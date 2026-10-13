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Елен Колева с премиера на биографичен спектакъл

Елен Колева с премиера на биографичен спектакъл

13 Октомври, 2026 16:29 600 7

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  • часовете на ел

По модернистичен и еклектичен начин, “Часовете на ЕЛ” пресъздава емоции, разсъждения и прозрения, които често звучат общочовешки

Елен Колева с премиера на биографичен спектакъл - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Среща след 10 години с приятел от актьорските среди ражда идея за биографичен спектакъл, който представя ключови моменти от кариерата и творческите търсения на актрисата. Елен Колева и Мартин Радилов, по чиято идея, текст и режисура е пиесата, се запознават през 2004-та година на снимачната площадка. Съвместните им творчески изяви и търсения прерастват в приятелство, което преминава през забавни, понякога тъжни, друг път помъдряващи преживявания. Всички тези емоции, диалози и ситуации са отразени в “Часовете на ЕЛ” - биографичният спектакъл, чиято премиера ще бъде на 24.10. в арт пространството на улица “6-ти септември” PO ART.

Елен Колева с премиера на биографичен спектакъл

По модернистичен и еклектичен начин, “Часовете на ЕЛ” пресъздава емоции, разсъждения и прозрения, които често звучат общочовешки и в които всеки може да припознае моменти от свои вътрешни гласове, житейски търсения и изводи, споделяния със сродни души, възходи и падения. Спектакълът представлява интересен и оригинален микс между музика, диалози, монолози, хореография и видео картина, пресъздадени от Елен Колева и автора Мартин Радилов (актьор, писател и драматург), като в режисурата участват и двамата.

В “Часовете на ЕЛ” (от инициалите на актрисата) се проследяват моменти от съвместната им игра в Театър “София”, от премиерата на стихосбирката на актрисата “Мактуб”, от съвместни литературни четения с Мартин Радилов (автор на “Червеният оранж”, “29 ноември” и др.) и много други.

След цели 10 години, актьорите Мартин Радилов и Елен Колева се срещат отново на сцената, за да довършат това, което са започнали.

Премиерата “Часовете на ЕЛ” е на 24.10. от 20:00 часа, в културно пространство PO ART (ул.”6-ти септември” 1).

Елен Колева с премиера на биографичен спектакъл


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