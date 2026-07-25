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Преслава се ядоса и се развика на охранител в дискотека (ВИДЕО)

Преслава се ядоса и се развика на охранител в дискотека (ВИДЕО)

25 Юли, 2026 11:46 1 001 12

  • преслава-
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  • охрана-
  • гневен изблик-
  • спор

Поп фолк звездата пя пред претъпкана дискотека, но нещата ескалираха, когато покани феновете си до сцената

Преслава се ядоса и се развика на охранител в дискотека (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скорошно участие на фолк любимката Преслава се превърна в сцена на гневен изблик от нейна страна, след като охранител постъпи грубо с неин фен, стана ясно от видео, публикувано в социалните мрежи преди часове.

По време на участието си в известен клуб във Варна певицата излиза на сцената и още с появата си феновете ѝ пощуряват. От кадрите в мрежата става ясно, че заведението е претъпкано, но Преслава иска всички да се забавляват и да си изкарат добре, докато тя им пее някои от най-големите си хитове. За целта фолк звездата призова посетителите да се присъединят към нея близо до сцената, но член от охраната на дискотеката изглежда, че или не разбра, или не обърна особено внимание на призива на звездата.

В следващия момент Преслава изпада в гневен пристъп към охранителя и му се провиква: "Моля, моля моля! Ти глух ли си, бе!?". Зад кадър става ясно, че охраната е избутал фен на певицата грубо, което предизвика нейната непоколебима реакция: "Защо се държиш така с момчето? Ще му се извиниш и ще се извиниш и на мен", заявява още тя, а по лицето ѝ си личи видимото недоволство от поведението на охранителя, който се приближава до нея мляскайки дъвка и усмихвайки се.

В крайна сметка Преслава се отърси от гнева и продължава участието си, но в социалните мрежи се разпали дискусия за това уместна ли е била реакцията. Докато едни я поздравяват за това, че обръща внимание на удобството на феновете си и отношението към тях, други се чудят защо си позволява подобно нещо и не е ли това работата на охранителите.

"Само че на момчето това му е работата, не виждам какво нередно е направил ,когато така му е наредено ,той си има шефове и най-вероятно са му по -важни от капризите на Преслава.", пишат едни, а други отвръщат: "Тя е звездата, която пълни това заведение и прави атмосферата. Охраната е там, за да пази хората и артиста, а не да упражнява сила върху фен, когото самата изпълнителка е поканила. Малко гъвкавост и уважение към публиката не вредят по принцип".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 техеранска

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    траверса

    11:49 25.07.2026

  • 2 Простакеса

    17 2 Отговор
    Има донори да дават парите са за разюздания живот на чалгарите

    11:51 25.07.2026

  • 3 Завърнал се

    9 1 Отговор
    Оффф...

    11:56 25.07.2026

  • 4 Хох

    9 1 Отговор
    Знаете за лудия и баницата...!!!

    11:58 25.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хуманоид

    9 2 Отговор
    Най-грозни и кухи във вселената са българските чалга хумсноиди. На Андромеда имало един по-грозен, но не бил кух.

    12:01 25.07.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Това, естествено, не е новост за никого.

    12:03 25.07.2026

  • 8 Дедо ви

    5 0 Отговор
    Преместих ГО у другио крачол..........

    12:09 25.07.2026

  • 9 Бре

    11 1 Отговор
    Това добруджанското ковре се взе много на сериозно

    12:11 25.07.2026

  • 10 Ами

    3 1 Отговор
    следващия път, някой може да излезе на сцената и да си извади оная работа. Тогава кой и на кого трябва да се извини?

    12:21 25.07.2026

  • 11 Кобра Кай 🥋

    1 0 Отговор
    Охранителя е по стандарт - стероиден напомпаняк със селски татуси и джвака дъвка със отворена уста 🤭

    12:29 25.07.2026

  • 12 Фики стругаро

    1 0 Отговор
    В факултета е много хубав фентанила и циганките са хубави

    12:31 25.07.2026