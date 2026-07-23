Падането на черните полковници в Гърция: Уроците на демокрацията 52 години по-късно

Днес, 23 юли 2026 г., се навършват точно 52 години от колапса на военната диктатура в Гърция, останала в историята като Режимът на черните полковници. Събитието традиционно се припомня от балканските медии като ключов момент за съвременната демокрация. Превратът, организиран през 1967 г. от Георгиос Пападопулос, приключва безславно на днешната дата през 1974 г.. Това отваря пътя за завръщането на цивилното управление под ръководството на Константинос Караманлис.

Кипърската криза: Катализаторът на падението и трайната подялба

Крахът на хунтата е директно следствие от стратегическото напрежение около остров Кипър.

Фаталният ход: Под ръководството на бригаден генерал Димитриос Йоанидис, режимът организира преврат срещу кипърския президент архиепископ Макариос III. Целта е незабавно обединение (еносис) на Кипър с Гърция.

Под ръководството на бригаден генерал Димитриос Йоанидис, режимът организира преврат срещу кипърския президент архиепископ Макариос III. Целта е незабавно обединение (еносис) на Кипър с Гърция. Турската инвазия: В отговор на станалото, на 20 юли 1974 г. Турция изпраща войски на острова. Тя окупира северната му част, оправдавайки се с договора за гаранция на независимостта.

В отговор на станалото, на 20 юли 1974 г. Турция изпраща войски на острова. Тя окупира северната му част, оправдавайки се с договора за гаранция на независимостта. Трайното разделение: Военното фиаско и хаосът в Атина оставят Кипър беззащитен. Това води до трайното етническо и геополитическо разделение на острова, чиито последици остават нерешени и до днес.

Завръщането към конституционен ред

Притиснат от обстоятелствата, назначеният от военните президент генерал Федон Гизикис свиква спешна среща със старите политически лидери. Решено е властта незабавно да бъде предадена на цивилно правителство на националното единство.

От Париж спешно е призован консервативният политик Константинос Караманлис, който живее в изгнание от 1963 г.. Той каца на летището в Атина в ранните часове на следващия ден, посрещнат от ликуващи тълпи. Караманлис веднага отменя военното положение. Той легализира забранените партии и подготвя прехода, известен като Метаполитефси. През декември същата година Гърция провежда референдум, с който окончателно се отхвърля монархията и се провъзгласява Третата гръцка република.

Хронология на възмездието: Съдебните процеси срещу хунтата

За разлика от други преходи към демокрация, Гърция избира пътя на пълна правна разплата с диктатурата. Съдебните процеси през 1975 г. остават в историята като "Гръцкия Нюрнберг":

Януари – май 1975 г.: Лидерите на преврата са арестувани и обвинени в държавна измяна и бунт. Повече от 100 висши офицери са изправени пред трибунала.

Лидерите на преврата са арестувани и обвинени в държавна измяна и бунт. Повече от 100 висши офицери са изправени пред трибунала. Август 1975 г.: Съдът в Коридалис произнася смъртни присъди за основните идеолози – Георгиос Пападопулос, Стилианос Патакос и Николаос Макарезос. Правителството на Караманлис незабавно заменя присъдите с доживотен затвор, за да избегне създаването на мъченици.

Съдът в Коридалис произнася смъртни присъди за основните идеолози – Георгиос Пападопулос, Стилианос Патакос и Николаос Макарезос. Правителството на Караманлис незабавно заменя присъдите с доживотен затвор, за да избегне създаването на мъченици. Съдбата на Йоанидис: Задкулисният диктатор Димитриос Йоанидис също получава доживотна присъда за ролята си в кървавото потушаване на студентското въстание в Атинската политехника през 1973 г.. Той умира в затвора през 2010 г., без да изрази съжаление за действията си.