Елен Колева с премиера на биографичен спектакъл

Среща след 10 години с приятел от актьорските среди ражда идея за биографичен спектакъл, който представя ключови моменти от кариерата и творческите търсения на актрисата. Елен Колева и Мартин Радилов, по чиято идея, текст и режисура е пиесата, се запознават през 2004-та година на снимачната площадка. Съвместните им творчески изяви и търсения прерастват в приятелство, което преминава през забавни, понякога тъжни, друг път помъдряващи преживявания. Всички тези емоции, диалози и ситуации са отразени в “Часовете на ЕЛ” - биографичният спектакъл, чиято премиера ще бъде на 24.10. в арт пространството на улица “6-ти септември” PO ART.
По модернистичен и еклектичен начин, “Часовете на ЕЛ” пресъздава емоции, разсъждения и прозрения, които често звучат общочовешки и в които всеки може да припознае моменти от свои вътрешни гласове, житейски търсения и изводи, споделяния със сродни души, възходи и падения. Спектакълът представлява интересен и оригинален микс между музика, диалози, монолози, хореография и видео картина, пресъздадени от Елен Колева и автора Мартин Радилов (актьор, писател и драматург), като в режисурата участват и двамата.
В “Часовете на ЕЛ” (от инициалите на актрисата) се проследяват моменти от съвместната им игра в Театър “София”, от премиерата на стихосбирката на актрисата “Мактуб”, от съвместни литературни четения с Мартин Радилов (автор на “Червеният оранж”, “29 ноември” и др.) и много други.
След цели 10 години, актьорите Мартин Радилов и Елен Колева се срещат отново на сцената, за да довършат това, което са започнали.
Премиерата “Часовете на ЕЛ” е на 24.10. от 20:00 часа, в културно пространство PO ART (ул.”6-ти септември” 1).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пази боже сляпо да прогледа
16:32 13.10.2026
2 Сила
Полет над кукувиче гнездо ...
Куку , куку , куку ....🫣👋
16:32 13.10.2026
3 сава
16:38 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Специалист
16:50 13.10.2026
7 Какви прозрения в
17:21 13.10.2026