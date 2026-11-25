Общо 108 746 евро липсват от отчетения оборот на игрални автомати в две игрални зали в Берковица. За недостига е съобщил мениджър на веригата, а липсата е установена при месечна ревизия на двата обекта.

Според мениджъра сумата не е била отразена в месечния отчет, представен малко по-рано от 39-годишната управителка на залите. На 23 ноември тя заявила, че напуска работа и заминава за София, след което престанала да отговаря на телефонните повиквания.

По случая е образувано досъдебно производство. От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че „през последните години в региона не е имало подобен случай на изчезнали пари от игрални зали“.

На този етап няма данни за повдигнато обвинение. Разследването трябва да изясни причините за установената липса и обстоятелствата около отчетите на двата обекта.