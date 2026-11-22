Интер гостува на Аталанта в мач от 12-ия кръг на Серия А, който може да има значение за битката за титлата. „Нерадзурите“ са втори в класирането с 28 точки – само на една зад лидера Лацио, и се нуждаят от победа, за да запазят натиска върху върха. Срещата в Бергамо започва в 21:45 часа българско време.

Шампионите влизат в двубоя след домакински успех с 2:0 срещу Комо. Тимът на Кристиан Киву има девет победи, едно равенство и една загуба в първите 11 кръга. Интер е отбелязал гол във всеки от последните си 27 официални мача, което е най-дългата подобна серия сред двата състава.

Аталанта остава в долната половина

Аталанта заема 12-ото място с 14 точки, натрупани след четири победи, две равенства и пет поражения. В последния си шампионатен мач отборът на Маурицио Сари спечели с 1:0 при гостуването на Монца. Победата прекъсна серия от осем поредни кръга, в които бергамаските бяха допуснали поне един гол.

Сари предупреди, че задачата пред домакините ще бъде тежка. „Ще се изправим срещу един от най-силните отбори“, заяви треньорът на Аталанта преди срещата. Той определи Интер като опасен както в наказателното поле, така и при бързите контраатаки, и призова своя тим да се съсредоточи върху собственото си представяне.

Интер има сериозно предимство в съперничеството

Аталанта не е побеждавала Интер в последните си седем домакинства – серия от две равенства и пет загуби. Последният успех на бергамаските у дома е с 4:1 на 11 ноември 2018 г. „Нерадзурите“ са спечелили и последните си четири гостувания в Бергамо, в които са отбелязали осем гола и са допуснали три.

Общата статистика в Бергамо също е в полза на Интер. От 70 официални срещи на терена на Аталанта миланският тим има 29 победи, домакините са спечелили 17 пъти, а 24 мача са завършили наравно. В последния сблъсък между двата отбора през миналия сезон резултатът беше 1:1.

Двубоят ще се проведе на стадион „Ню Баланс Арена“ и ще бъде ръководен от Фабио Мареска. За Интер трите точки са важни не само заради класирането, но и заради възможността тимът да продължи преследването на Лацио в горната част на таблицата.

Източници: goal.com, sport.quotidiano.net, as.com