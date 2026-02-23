Рецепта на деня: Свински джолан в италиански стил

Необходими продукти:
- свински джолан - 1 бр.;
- сол;
- смлян черен пипер - 1/4 ч.л.;
- червен пипер - 1/2 ч.л.;
- зехтин - 3 с.л.;
- лук - 1 глава;
- моркови - 2 бр.;
- целина - 1/4 глава;
- смлени домати - 1/2 ч.ч.;
- бяло вино - 100 мл;
- пилешки бульон - 200 мл;
- пресен розмарин - 2 стръка;
- прясна мащерка - 2 стръка;
- дафинов лист.
За полентата:
- прясно мляко - 1 ч.ч.;
- полента - 1 ч.ч.;
- краве масло - 1 с.л.;
- сол.
Начин на приготвяне:
Овкусете свинският джолани със сол, червен и черен пипер.
Загрейте в тенджера зехтина. Сложете джолана в тенджерата, като го обръщате от време на време, докато покафене от всички страни. Прехвърлете свинския джолан в чиния.
На негово място сложете нарязаният на дребно лук, моркови и целина. Подправете със сол. Гответе, като разбърквате от време на време, докато зеленчуците омекнат, около 5 минути.
Добавете доматите и гответе, като разбърквате периодично. Добавете виното и оставете, докато се сгъсти леко сосът.
Добавете пилешкия бульон, розмарина и мащерката. Оставете сосът да заври.
Сложете запечатаният свински джолан в тенджерата, покрийте и оставете да ври около минута. След това намалете котлона на слаб огън и оставете да къкри 2 часа и половина.
Прехвърлете всичко в тава и изпечете във фурна на 200 градуса, докато течността се редуцира и месото стане много крехко, около 45 минути.
През това време пригответе полентата като в средно голяма тенджера кипнете млякото и 2 и 1/2 чаши вода. Постепенно добавете полентата с бъркалка. Намалете котлона на средно-слаб и гответе, като бъркате непрекъснато, докато се сгъсти, 15-20 минути.
Свалете от котлона, добавете маслото и разбъркайте. Може да добавите също и настърган пармезан. Подправете със сол на вкус.
С лъжица разпределете полентата в голяма чиния. Отгоре сложете свинският джолан, заедно със соса и сервирайте, пише gotvach.bg.
1 Не разбирам
Например този свински джулан можеше да е с кисело зеле!
10:08 23.02.2026
6 Ние
До коментар #3 от "Кво":Българите му казваме качамак.
Коментиран от #8, #9
10:12 23.02.2026
8 Благодаря
До коментар #6 от "Ние":Нещо като качамак с пръжки! Не харесвам!
10:14 23.02.2026
9 Хмм
До коментар #6 от "Ние":при нас - мамалига
11:14 23.02.2026
10 665
До коментар #3 от "Кво":Качамак . Бих я пропуснал. Картофено пюре по добре от мамалиги разни. Иначе джоланчето харна рецепта !
11:14 23.02.2026
