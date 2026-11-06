Новини
Любопитно »
Филип Буков се появи с тайнствена блондинка (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Филип Буков се появи с тайнствена блондинка (СНИМКИ)

6 Ноември, 2026 17:58 728 7

  • филип буков-
  • нова връзка-
  • трейтьорс-
  • тайно гадже-
  • премиера

Актьорът е бил забелязан под ръка с неизвестната жена на предпремиерата на втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“ в София

Филип Буков се появи с тайнствена блондинка (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Филип Буков привлече внимание с появата си с тайнствена блондинка на предпремиерата на втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“ в София. Актьорът е присъствал на събитието под ръка с жената, чиято самоличност не е съобщена.

Предпремиерата се е състояла в резиденция „Лозенец“. Според „България Днес“ двамата са разговаряли, разменяли са си усмивки и са останали заедно през по-голямата част от вечерта. БЛИЦ също съобщава за видима близост между Буков и неговата придружителка.

Филип Буков се появи с тайнствена блондинка (СНИМКИ)

Филип Буков се появи с тайнствена блондинка (СНИМКИ)

Съвместната им поява породи предположения, че между актьора и блондинката може да има романтична връзка. Засега обаче няма публично потвърждение от Филип Буков, че двамата са двойка, а името на жената остава неизвестно.

Събитието е било свързано с втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“, който започна на 30 октомври по bTV. Новият сезон се развива в дворец „Евксиноград“, а епизодите се излъчват два пъти седмично.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МНОГО И ДЪЛБОКО ДИКУЛТЕТО....

    1 0 Отговор
    СИГУР И ДЖОБОВЕТЕ И СА ТАКИВА ИНАЧЕ ЗА КВО МУ Е...

    18:02 06.11.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Всъщност, коригирам се, малко си прилича на Софка. Даже не чак толкова малко. 🤣

    18:07 06.11.2026

  • 4 Цъцъ

    3 0 Отговор
    За камуфлаж🤣

    18:15 06.11.2026

  • 5 И кой е

    3 0 Отговор
    мъжа в двойката 🤔

    18:18 06.11.2026

  • 6 Пущиня(к)

    1 0 Отговор
    Езък, че толко млад, а като конь у тимберицата.

    18:27 06.11.2026

  • 7 БКП

    2 0 Отговор
    Ясно е, че е гей, а защо се прави на мъж.

    18:29 06.11.2026