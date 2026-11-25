Полша би могла да обсъди свалянето на руски ракети и дронове над украинска територия, ако те летят към полското въздушно пространство. За това обаче ще са нужни промени в законодателството и официална договореност с Украйна, заяви бившият министър на националната отбрана на Полша Януш Онишкевич пред Укринформ.

По думите му действащите правила за използване на полските въоръжени сили в мирно време не позволяват подобни действия извън територията на страната. Промените трябва да засегнат както регулациите за прилагане на военна сила, така и закона за охрана на държавната граница.

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Полша използва бойна авиация за прихващане на въздушни цели, но изпращането на полски самолети над Украйна би означавало навлизане на въоръжени сили на държава от НАТО в украинското въздушно пространство. Според Онишкевич това би създало допълнителни политически и военни усложнения.

„Дори без авиацията да навлиза в украинското въздушно пространство, може да се обсъди поразяването с наши средства, включително различни ракети, на цели, които летят към Полша от украинска страна“, заяви Онишкевич.

Той уточни, че за подобен сценарий ще са нужни далекобойни средства, способни да прихващат въздушни цели над украинска територия, както и правно основание и формално споразумение между Варшава и Киев. „Това е въпрос, който трябва да започне да се обсъжда“, каза бившият министър.

Украйна може да получи още ракети за ПВО

Онишкевич определи като по-прост вариант съюзниците да предоставят на Украйна допълнителни зенитни ракети и системи за противовъздушна отбрана. Така украинските военни биха могли сами да прихващат обектите, насочени към Полша.

Той призна, че това ще изисква политическа воля, тъй като държавите ще трябва да отделят част от собствените си отбранителни ресурси. „Мисля, че това просто трябва да бъде направено. Дали ще е политически възможно предвид опасенията на много страни, остава открит въпрос“, заяви Онишкевич.

Три руски ракети са навлезли в полското въздушно пространство

Коментарът му идва след инцидента от 20 ноември, когато три руски крилати ракети Х-101 са нарушили полското въздушно пространство. Това е станало в деня на демонстрацията на учение на Коалицията на желаещите в Нова Демба, в югоизточната част на страната.

Онишкевич допуска, че нарушаването може да е било съзнателна стъпка на Русия. Според него основната цел не е била да бъдат сплашени полската армия или правителството, а обществото, което да започне да настоява за прекратяване на подкрепата за Украйна.

„Главната руска цел е да бъде уплашено полското общество, а не нашите военни или полското правителство“, каза бившият министър.

Полското външно министерство е извикало руския посланик Георгий Михно заради нарушаването на въздушното пространство. НАТО ще предостави на Полша самолет AWACS за далечно радиолокационно наблюдение и управление на авиацията. Полският министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш заяви, че съюзниците все още не показват достатъчна решителност по въпроса за свалянето над Украйна на въздушни обекти, насочени към Полша.

Онишкевич призова и за продължаване на военната подкрепа за Украйна, включително за стабилни доставки на оръжие от САЩ. Той постави акцент и върху по-тясното полско-украинско сътрудничество при разработването на средства за поразяване и системи за противодействие на безпилотни апарати.

Източници: ukrinform.ua, investing.com, polskieradio.pl