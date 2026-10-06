Най-опасните рискове при използването на изкуствен интелект

Един чатбот може да спести време за писане на текст или организиране на задачи, но грешката става по-сериозна, когато системата получи достъп до поща, банкови услуги или служебни файлове. Най-рисковите ситуации са свързани с прекомерни разрешения, неточни отговори и споделяне на информация, която не трябва да напуска организацията.

Прекомерните разрешения отварят врата за грешки

Свързването на дигитален асистент с електронна поща и приложения може да улесни ежедневната работа, но увеличава възможните последствия при неправилно действие. AI агентът може да бъде подведен от злонамерена инструкция, скрита в уебстраница, имейл или документ. Така система, която има право да чете или изпраща съобщения, може да извърши действие извън първоначалната задача.

Затова финансови преводи, изпращане на чувствителна информация и промяна на пароли трябва да изискват лично потвърждение. OWASP препоръчва на агентите да се предоставят само минимално необходимите права и да има човешки контрол при действия с висок риск.

Убедителният отговор не е доказателство за точност

Медицинските и финансовите съвети са сред най-опасните приложения на чатботовете. Системата може да даде отговор, който звучи логично, но да пропусне важен симптом, да използва остарели данни за пазара или да представи неточна информация за данъци и правила.

Световната здравна организация предупреждава, че езиковите модели могат да генерират отговори, които изглеждат авторитетни, но съдържат сериозни грешки. „Необходимо е да се проявява предпазливост“ при използването на такива инструменти в здравеопазването, посочва организацията.

Това означава, че чатботът може да помогне с обяснение на медицински термин, но не трябва да определя диагноза, лечение или дозировка. По същия начин отговорът за инвестиция не е равнозначен на професионална консултация и не прехвърля риска от загуба към платформата.

Емоционалната подкрепа и служебните данни

Чатботът може да реагира съпричастно, но не е заместител на квалифициран специалист или на реален човек при психическа криза. Подобен разговор не осигурява медицинска оценка и може да насочи потребителя към неподходящо или опасно решение.

Отделен риск е въвеждането на вътрешни договори, лични данни, търговски тайни и програмен код във външна платформа. Това не означава автоматично, че информацията ще стане публична, но тя може да бъде обработвана, съхранявана или достъпвана в зависимост от настройките и условията на конкретната услуга.

Основният риск

Колкото повече права и чувствителни данни се предоставят на една AI система, толкова по-големи могат да бъдат последиците от нейна грешка или злоупотреба.

Източници: plovdiv24.bg