Кандидат-президентът Ваня Великова се оплака от дрон над дома си в Габрово

Кандидат-президентът и попфолк певица Ваня Великова заяви, че дрон е прелетял над дома ѝ в Габрово, докато се е прибирала след участие. Тя разказа за случката в публикация във Facebook и предупреди, че при нов подобен случай възнамерява лично да свали летателния апарат.

„Снощи, тъкмо си лягах след участие, когато над къщата ми в Габрово се появи дрон! Как не ви е срам? Домът ми не е снимачна площадка!“, написа Великова.

Тя подчерта, че това, че е певица и кандидат за президент, не означава, че се е отказала от личния си живот. „Искам спокойствие за себе си и близките си!“, заявява Великова в публикацията. По думите ѝ вече са взети мерки, но не става ясно какви са те.

Няма посочени данни чий е бил дронът, кой го е управлявал или дали по случая е подаден сигнал до полицията. Не е съобщено и за започнала проверка.

Дронът е поредният епизод около кампанията ѝ

Случката идва на фона на нестандартното публично представяне на кандидатурата на Великова. В началото на президентската си кампания тя се появи пред президентството с розова Mercedes G-класа. За свой вицепрезидент посочи Панайот Кючуков, известен като Пацо от „Биг Брадър“.

В телевизионно участие Великова заяви: „Ще им вземем кокала на старите кучета“, визирайки политическото статукво. Новият ѝ коментар за дрона добавя лична тема към предизборните ѝ изяви.

През януари 2025 г. около дома на певицата е имало и друг епизод, свързан със спокойствието в района. Тогава съседи подали сигнали на телефон 112 заради силна музика по време на празнуване на Ивановден. Великова реагирала с недоволство към оплакванията.

Публикацията за дрона е придружена от снимка пред огледало и завършва с благодарност към поддръжниците на Великова. Засега не е ясно дали тя ще предостави допълнителни данни за летателния апарат или ще сезира компетентните органи.

Източник: flagman.bg