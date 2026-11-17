Малко преди разсъмване на 17 ноември 1973 г. танк се врязва в портата на Атинската политехника. Зад нея са студентите, които три дни по-рано са превърнали университета в център на бунта срещу военната хунта. Военни и полицейски подразделения нахлуват в района, а протестът е разпръснат със сила.

Окупацията започва на 14 ноември. Студенти от Националния технически университет в Атина се събират с искания за демокрация и край на диктатурата, установена след преврата от 21 април 1967 г. Над сградата се издигат лозунгите „Хляб, образование, свобода“, насочени срещу режима на Георгиос Пападопулос.

Радиото от окупираната сграда

Студентите организират радиопредаване, което достига до жителите на столицата. От сградата се отправят призиви за подкрепа, докато около Политехниката се събират хиляди граждани. Протестът постепенно излиза извън университета и се превръща в най-масовата публична демонстрация срещу хунтата до този момент.

На 16 ноември напрежението ескалира. По улиците около Политехниката са разположени полицейски сили, а срещу демонстрантите е използвана стрелба. Според хронологията на Атинския университет решението за намеса на армията е взето късно вечерта от Пападопулос. Към центъра на Атина са насочени танкове, пехотни подразделения, парашутисти и сили за сигурност.

Щурмът и жертвите

В ранните часове на 17 ноември танк пробива централната порта. Видеозаписът се превръща в един от най-разпознаваемите образи на гръцката съпротива срещу диктатурата. След влизането на армията студентите са изведени от сградата, а много от тях са задържани, бити и отведени в полицейски управления и следствени служби.

Числата за жертвите се различават според източника. Предварителното прокурорско разследване от 1974 г. посочва 34 загинали, включително 16 души без установена самоличност. По време на процеса срещу отговорни лица през 1975 г. са доказани 24 смъртни случая. Регистрираните в болници ранени са 1103, докато исторически изследвания допускат, че общият брой на пострадалите е бил около 2000, тъй като част от хората не са потърсили медицинска помощ от страх от репресии.

От падането на Пападопулос до края на хунтата

„Тяхната борба беше решителна и динамична, но мирна; те не насърчаваха насилието, а понесоха насилие“, заявява президентът Каролос Папуляс по повод годишнината през 2013 г.

Потушаването на въстанието не слага непосредствен край на военния режим, но задълбочава кризата в него. На 25 ноември 1973 г. бригадният генерал Димитриос Йоанидис извършва преврат срещу Пападопулос и установява още по-твърд курс.

Хунтата пада на 24 юли 1974 г. след провала на гръцкия преврат в Кипър и последвалата война с Турция. Възстановяването на демокрацията превръща 17 ноември в официален ден за почит към жертвите и в траен символ на съпротивата срещу диктатурата.

Източници: ertnews.gr, news247.gr, theguardian.com