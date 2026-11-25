Синът на Стив Роджърс разбира, че баща му е бил Капитан Америка, а Отмъстителите и X-Мен се изправят заедно срещу Доктор Дуум в новия трейлър на „Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум“. Marvel представи финалните кадри преди премиерата на филма по кината на 18 декември 2026 г.

Историята продължава след сцена със Стив Роджърс и Пеги Картър, включена в преизданието „Отмъстителите: Краят - Специално издание“. В нея двамата имат тийнейджърски син. В трейлъра Фантастичната четворка пътува назад във времето, за да открие Стив и да го върне в основната времева линия.

Капитан Америка отново повежда Отмъстителите

Завръщането на Стив Роджърс го поставя начело на новия сблъсък с Доктор Дуум. В ролята на героя отново е Крис Еванс, а Робърт Дауни Джуниър играе злодея, който изглежда като вариант на Тони Старк от друга вселена.

Кадрите показват армията на Дуум от Стражи срещу обединените сили на Отмъстителите и X-Мен. Циклоп призовава съотборниците си с репликата „Към мен, мои X-Мен“, а Найткроулър телепортира Гамбит, Мистик и Звяра в разгара на битката. До тях се виждат Мистър Фантастичен, Шан-Чи, Тор и Йелена Белова.

Героите от няколко поредици се събират във филма

Сред завръщащите се лица от Marvel са Крис Хемсуърт като Тор, Пол Ръд като Ант-Мен, Летиша Райт като Черната пантера, Себастиан Стан като Зимния войник, Том Хидълстън като Локи и Симу Лиу като Шан-Чи.

Фантастичната четворка е представена от Педро Паскал, Ванеса Кърби, Джоузеф Куин и Ебон Мос-Бакрак. В екипа на „Тъндърболтс“ се завръщат Флорънс Пю, Дейвид Харбър, Луис Пулман, Уайът Ръсел и Хана Джон-Кеймън.

Класическите X-Мен са представени от Патрик Стюарт като професор Чарлз Екзейвиър, Иън Маккелън като Магнито, Джеймс Марсдън като Циклоп, Келси Грамър като Звяра, Ребека Ромейн като Мистик, Алън Къминг като Найткроулър и Чанинг Тейтъм като Гамбит. Variety посочва, че филмът ще свърже тези герои с основната времева линия на Marvel.

Преизданието на „Отмъстителите: Краят“ подгря интереса

Премиерата на финалния трейлър идва след силното представяне на „Отмъстителите: Краят - Специално издание“. Преизданието е оглавило американския боксофис с 26 милиона долара при дебюта си и е добавило 143 милиона долара към световните приходи. Четирите нови сцени в него са свързани с историята на „Възходът на доктор Дуум“.

„Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум“ ще излезе по кината на 18 декември 2026 г. и ще постави на едно място герои от „Отмъстителите“, „Фантастичната четворка“, „Тъндърболтс“ и класическите филми за X-Мен.