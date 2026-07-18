Горещ уикенд: Фестивали и концерти заливат страната

Днешният съботен ден предлага изключително богато разнообразие от културни прояви, музикални събития и фестивали на открито по Черноморието и във вътрешността на страната. ФАКТИ обобщава най-важните акценти от културния афиш, за да планирате перфектно почивния си ден.

Музикални фестивали и концерти на фокус

Летният сезон е в разгара си, а Пловдив се превръща в столицата на алтернативната и модерна музика. Днес е кулминацията на мащабния PhillGood Festival 2026 на Гребния канал, където световноизвестните Gorillaz ще превземат основната сцена със своето визуално и музикално шоу, придружени от Kneecap и Sleaford Mods (информация от музикалния портал FabFestivals - www.fabfestivals.com).

Наред с модерните бийтове, феновете на класическото и оперното изкуство във Варна могат да посетят безплатния концерт на участниците в майсторския клас на проф. Ирма Тортора от 18:00 часа на Сцена Филиал, част от лятната програма в Морската столица.

Фестивали по Южното Черноморие и екологични събития

Ако се намирате в района на Бургас, Лозенец или Царево, днес стартира 11-ото издание на популярния фестивал "Арт Поток" 2026. Официалното откриване е в Историческия музей в Царево с изложбата „Временна миграция“ на Стефан Божков.

В самия Бургас вечерта предлага среща с популярното изкуство – Максим Галкин излиза на сцената на Летния театър от 20:00 часа, а на остров Света Анастасия Белослава ще изнесе бутиков концерт от 21:00 часа.

В сърцето на Стара планина, местността Узана край Габрово посреща хиляди посетители за еко фестивала „Узана Поляна Фест“, съчетаващ зелени идеи, занаяти и фолклорна музика на открито.

Пловдив: PhillGood Festival 2026 с Gorillaz на Гребния канал.

Бургас и региона: Начало на „Арт Поток“ 2026 и концерт на Белослава на остров Света Анастасия.

Габрово: „Узана Поляна Фест“ в местността Узана.