Свободно разхождаща се пума уплаши жителите на квартал в Сан Франциско (ВИДЕО)

Близо 35-килограмова пума предизвика сериозно напрежение в един от най-престижните квартали на Сан Франциско, след като в продължение на повече от денонощие се движеше свободно из района „Пасифик Хайтс“, преди да бъде заловена от властите. За случая съобщи Асошиейтед прес, като местните институции определиха операцията като една от най-сложните подобни акции в града през последните години.

Животното е било забелязано за първи път в ранните часове в понеделник, което доведе до незабавно издаване на предупреждения към жителите да избягват района и при евентуална среща с пумата да се отдръпват бавно, без резки движения. Десетки служители на полицията, пожарната, отдела за контрол на животните и специалисти по дивата природа бяха ангажирани с издирването и обезвреждането на хищника.

Очевидци разказват, че пумата се е движела спокойно и без видима агресия. „Беше изключително голяма, нещо, което не очакваш да видиш насред града“, разказва жителка на квартала пред местния вестник San Francisco Chronicle. По думите ѝ животното се е изкачило върху каменна стена, след което се е насочило към парк „Лафайет“ – оживено пространство с тенис кортове, детска площадка и зона за разходка на кучета.

“Huge” Cougar in SF



Here’s a new danger to watch out for when going to the City 🐆 👀



via @thebayarealife



A young mountain lion is on the loose in San Francisco. It was spotted lastnight in the Pacific Heights neighborhood and caught on film. Officials are advising residents… pic.twitter.com/lwvAaE826A — 209 Times (@209TimesCA) January 27, 2026

На следващия ден пумата е била локализирана в градина между две жилищни сгради. По информация на пожарната служба, на животното са били поставени няколко дози успокоително, за да се гарантира пълната му обездвиженост. След това очите му са били покрити, а лапите – обезопасени, за да се предотврати бягство или нараняване на участниците в операцията.

След залавянето двегодишната мъжка пума е прегледана от ветеринарни специалисти от зоопарка в Сан Франциско. Животното е транспортирано в специална клетка и ще премине серия от здравни изследвания, преди да бъде върнато в естествената му среда. По данни на властите пумата е била последно регистрирана в района на Саратога, на около 80 километра южно от града, което подсказва, че е изминала значително разстояние.

Подобни инциденти в Сан Франциско са редки, за разлика от срещите с койоти, които са се превърнали в обичайна част от градската среда. През последните години обаче експерти от Калифорнийския департамент по рибата и дивата природа отчитат увеличаване на случаите, в които пуми навлизат в урбанизирани зони, най-често млади мъжки индивиди в търсене на собствена територия.

През 2020 г. млада пума стана световноизвестна, след като беше открита да спи в саксия на оживена улица в центъра на Сан Франциско – случай, който също завърши с успешно залавяне и освобождаване в дивата природа. Подобни сцени се наблюдават и в други големи градове на Западното крайбрежие. В района на Лос Анджелис, мегаполис с над 10 милиона жители, пумите не само преминават през града, но и живеят, ловуват и се размножават в рамките на урбанизираната територия.

Според специалистите разрастването на градовете, фрагментацията на естествените местообитания и защитеният статут на пумите в Калифорния увеличават вероятността от подобни срещи. Властите подчертават, че в повечето случаи животните не представляват пряка опасност за хората, но призовават гражданите да подават сигнали и да не се опитват да се приближават или снимат дивите хищници отблизо.