Анастасия Грибанова, журналистка в украинската служба на Би Би Си, губи баща си, баба си и дядо си през януари 2025 г. в село Дачне, Донецка област. Повече от година по-късно тя се опитва сама да установи как са загинали близките ѝ, но не успява да потвърди окончателно нито една от версиите.

През февруари 2025 г. майка ѝ съобщава, че тримата са мъртви. Жената, която от години подкрепя Русия, смята, че близките са били убити от украински военни. Това кара Грибанова да прекъсне контакта с нея. Журналистката вече не общува и със сестра си Александра, която в началото на пълномащабната война живее в Москва и отказва да заеме страна.

Сестрите възстановяват връзката си в началото на 2026 г., около годишнината от смъртта на баща им. „Разбрах, че вече не ѝ се сърдя. И тя преживяваше загубата и тъгуваше за татко толкова, колкото и аз“, разказва Грибанова.

Бащата е намерен ранен след удар с дрон

Бащата на журналистката остава в Дачне, за да се грижи за възрастните си родители. На 26 януари 2025 г. съсед го намира ранен. Мъжът казва, че е бил „закачен“ от дрон, и моли за аптечка. Когато съседът се връща няколко часа по-късно, той вече е мъртъв. Погребан е в оранжерията в двора.

Не е установено чий е бил дронът. Грибанова посочва, че преди превземането на селото руските безпилотни апарати редовно са обстрелвали района. На 14 февруари 2025 г. руското Министерство на отбраната обявява Дачне за превзето.

Свидетелствата за възрастната двойка остават противоречиви

Точната дата на смъртта на бабата и дядото не е известна. Съседка разказва, че през втората половина на януари в двора ѝ са влезли двама военнослужещи без отличителни знаци. По думите ѝ те говорели с украински акцент, заплашили я с изселване, а единият насочил автомат към нея. Другият се отправил към дома на възрастната двойка.

На следващия ден жената видяла, че вратата на къщата е отворена, но не влязла заради дроновете над района. По-късно друга съседка открила телата. Тя описала бабата като лежаща в леглото, а дядото – на пода в засъхнала кръв.

Двете жени смятат, че отговорни са украински военнослужещи, които по това време се изтегляли към центъра на селото. Грибанова обаче подчертава, че нито един от събеседниците ѝ не е бил пряк свидетел на убийството и че разказите не могат да бъдат независимо проверени.

Какво показват картите и съдебният преглед

Съдебномедицински преглед, извършен в Ясиновата около година и половина по-късно, не открива явни травми по тялото на дядото. За бабата е посочено, че е починала от минно-взривна травма на черепа. Не е ясно кога и как е получена. Сателитни изображения на дома преди и след предполагаемата смърт не показват съществени разрушения.

Военни карти, включително на украинския проект DeepState, сочат, че в предполагаемите дни на смъртта украинските сили все още са контролирали улицата, на която са живели възрастните хора. Украински военнослужещ потвърждава това пред Грибанова, но не предоставя допълнителни подробности.

Украинските въоръжени сили заявяват, че нямат проверени данни за смъртта на бабата и дядото или за евентуално участие на свои военнослужещи. Донецката областна прокуратура съобщава, че не е регистрирала руски военни престъпления в Дачне за този период. Журналистката не успява да получи коментар от руската страна.

Телата на бабата и дядото остават на територия под руски контрол. След като майка ѝ и сестра ѝ се преместват в Сърбия, Грибанова ги посещава и възстановява разговора с майка си. „Сега мога да направя малко за тях, освен едно – да възстановя отношенията си с мама и сестра ми“, пише тя.

Източници: meduza.io, interfax-russia.ru