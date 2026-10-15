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Кандидат-президентът Ваня Великова се оплака от дрон над дома си в Габрово
  Тема: Известни личности

Кандидат-президентът Ваня Великова се оплака от дрон над дома си в Габрово

15 Октомври, 2026 11:12 867 20

  • ваня великова-
  • дрон-
  • габрово-
  • президентски избори 2026

Кандидат-президентът заяви, че летателният апарат е прелетял над къщата ѝ след участие и предупреди, че следващия път лично ще го свали

Кандидат-президентът Ваня Великова се оплака от дрон над дома си в Габрово - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кандидат-президентът и попфолк певица Ваня Великова заяви, че дрон е прелетял над дома ѝ в Габрово, докато се е прибирала след участие. Тя разказа за случката в публикация във Facebook и предупреди, че при нов подобен случай възнамерява лично да свали летателния апарат.

„Снощи, тъкмо си лягах след участие, когато над къщата ми в Габрово се появи дрон! Как не ви е срам? Домът ми не е снимачна площадка!“, написа Великова.

Тя подчерта, че това, че е певица и кандидат за президент, не означава, че се е отказала от личния си живот. „Искам спокойствие за себе си и близките си!“, заявява Великова в публикацията. По думите ѝ вече са взети мерки, но не става ясно какви са те.

Няма посочени данни чий е бил дронът, кой го е управлявал или дали по случая е подаден сигнал до полицията. Не е съобщено и за започнала проверка.

Дронът е поредният епизод около кампанията ѝ

Случката идва на фона на нестандартното публично представяне на кандидатурата на Великова. В началото на президентската си кампания тя се появи пред президентството с розова Mercedes G-класа. За свой вицепрезидент посочи Панайот Кючуков, известен като Пацо от „Биг Брадър“.

В телевизионно участие Великова заяви: „Ще им вземем кокала на старите кучета“, визирайки политическото статукво. Новият ѝ коментар за дрона добавя лична тема към предизборните ѝ изяви.

През януари 2025 г. около дома на певицата е имало и друг епизод, свързан със спокойствието в района. Тогава съседи подали сигнали на телефон 112 заради силна музика по време на празнуване на Ивановден. Великова реагирала с недоволство към оплакванията.

Публикацията за дрона е придружена от снимка пред огледало и завършва с благодарност към поддръжниците на Великова. Засега не е ясно дали тя ще предостави допълнителни данни за летателния апарат или ще сезира компетентните органи.

Източник: flagman.bg


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    3 0 Отговор
    а оня с мрьсното име от долната статия с изключените коментари ко казува по вапроса

    11:14 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    5 0 Отговор
    Това са "нашите" хора , това трябва да бъде избора на БГ приматите !!!
    За разлика от Мунчо и Пиги поне не демонстрират напъни за елитарност насред интелектуалната си нищета !!!

    11:16 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12...34

    2 0 Отговор
    Тая е болна,такива ли ни командват

    11:26 15.10.2026

  • 14 Бай Хой

    1 0 Отговор
    Аз съм ,,за,,тая коалиция само ако Пеньо от Биг Брадър стане министър на отбраната ,има повече военна подготовка от всеки друг и може да поема удари

    11:30 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ......-

    0 0 Отговор
    А в гардероба гледа ли ?

    11:38 15.10.2026

  • 17 А пък

    0 0 Отговор
    Съмнителните висшистКи се обвързват с богато гадже, платежоспособен калъф, субсидийка със и без гарнитура оттук-оттам и т.н, но стане ли дума за качества, ту са свъх смарт и обикновено всичко сами са постигнали в живота си, така е да.

    11:40 15.10.2026

  • 18 каунь

    0 0 Отговор
    видяла джабата чи подковават коня и тя дигнала крак. Така е като сека джаба не си знае гьола.

    11:42 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Грую

    0 0 Отговор
    На тази не дрон и кръжи над главата, гюлето хлопа, гюлето вътре в главата!
    Двадесет и седем двойки харчат народни пари, а една и бол държавни! Чубака, Чубака!

    12:00 15.10.2026