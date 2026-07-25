Преслава се ядоса и се развика на охранител в дискотека (ВИДЕО)

Скорошно участие на фолк любимката Преслава се превърна в сцена на гневен изблик от нейна страна, след като охранител постъпи грубо с неин фен, стана ясно от видео, публикувано в социалните мрежи преди часове.

По време на участието си в известен клуб във Варна певицата излиза на сцената и още с появата си феновете ѝ пощуряват. От кадрите в мрежата става ясно, че заведението е претъпкано, но Преслава иска всички да се забавляват и да си изкарат добре, докато тя им пее някои от най-големите си хитове. За целта фолк звездата призова посетителите да се присъединят към нея близо до сцената, но член от охраната на дискотеката изглежда, че или не разбра, или не обърна особено внимание на призива на звездата.

В следващия момент Преслава изпада в гневен пристъп към охранителя и му се провиква: "Моля, моля моля! Ти глух ли си, бе!?". Зад кадър става ясно, че охраната е избутал фен на певицата грубо, което предизвика нейната непоколебима реакция: "Защо се държиш така с момчето? Ще му се извиниш и ще се извиниш и на мен", заявява още тя, а по лицето ѝ си личи видимото недоволство от поведението на охранителя, който се приближава до нея мляскайки дъвка и усмихвайки се.

В крайна сметка Преслава се отърси от гнева и продължава участието си, но в социалните мрежи се разпали дискусия за това уместна ли е била реакцията. Докато едни я поздравяват за това, че обръща внимание на удобството на феновете си и отношението към тях, други се чудят защо си позволява подобно нещо и не е ли това работата на охранителите.

"Само че на момчето това му е работата, не виждам какво нередно е направил ,когато така му е наредено ,той си има шефове и най-вероятно са му по -важни от капризите на Преслава.", пишат едни, а други отвръщат: "Тя е звездата, която пълни това заведение и прави атмосферата. Охраната е там, за да пази хората и артиста, а не да упражнява сила върху фен, когото самата изпълнителка е поканила. Малко гъвкавост и уважение към публиката не вредят по принцип".