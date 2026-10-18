Томас Едисон: 1093 патента и един свят, който светна

Метален цилиндър, тънко фолио и игла. През 1877 г. тази на пръв поглед проста комбинация кара гласа да се върне обратно към човека, който го е записал. Фонографът на Томас Едисон е първата машина, способна едновременно да записва и възпроизвежда звук. Той превръща своя създател в световна знаменитост и му носи прозвището „Вълшебникът от Менло Парк“.

Едисон умира на 18 октомври 1931 г. в дома си Гленмонт в Уест Ориндж, Ню Джърси. Националната паркова служба посочва, че смъртта настъпва в 3:21 часа сутринта. Той е на 84 години. Зад гърба му остават 1093 патента в САЩ - число, което включва както големи изобретения, така и множество технически подобрения.

Не просто крушка, а цяла система

Най-често името му се свързва с електрическата крушка, но историята е по-точна и по-интересна. Едисон не създава първата електрическа лампа. Неговият принос е в разработването на практична лампа с нажежаема жичка и на система, която да я направи надеждна, безопасна и достъпна - генератори, кабели, превключватели, фасунги и електроцентрали. Това е и причината патентът му да се разглежда като подобрение на вече съществуващи електрически лампи, а не като появата им от нищото.

На 4 септември 1882 г. електроцентралата „Пърл стрийт“ в Ню Йорк започва да подава електричество към 25 сгради. Така осветлението престава да бъде само лабораторен експеримент и се превръща в услуга, която може да достигне до градски квартали и домове.

Изобретателят като организатор

Томас Едисон е роден на 11 февруари 1847 г. в Милан, Охайо. На 12 години започва работа по железницата, а телеграфът го отвежда към света на електричеството и комуникациите. Първият му патент, получен през 1869 г., е за електрически записващ уред за гласуване - идея, която технически работи, но не намира пазар.

По-важното е, че Едисон променя самия модел на изобретяване. В Менло Парк, а по-късно и в огромната лаборатория в Уест Ориндж, той работи с екипи, машинни отделения и производствени предприятия. Изобретението вече не е само самотно хрумване, а поредица от опити, прототипи, изпитания и производство. В Уест Ориндж са разработвани подобрения на фонографа, акумулаторни батерии, рентгенови устройства, говореща кукла и технологии за движещи се изображения.

„Сравнително лесно е да измислиш изобретение. Друго е да разработиш идеята така, че да може да се използва всекидневно и да носи печалба на създателя си“, казва Едисон.

Тъкмо това обяснява трайното му значение. Фонографът поставя началото на звукозаписната индустрия, електрическата система променя градския живот, а работата му върху камерата „Кинетограф“ и зрителя „Кинетоскоп“ подготвя пътя към киното.

Когато умира, Едисон не оставя само колекция от патенти. Оставя навик, който днес изглежда естествен: всяка идея да бъде доведена докрай - до устройство, до мрежа, до продукт и до част от ежедневието. Затова неговият най-голям паметник не е една лампа, а светът, който започва да работи по нейния принцип.

Източници: history.com, biography.com