Актьорът Филип Буков влиза в ролята на младоженец в новия видеоклип към песента „Както никой друг“ – дует на Орлин Горанов и Нели Петкова. Романтичната композиция, представена на 23 ноември, събира двама популярни български изпълнители, а видеото разказва любовна история, в която сватбата заема централно място.
Новият музикален проект на Орлин Горанов и Нели Петкова е посветен на любовта и силната емоционална връзка между двама души. Песента „Както никой друг“ е издадена от Magic Melody.
Особено внимание привлича участието на Филип Буков, който се превъплъщава в младоженец. Сватбената история във видеоклипа придава визуален облик на романтичното послание на песента и поставя актьора в различна от познатите му телевизионни роли ситуация.
Изборът на Филип Буков за главната мъжка роля не е случаен от гледна точка на популярността му сред младата публика. Актьорът придоби широка известност с образа на д-р Хаджихристев в медицинския сериал „Откраднат живот“, а впоследствие продължи кариерата си с театрални и телевизионни участия.
За Орлин Горанов „Както никой друг“ е поредният проект, посветен на любовта – тема, която присъства в творчеството му повече от четири десетилетия. Изпълнителят на емблематичната песен „Светът е за двама“ продължава да записва нова музика и да работи с артисти от различни поколения.
През 2026 г. Орлин Горанов представи и други нови проекти, сред които „Завинаги до теб“ със Сандра Александрова и „Влюбен град“. Певецът продължава активната си концертна дейност, след като през 2024 г. отбеляза 50 години на музикалната сцена с юбилейния спектакъл „50 години магия“.
Новият дует с Нели Петкова е още едно попълнение в репертоара му, а участието на Филип Буков като младоженец превръща видеоклипа към „Както никой друг“ в любопитна среща между българската поп музика и актьорското изкуство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА