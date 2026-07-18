Горещ уикенд: Фестивали и концерти заливат страната

Днешният съботен ден предлага изключително богато разнообразие от културни прояви, музикални събития и фестивали на открито по Черноморието и във вътрешността на страната. ФАКТИ обобщава най-важните акценти от културния афиш, за да планирате перфектно почивния си ден.
Музикални фестивали и концерти на фокус
Летният сезон е в разгара си, а Пловдив се превръща в столицата на алтернативната и модерна музика. Днес е кулминацията на мащабния PhillGood Festival 2026 на Гребния канал, където световноизвестните Gorillaz ще превземат основната сцена със своето визуално и музикално шоу, придружени от Kneecap и Sleaford Mods (информация от музикалния портал FabFestivals - www.fabfestivals.com).
Наред с модерните бийтове, феновете на класическото и оперното изкуство във Варна могат да посетят безплатния концерт на участниците в майсторския клас на проф. Ирма Тортора от 18:00 часа на Сцена Филиал, част от лятната програма в Морската столица.
Фестивали по Южното Черноморие и екологични събития
Ако се намирате в района на Бургас, Лозенец или Царево, днес стартира 11-ото издание на популярния фестивал "Арт Поток" 2026. Официалното откриване е в Историческия музей в Царево с изложбата „Временна миграция“ на Стефан Божков.
В самия Бургас вечерта предлага среща с популярното изкуство – Максим Галкин излиза на сцената на Летния театър от 20:00 часа, а на остров Света Анастасия Белослава ще изнесе бутиков концерт от 21:00 часа.
В сърцето на Стара планина, местността Узана край Габрово посреща хиляди посетители за еко фестивала „Узана Поляна Фест“, съчетаващ зелени идеи, занаяти и фолклорна музика на открито.
- Пловдив: PhillGood Festival 2026 с Gorillaz на Гребния канал.
- Бургас и региона: Начало на „Арт Поток“ 2026 и концерт на Белослава на остров Света Анастасия.
- Габрово: „Узана Поляна Фест“ в местността Узана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
09:23 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хахаха
09:27 18.07.2026
4 в кратце
09:28 18.07.2026
5 Айляк
Коментиран от #15
09:29 18.07.2026
6 в кратце
09:32 18.07.2026
7 Голяма чалга простотия
Помощ! Останалите малко българи ни убиват.
Да се забрани рекламирането на такива прояви, и медиите да отнасят глоба! Яка глоба!
Така се пълни хазна! Защото нито един чалгадия не плаща данъци!
09:33 18.07.2026
8 лоза
Коментиран от #16
09:36 18.07.2026
9 Оги
09:41 18.07.2026
10 Фейк - либераст
Коментиран от #11
09:43 18.07.2026
11 тру руслям
До коментар #10 от "Фейк - либераст":даваш фира
10:02 18.07.2026
12 Сила
Това е висша форма на садизъм !!!
10:31 18.07.2026
13 Дзак
10:36 18.07.2026
14 🦁ЩЩД🦁
11:04 18.07.2026
15 То и тия пошли зрелища
До коментар #5 от "Айляк":не са без пари. Провери цените ма билетите и ще се хванеш за главата.
11:15 18.07.2026
16 тече кат на кьорав кон окото
До коментар #8 от "лоза":баш на врата си друго усеща
11:17 18.07.2026