Сватба в ресторант може да се окаже в центъра на спорните текстове за домашната ракия, ако законопроектът за промени в Закона за акцизите и данъчните складове бъде приет в сегашния му вид. На първо четене депутатите одобриха забрана за държане, предлагане и продажба на ракия от малки казани в помещения, свързани със стопанска дейност. В тази категория попадат ресторанти, хотели, къщи за гости, складове и други търговски обекти. Законопроектът обаче още не е окончателен.

Така например, ако семейство произведе законно до 30 литра домашна ракия и я занесе на сватба в ресторант, самото държане или предлагане на алкохола в обекта може да се окаже нарушение според първоначално приетия текст. Именно този пример посочи Асен Василев от „Продължаваме промяната“, който предупреди, че дядо, донесъл ракия за сватбата на внука си, може автоматично да попадне под действието на закона.

30 литра не означава нулев акциз

Действащият режим не освобождава напълно домашната ракия от акциз. За произведена в регистриран специализиран малък обект за дестилиране ракия от собствени грозде и плодове до 30 литра годишно на семейство се прилага намалена ставка. Количеството е предназначено за лично и семейно потребление.

Примерът с 40-градусова ракия показва разликата: намаленият акциз е приблизително 1,12 евро на литър, или около 33,60 евро за 30 литра. За всеки литър над този праг се прилага пълната ставка, която е приблизително 2,20 евро при същото алкохолно съдържание. Това са ориентировъчни изчисления, тъй като законът определя акциза според количеството чист алкохол.

Предлагат забраната да остане само за продажбата

Между първо и второ четене „Продължаваме промяната“ внесе предложение от текста да отпаднат думите „държането“ и „предлагането“. Според партията забраната трябва да се отнася единствено до продажбата на домашна ракия в обекти, свързани със стопанска дейност. Така би се избегнала хипотезата законно произведена ракия да не може да бъде донесена за семейно събитие в ресторант.

Министерството на финансите защитава ограничението като мярка срещу продажбата на алкохол без платен или с неправомерно намален акциз в заведения и къщи за гости. В публикуваните мотиви се посочва, че при проверки са представяни документи, издадени на лица, които нямат общо с бизнеса, в който е открита ракията.

Пример за друга промяна в акциза

Пакетът включва и нов акциз за леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене от 250 киловата, или около 340 конски сили, нагоре. Предложените ставки са 500 евро за автомобили от 250 до 300 киловата, 1500 евро за тези от 301 до 350 киловата, 3000 евро при мощност от 351 до 500 киловата и 6000 евро над 500 киловата.

Мярката е предвидена да се прилага при първа регистрация или внос. Изцяло електрическите автомобили и специализираните превозни средства, сред които линейки и пожарни автомобили, са изключени от обхвата на предложението. И тези текстове обаче подлежат на промени преди второто четене.

След внесените предложения окончателният режим за домашната ракия ще стане ясен едва след второто гласуване и обнародването на закона. До този момент правилото за 30-те литра остава режим на намалена ставка, а не забрана за производство или лична консумация.

Източници: btvnovinite.bg, offnews.bg, bta.bg