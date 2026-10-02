Треньорът Атанас Рибарски с участие в клип на Преслава (ВИДЕО)

Новият временен селекционер на България Атанас Рибарски има любопитен епизод извън футболния терен. През 2012 г., когато е на 26 или 27 години, той участва във видеоклипа към песента „Лудата дойде“ на Преслава.
В сюжета Рибарски влиза в ролята на мускулест мачо, който се оказва в любовен триъгълник с певицата и още една жена. Историята преминава през драматични обрати, сред които убийство, арест и сцени с цигари.
Клипът отново привлече внимание след назначението на Рибарски начело на мъжкия национален отбор. Видеото вече има около 10 милиона гледания, а интересът към него се е увеличил след новината, че специалистът ще води България в предстоящите два мача.
Рибарски поема България временно
Атанас Рибарски беше определен за временен селекционер след оставките на Александър Димитров и треньорския му щаб. Той ще води националния отбор в срещите с Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври.
До назначението си Рибарски беше начело на националния тим до 19 години. За него това е първа възможност да ръководи мъжкия национален отбор, а двата октомврийски мача ще бъдат първите му официални срещи като селекционер на представителния тим.
Източник: marica.bg
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