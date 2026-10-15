Кандидат-президентът Ваня Великова се оплака от дрон над дома си в Габрово

Кандидат-президентът и попфолк певица Ваня Великова заяви, че дрон е прелетял над дома ѝ в Габрово, докато се е прибирала след участие. Тя разказа за случката в публикация във Facebook и предупреди, че при нов подобен случай възнамерява лично да свали летателния апарат.
Тя подчерта, че това, че е певица и кандидат за президент, не означава, че се е отказала от личния си живот. „Искам спокойствие за себе си и близките си!“, заявява Великова в публикацията. По думите ѝ вече са взети мерки, но не става ясно какви са те.
Няма посочени данни чий е бил дронът, кой го е управлявал или дали по случая е подаден сигнал до полицията. Не е съобщено и за започнала проверка.
Дронът е поредният епизод около кампанията ѝ
Случката идва на фона на нестандартното публично представяне на кандидатурата на Великова. В началото на президентската си кампания тя се появи пред президентството с розова Mercedes G-класа. За свой вицепрезидент посочи Панайот Кючуков, известен като Пацо от „Биг Брадър“.
В телевизионно участие Великова заяви: „Ще им вземем кокала на старите кучета“, визирайки политическото статукво. Новият ѝ коментар за дрона добавя лична тема към предизборните ѝ изяви.
През януари 2025 г. около дома на певицата е имало и друг епизод, свързан със спокойствието в района. Тогава съседи подали сигнали на телефон 112 заради силна музика по време на празнуване на Ивановден. Великова реагирала с недоволство към оплакванията.
Публикацията за дрона е придружена от снимка пред огледало и завършва с благодарност към поддръжниците на Великова. Засега не е ясно дали тя ще предостави допълнителни данни за летателния апарат или ще сезира компетентните органи.
Източник: flagman.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
11:14 15.10.2026
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7 Сила
За разлика от Мунчо и Пиги поне не демонстрират напъни за елитарност насред интелектуалната си нищета !!!
11:16 15.10.2026
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13 12...34
11:26 15.10.2026
14 Бай Хой
11:30 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ......-
11:38 15.10.2026
17 А пък
11:40 15.10.2026
18 каунь
11:42 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Грую
Двадесет и седем двойки харчат народни пари, а една и бол държавни! Чубака, Чубака!
12:00 15.10.2026