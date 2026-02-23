Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Свински джолан в италиански стил
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Свински джолан в италиански стил

23 Февруари, 2026 10:05 1 595 13

  • свински джолан-
  • месо-
  • италианска кухня-
  • какво да сготвя

Бавно приготвено, крехко месо с аромат на розмарин, чесън и бяло вино

Рецепта на деня: Свински джолан в италиански стил - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свински джолан - 1 бр.;
  • сол;
  • смлян черен пипер - 1/4 ч.л.;
  • червен пипер - 1/2 ч.л.;
  • зехтин - 3 с.л.;
  • лук - 1 глава;
  • моркови - 2 бр.;
  • целина - 1/4 глава;
  • смлени домати - 1/2 ч.ч.;
  • бяло вино - 100 мл;
  • пилешки бульон - 200 мл;
  • пресен розмарин - 2 стръка;
  • прясна мащерка - 2 стръка;
  • дафинов лист.

За полентата:

  • прясно мляко - 1 ч.ч.;
  • полента - 1 ч.ч.;
  • краве масло - 1 с.л.;
  • сол.

Начин на приготвяне:

Овкусете свинският джолани със сол, червен и черен пипер.

Загрейте в тенджера зехтина. Сложете джолана в тенджерата, като го обръщате от време на време, докато покафене от всички страни. Прехвърлете свинския джолан в чиния.

На негово място сложете нарязаният на дребно лук, моркови и целина. Подправете със сол. Гответе, като разбърквате от време на време, докато зеленчуците омекнат, около 5 минути.

Добавете доматите и гответе, като разбърквате периодично. Добавете виното и оставете, докато се сгъсти леко сосът.

Добавете пилешкия бульон, розмарина и мащерката. Оставете сосът да заври.

Сложете запечатаният свински джолан в тенджерата, покрийте и оставете да ври около минута. След това намалете котлона на слаб огън и оставете да къкри 2 часа и половина.

Прехвърлете всичко в тава и изпечете във фурна на 200 градуса, докато течността се редуцира и месото стане много крехко, около 45 минути.

През това време пригответе полентата като в средно голяма тенджера кипнете млякото и 2 и 1/2 чаши вода. Постепенно добавете полентата с бъркалка. Намалете котлона на средно-слаб и гответе, като бъркате непрекъснато, докато се сгъсти, 15-20 минути.

Свалете от котлона, добавете маслото и разбъркайте. Може да добавите също и настърган пармезан. Подправете със сол на вкус.

С лъжица разпределете полентата в голяма чиния. Отгоре сложете свинският джолан, заедно със соса и сервирайте, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбирам

    9 2 Отговор
    Защо не давате български рецепти?
    Например този свински джулан можеше да е с кисело зеле!

    10:08 23.02.2026

  • 2 Хмм

    7 3 Отговор
    и това, в пости - да де, това е за будисти като сектата на Калушев, всъщност те изобщо ядат ли месо, защото истинските будисти месо не ядат, мюсюлманите пък не ядат свинско

    Коментиран от #5

    10:09 23.02.2026

  • 3 Кво

    5 0 Отговор
    Е полента?

    Коментиран от #6, #10

    10:09 23.02.2026

  • 4 Патент

    4 0 Отговор
    Баба прави същата манджа,... но не е знаела, че е в италиАски сос и канапе от мачкани картофи

    10:10 23.02.2026

  • 5 И мен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Кво ми дреме какво правели будистите?

    10:10 23.02.2026

  • 6 Ние

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кво":

    Българите му казваме качамак.

    Коментиран от #8, #9

    10:12 23.02.2026

  • 7 Мда

    7 1 Отговор
    Пости са какви джолани ви гонят негелници?

    10:13 23.02.2026

  • 8 Благодаря

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ние":

    Нещо като качамак с пръжки! Не харесвам!

    10:14 23.02.2026

  • 9 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ние":

    при нас - мамалига

    11:14 23.02.2026

  • 10 665

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кво":

    Качамак . Бих я пропуснал. Картофено пюре по добре от мамалиги разни. Иначе джоланчето харна рецепта !

    11:14 23.02.2026

  • 11 Сфинкска мас

    1 2 Отговор
    Няма ли да постите във вашата богомилска секта този сезон?

    11:54 23.02.2026

  • 12 Яяяяяя

    2 1 Отговор
    “Добър избор” за първия ден от великия пост
    Човек каквото сам си направи, никой друг не може да му стори

    12:12 23.02.2026

  • 13 Хмм

    2 0 Отговор
    няма ли в готварската книга 40 рецепти, за да може да се спази Великият Пост и да помогнете на православните християни да спазват поста.

    12:16 23.02.2026