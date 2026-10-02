Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Треньорът Атанас Рибарски с участие в клип на Преслава (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Треньорът Атанас Рибарски с участие в клип на Преслава (ВИДЕО)

2 Октомври, 2026 07:17 601 3

  • атанас рибарски-
  • преслава-
  • лудата дойде-
  • национален отбор-
  • футбол

Новият временен селекционер на България играе мачо в сюжета към „Лудата дойде“

Треньорът Атанас Рибарски с участие в клип на Преслава (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият временен селекционер на България Атанас Рибарски има любопитен епизод извън футболния терен. През 2012 г., когато е на 26 или 27 години, той участва във видеоклипа към песента „Лудата дойде“ на Преслава.

В сюжета Рибарски влиза в ролята на мускулест мачо, който се оказва в любовен триъгълник с певицата и още една жена. Историята преминава през драматични обрати, сред които убийство, арест и сцени с цигари.

Клипът отново привлече внимание след назначението на Рибарски начело на мъжкия национален отбор. Видеото вече има около 10 милиона гледания, а интересът към него се е увеличил след новината, че специалистът ще води България в предстоящите два мача.

„Давай, баце Наско, искаме да вкараме и на Исландия като на Преслава!“, гласи един от коментарите под публикацията.

Рибарски поема България временно

Атанас Рибарски беше определен за временен селекционер след оставките на Александър Димитров и треньорския му щаб. Той ще води националния отбор в срещите с Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври.

До назначението си Рибарски беше начело на националния тим до 19 години. За него това е първа възможност да ръководи мъжкия национален отбор, а двата октомврийски мача ще бъдат първите му официални срещи като селекционер на представителния тим.

Източник: marica.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 0 Отговор
    Еее, и, кво?Тамън ще имат общи теми с танцьорите на терена! Браво, добър ход на БФС!!!

    07:26 02.10.2026

  • 2 Чалгарски

    5 0 Отговор
    Тези качества са били основното предимство при избора му за селекционер пред останалите кандидати.

    07:27 02.10.2026

  • 3 Петрич

    1 0 Отговор
    "Браво", и какво е допринесъл за футбола.Ясно е че се интересува от отпадала на обществото,мъка,мъкааа.

    07:45 02.10.2026