Гордито, смятан за най-възрастната регистрирана гигантска видра в света, е починал на 19 години в сафари парка Лонглийт в Уилтшър, Великобритания. Животното е издъхнало по естествени причини на възраст 19 години, 7 месеца и 10 дни.

Гордито е оставил повече от 100 потомци, които живеят в различни зоологически градини и паркове в Европа. Заедно с партньорката си Ини той е бил важна част от развъдната програма за застрашения вид.

Историята на Гордито и Ини

Двете животни първоначално са живели заедно в Германия, но по-късно са били преместени в различни места. Ини е пристигнала в Лонглийт, след като не се е разбирала с дъщеря си. След това специалистите са решили да съберат отново двойката.

Повторната им среща е била заснета за телевизионното предаване Animal Park и е привлякла международно внимание в социалните мрежи. „Събирането им отново беше особено трогателно“, е казал Дарън Бийзли, ръководител на операциите с животни в Лонглийт. Той е определил Гордито и Ини като „ключова част“ от програмата за размножаване на вида.

„Той беше много специално животно за екипа, който е съкрушен от загубата му, макар че смъртта е естествена част от жизнения цикъл на всички животни“, е заявил Бийзли.

Грижовен партньор и смел скачач

Гледачът Крис Бър е описал Гордито като спокоен, нежен, любящ и грижовен. По думите му видрата „би направила всичко за Ини“, следвала я навсякъде и понякога реагирала на нейното име, вместо на собственото си.

Гордито е бил известен и с поведението си във водата. Докато Ини използвала рампата, за да влезе във водния басейн, той предпочитал да скача от най-високата площадка. Бър е казал, че животното ще бъде запомнено с привързаността си към Ини и с добрия си външен вид.

Ини е в добро състояние и продължава да бъде показвана на посетителите в зоната за гигантски видри и крокодили. След смъртта на Гордито титлата за най-възрастна регистрирана гигантска видра вероятно преминава към неговия брат Малдито, който живее в Германия.

Източници: bbc.com, longleat.co.uk