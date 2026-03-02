Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Изкуствен интелект разходи Алекс Богданска в такси без шофьор (ВИДЕО)

2 Март, 2026 16:31 855 6

  • александра богданска-
  • такси-
  • шофьор-
  • изкуствен интелект-
  • сан франциско-
  • сащ

Моделът показа кадри, които сякаш изглеждат от бъдещето от Сан Франциско

Изкуствен интелект разходи Алекс Богданска в такси без шофьор (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моделът Александра Богданска показа на последователите си как се вози в такси без шофьор по улиците на Сан Франциско.

В публикувано видео тя демонстрира как автомобилът се движи напълно самостоятелно – без човек зад волана, управляван изцяло от изкуствен интелект. В клипа ясно се вижда как системата разчита на камери и сензори, които следят в реално време пешеходци, коли, светофари и пътна маркировка.

„Хора, това е много зловещо. Камерите са супер точни и показват хората и колите на картата“, казва Богданска, докато снима екрана в автомобила.

На дисплея се визуализират всички обекти около колата – движещи се автомобили, пресичащи пешеходци и дори очертанията на платното. По думите ѝ возенето е едновременно шокиращо и впечатляващо.

„Все едно наистина има шофьор вътре“, споделя изумената Алекс.

Автомобилът спира плавно, изчаква пешеходци и реагира адекватно на трафика, без резки маневри или колебания.

Автономните таксита вече се използват в някои големи американски градове, като услугата набира все по-голяма популярност, пише Шоу Блиц.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 2 Отговор
    И как ще плати сметката сега? Тия таксита в натура не взимат за разлика от българските.

    16:34 02.03.2026

  • 2 саксън

    5 1 Отговор
    Айде скоро и в Бг , да може алчните и долни бакшиши да изчезнат от улиците. Онзи ден попаднах на мазен и смръдлив бхаратец, който се опита да ми вземе по 2 евро на км! Наглеци!

    16:48 02.03.2026

  • 3 Новичок

    0 2 Отговор
    Ужаст.Ко Не . ПФУ...

    16:52 02.03.2026

  • 4 Гонзовица

    6 0 Отговор
    Искуствен интелект е разходил друг изкуствен неинтелект

    17:04 02.03.2026

  • 5 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 6 Аз съм

    1 2 Отговор
    Алекс Излагацията тръгнала да лапа пръсти и чурки в циганския Сан Франциско. Дано да умреш и да си остайш дитету сирак.Та по лодки са чекнат, ся пък кистата ялова са качила и в кола с автопилот. Няма пръсти да осмучиш и сме в шок. Отслабнала в село Франциско, кара я на пържени развалени яйца и буркан с мухлясала лютеница.

    17:20 02.03.2026