Изкуствен интелект разходи Алекс Богданска в такси без шофьор (ВИДЕО)

Моделът Александра Богданска показа на последователите си как се вози в такси без шофьор по улиците на Сан Франциско.

В публикувано видео тя демонстрира как автомобилът се движи напълно самостоятелно – без човек зад волана, управляван изцяло от изкуствен интелект. В клипа ясно се вижда как системата разчита на камери и сензори, които следят в реално време пешеходци, коли, светофари и пътна маркировка.

„Хора, това е много зловещо. Камерите са супер точни и показват хората и колите на картата“, казва Богданска, докато снима екрана в автомобила.

На дисплея се визуализират всички обекти около колата – движещи се автомобили, пресичащи пешеходци и дори очертанията на платното. По думите ѝ возенето е едновременно шокиращо и впечатляващо.

„Все едно наистина има шофьор вътре“, споделя изумената Алекс.

Автомобилът спира плавно, изчаква пешеходци и реагира адекватно на трафика, без резки маневри или колебания.

Автономните таксита вече се използват в някои големи американски градове, като услугата набира все по-голяма популярност, пише Шоу Блиц.