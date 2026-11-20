Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове в Търнава, Словакия. Водачката в схемата победи на четвъртфиналите Мариам Болквадзе от Грузия с 6:2, 6:4 след 1 час и 49 минути игра.

Българката започна уверено и реализира пробив още във втория гейм. Янева взе подаването на съперничката си още веднъж и затвори първия сет с 6:2.

Втората част започна с изоставане за 19-годишната тенисистка, която допусна Болквадзе да поведе с 2:0. Янева обаче бързо върна пробива и изравни резултата при 2:2. В десетия гейм тя реализира нов пробив и приключи мача при 6:4.

С достигането си до полуфиналите Янева си гарантира 29 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 142-рото място.

Съперничката на Янева в полуфинала ще бъде определена от двубоя между Емили Апълтън от Великобритания и Джесика Понше от Франция.

Турнирът в Търнава е с награден фонд от 60 000 долара.