Естонските въоръжени сили предупредиха за възможна заплаха от дронове в окръзите Ида-Вирумаа и Ляане-Вирумаа, а във въздуха бяха вдигнати самолети на съюзници от НАТО, включително турски изтребители. Сигналът е подаден в 4:42 часа сутринта.

Военните съобщиха за възможна опасност от безпилотни апарати в двата района, разположени близо до Балтийско море и Финския залив. Жител на Ляане-Вирумаа разказа, че около 6:13 часа е чул звук от дрон и шум от изтребител.

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В 6:49 часа Естонските въоръжени сили обявиха, че въздушната заплаха е отстранена. Към този момент не е съобщено за нарушение на въздушното пространство на страната. Информацията е публикувана от „Европейската правда“, позовавайки се на ERR и на Украинската правда.

Финландия ограничи полетите и корабоплаването

Почти по същото време Финландия въведе временни ограничителни зони в източната част на Финския залив. Ограниченията за въздушното пространство са започнали в 4:15 часа, а тези за морската зона - в 4:20 часа.

Според данните на финландската система Fintraffic морската зона е била разположена край град Котка. Финландските въоръжени сили определиха мярката като превантивна - за защита на хората и за осигуряване на условия за действия на държавните органи при необходимост от противодействие на атаки с дронове.

Ограниченията са отменени в 7:43 часа. Финландия вече няколко пъти тази година е въвеждала подобни временни зони във Финския залив, обикновено във връзка с активност на дронове на територията на Русия.

Мерките са на фона на атаки в Русия

Събитията в Естония и Финландия се развиха на фона на атаки с украински дронове срещу Ленинградска област в Русия. Според руски медии през нощта срещу събота там са били свалени над 60 безпилотни апарата. Тези данни не са потвърдени от независим източник в публикациите.

На 11 ноември подобна обстановка доведе до предупреждения към жители на Естония, Латвия и Литва за възможно навлизане на дронове във въздушното пространство. Тогава в близост до естонската граница са били регистрирани множество безпилотни апарати, като според съобщенията някои от тях за кратко са навлезли в естонското въздушно пространство.

„Естония не е давала разрешение за използване на въздушното ѝ пространство за прелитане на дронове“, заяви премиерът Кристен Михал.

Украинското външно министерство определи като безоснователни руските твърдения, че Украйна използва въздушното пространство на балтийските държави за нанасяне на удари по руска територия.

Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua