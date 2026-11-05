Херцеговина: скритият слънчев юг на Балканите

Камъкът на Стария мост в Мостар се извива над зелените води на Неретва, а под него градът събира на едно място османски къщи, джамии, кафенета и работилници за медни изделия. Това е най-познатият образ на Херцеговина, но южната част на Босна и Херцеговина започва да се разкрива истински едва след като човек напусне Мостар.

Херцеговина е средиземноморският юг на страната – земя на карстови скали, горещо лято, дълбоки речни долини и села, в които лозята се редуват с каменни склонове. National Geographic я описва като малко познато средиземноморско убежище, а през 2026 г. вината от региона започнаха да привличат внимание и извън Балканите.

Мостът, който се превърна в символ

Старият мост в Мостар е построен през 1566 г. от османския архитект Мимар Хайрудин. След разрушаването му през 1993 г. съоръжението е възстановено и отново свързва двата бряга на Неретва през 2004 г. Днес мостът и историческият център са част от световното наследство на ЮНЕСКО.

Около Мостар се намират някои от най-силните природни контрасти на Херцеговина. Водопадите Кравице край Любушки образуват естествен амфитеатър, висок около 30 метра и широк 120 метра. През пролетта водата е най-пълноводна, а през лятото басейнът под каскадите се превръща в място за плуване и почивка.

На кратко разстояние от Мостар е Благай – селище при извора на река Буна. До синьо-зелената вода е разположено текето на дервишите, чиято позиция под отвесната скала превръща мястото в една от най-разпознаваемите гледки в Херцеговина. Градският туристически портал на Мостар определя извора на Буна като един от най-големите карстови извори на Балканите.

Снимка: Х

От подземните реки до средновековните камъни

На югоизток пейзажът става още по-див. Ветреница, чието име означава „пещера на вятъра“, е най-голямата пещерна система в Босна и Херцеговина. В нея има подземни езера, водопади и канали, а въздушното течение при входа се усеща през цялата година. Проучените галерии са с дължина над 6 километра.

Край Столац некрополът Радимля пази 133 средновековни надгробни плочи, известни като стѐчци. Върху тях са изсечени човешки фигури, оръжия и символи, които напомнят, че историята на региона не се изчерпва с османския период. В близост се намира и старият град Видашки, крепост върху хълм над съвременния Столац.

Градът на слънцето и местното вино

В най-южната част на Херцеговина е Требине – град на река Требишница, платани и каменни мостове. Той се намира на 28 километра от Дубровник, на 90 километра от Котор и на 120 километра от Мостар. Туристическата организация на Република Сръбска посочва около 260 слънчеви дни годишно, което обяснява местното определение „град на слънцето“.

Требине е и естественият край на винения маршрут, който започва от Мостар и преминава през карстовите полета, лозята и избите на южната част на страната. В района се отглеждат жилавка и блатина, а манастирът Твърдош е сред големите производители на вино. През 2024 г. Мостар получава титлата Европейски винен град „Дионисий“.

През 2026 г. жилавка от винарна „Милас“ спечели 96 точки на Decanter World Wine Awards, а босненските вина постигнаха най-доброто си представяне със златни медали. „Това е местен бял сорт, който отлично отразява силата и характера на Херцеговина“, казва винарят Зденко Милас пред Decanter. Според него лозята около Мостар получават повече от 2300 часа слънцегреене годишно, но нощните планински ветрове запазват киселинността на гроздето.

Тъкмо в това съчетание е особеността на Херцеговина – мостове и манастири, поклоннически места и диви реки, сух камък и свежо вино. Регионът остава по-малко познат от хърватското крайбрежие, но разстоянията между Мостар, Благай, Кравице и Требине позволяват за няколко дни да се види цял южен свят, скрит между Адриатика и Динарските планини.

Източници: nationalgeographic.com, decanter.com