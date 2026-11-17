Владимир Путин отбеляза участието на севернокорейски военнослужещи в боевете в Курска област по време на среща в Москва с Чо Ён-вон, секретар на Централния комитет на Корейската трудова партия и член на нейното ръководство.

„Нова глава в летописа на бойното братство между нашите страни стана участието на подразделения на Корейската народна армия в освобождаването на територията на Курска област“, заяви Путин, цитиран от руската страна.

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Руският президент предаде на Чо Ён-вон най-добрите си пожелания и „приятелски поздрав“ за лидера на КНДР Ким Чен-ун. Той посочи, че Москва високо оценява отношенията с Пхенян и подкрепата, която севернокорейското ръководство е оказало на Русия.

Москва посочи и севернокорейски сапьори

На срещата Путин спомена не само участието на корейски военни в сраженията, но и работата на сапьорски и инженерно-строителни подразделения от КНДР. По думите му те са допринесли за разминирането, възстановяването на инфраструктурата и връщането на Курска област към мирен живот.

Русия твърди, че е възстановила контрола над региона през април 2025 г., след като украинските сили започнаха настъпление там на 6 август 2024 г. Москва представя участието на севернокорейските части като част от изпълнението на договора за всеобхватно стратегическо партньорство между двете държави.

В изявленията от срещата не бяха посочени числеността на севернокорейския контингент, броят на загиналите или ранените, както и данни за ново изпращане на военни от КНДР в Русия. Не беше уточнено и дали севернокорейски подразделения продължават да изпълняват бойни задачи извън Курска област.

Възможна среща между Путин и Ким в Китай

Чо Ён-вон оглавява севернокорейска партийно-правителствена делегация, която е в Москва за участие във форум и поредица от срещи между управляващите партии на Русия и КНДР.

Отделно прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин може да се срещне с Ким Чен-ун по време на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай, ако севернокорейският лидер присъства. Форумът е насрочен за 18 и 19 ноември в Шънджън, но към момента няма потвърждение за участие на Ким.

Източници: interfax-russia.ru, kommersant.ru, apnews.com