Рецепта на деня: Свински джолан в италиански стил

Необходими продукти:

свински джолан - 1 бр.;

сол;

смлян черен пипер - 1/4 ч.л.;

червен пипер - 1/2 ч.л.;

зехтин - 3 с.л.;

лук - 1 глава;

моркови - 2 бр.;

целина - 1/4 глава;

смлени домати - 1/2 ч.ч.;

бяло вино - 100 мл;

пилешки бульон - 200 мл;

пресен розмарин - 2 стръка;

прясна мащерка - 2 стръка;

дафинов лист.

За полентата:

прясно мляко - 1 ч.ч.;

полента - 1 ч.ч.;

краве масло - 1 с.л.;

сол.

Начин на приготвяне:

Овкусете свинският джолани със сол, червен и черен пипер.

Загрейте в тенджера зехтина. Сложете джолана в тенджерата, като го обръщате от време на време, докато покафене от всички страни. Прехвърлете свинския джолан в чиния.

На негово място сложете нарязаният на дребно лук, моркови и целина. Подправете със сол. Гответе, като разбърквате от време на време, докато зеленчуците омекнат, около 5 минути.

Добавете доматите и гответе, като разбърквате периодично. Добавете виното и оставете, докато се сгъсти леко сосът.

Добавете пилешкия бульон, розмарина и мащерката. Оставете сосът да заври.

Сложете запечатаният свински джолан в тенджерата, покрийте и оставете да ври около минута. След това намалете котлона на слаб огън и оставете да къкри 2 часа и половина.

Прехвърлете всичко в тава и изпечете във фурна на 200 градуса, докато течността се редуцира и месото стане много крехко, около 45 минути.

През това време пригответе полентата като в средно голяма тенджера кипнете млякото и 2 и 1/2 чаши вода. Постепенно добавете полентата с бъркалка. Намалете котлона на средно-слаб и гответе, като бъркате непрекъснато, докато се сгъсти, 15-20 минути.

Свалете от котлона, добавете маслото и разбъркайте. Може да добавите също и настърган пармезан. Подправете със сол на вкус.

С лъжица разпределете полентата в голяма чиния. Отгоре сложете свинският джолан, заедно със соса и сервирайте, пише gotvach.bg.