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Синди Крауфорд с първи думи след смъртта на сина си Пресли (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Синди Крауфорд с първи думи след смъртта на сина си Пресли (СНИМКА)

19 Октомври, 2026 12:01 576 0

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Семейството описа Пресли Гербер като „нежна, красива душа“ и благодари за подкрепата след загубата

Синди Крауфорд с първи думи след смъртта на сина си Пресли (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Съкрушени сме от загубата на нашия обичан син и брат.“ С тези думи Синди Крауфорд, съпругът ѝ Ранди Гербер и дъщеря им Кая нарушиха мълчанието след смъртта на Пресли Гербер.

Семейството публикува посланието на 18 октомври заедно с черно-бял портрет на 27-годишния модел, заснет от фотографа Себастиан Фаена. Близките му го описват като „нежна, красива душа, която обичаше и е обичана – сега и завинаги“.

„Гордеем се с начина, по който се проявяваше пред света – с доброта и уязвимост“, пишат Синди Крауфорд, Ранди Гербер и Кая.

В края на посланието семейството благодари на хората, които са го подкрепили, включително на непознати, споделили болката им. „До срещата ни отново, наше мило момче. Обичаме те завинаги. Мама, татко и Кая“, завършват те.

Смъртта на Пресли Гербер

Пресли Уокър Гербер е починал на 20 септември 2026 г. на 27-годишна възраст. Смъртта му е настъпила в център за възстановяване в Санта Моника, Калифорния. Тя беше потвърдена от представител на семейството пред Асошиейтед прес.

Полицията в Санта Моника е реагирала на сигнал за възможно предозиране. Към момента обаче официалната причина за смъртта не е окончателно установена публично. Според публикуваната информация аутопсията е приключила, но са били необходими допълнителни изследвания. Няма данни смъртта да е насилствена.

Пресли е първото дете на Синди Крауфорд и Ранди Гербер. Роден е на 2 юли 1999 г., а сестра му Кая се ражда през 2001 г. И двамата по-късно се насочват към модата.

Пресли започва работа като модел и през 2016 г. дебютира на подиума за Moschino. По-късно участва в кампании и работи за марки като Dolce & Gabbana, Calvin Klein и Tommy Hilfiger. През 2018 г. той и Кая се появяват заедно с майка си в реклама на Pepsi.

Публичният му образ обаче не се ограничава до модата. Пресли Гербер говори открито за депресия, тревожност, панически атаки и зависимости. През 2023 г. той казва, че се надява преживяното от него да бъде полезно за други хора.

„Мисля, че ако помогна на един човек или на сто души да излязат от мястото, в което някога съм бил аз, това е достатъчно“, споделя той.

Първото общо послание на семейството не съдържа подробности за разследването или за медицинската причина за смъртта. То е посветено на човека, когото Синди Крауфорд, Ранди Гербер и Кая избират да запомнят с добротата, чувствителността и откровеността му.


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