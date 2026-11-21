Изборът на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет не е резултат от политическа сглобка, а от стремежа към пълноценна съдебна реформа. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев в ефира на БНТ.

„Амбицията, която имахме, е да направим ВСС, който да може да взима независими решения“, каза Кутев. По думите му в състава вероятно ще има хора, които са зависими, но важното е органът да може да взима решения в полза на гражданите.

Кутев: За избора са нужни разговори

Кутев защити необходимостта от разговори между парламентарните сили при избора на ВСС. Той подчерта, че законът изисква квалифицирано мнозинство от 160 гласа, което предполага търсене на подкрепа извън една политическа група.

Според депутата предишни политически мнозинства са успели да променят Конституцията със същия брой гласове, но не са избрали нов състав на ВСС. Кутев свърза това с твърдението, че ГЕРБ и ДПС са имали интерес от запазването на стария съдебен съвет. Това е политическа оценка на депутата, а не установен факт за наличие на договорка.

Парламентът избра 11 членове от своята квота

Народното събрание избра шестима представители в съдийската колегия и петима в прокурорската колегия на 20 ноември. Вотът се проведе с голямо мнозинство, като осем от кандидатите получиха подкрепа от над 220 депутати. Изборът беше направен с четири години и два месеца закъснение.

ГЕРБ и ДПС заявиха, че зад гласуването стоят предварителни договорки между управляващите, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. От „Прогресивна България“ отхвърлиха това твърдение и посочиха, че процедурата е била публична. Представители на ПП и ДБ също заявиха, че изборът е трябвало да бъде направен без зависимост от ГЕРБ и ДПС.

Процедурата по формиране на новия ВСС продължава с избора на представителите от професионалните квоти. Следователите трябва да определят своя представител, след което съставът ще може да започне работа в пълен формат.

Коментар и за бюджета за 2027 г.

В телевизионното интервю Кутев коментира и проекта за държавния бюджет за 2027 г. Той заяви, че документът цели да ограничи дефицитите, без да намалява социалните разходи. По думите му социалните плащания се увеличават, но не с темпа, който би бил необходим заради стремежа към по-нисък дефицит.

Проектът беше приет на първо четене в ресорната парламентарна комисия след осемчасово заседание.