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Горещ уикенд: Фестивали и концерти заливат страната

Горещ уикенд: Фестивали и концерти заливат страната

18 Юли, 2026 09:18 1 024 16

  • фестивали-
  • концерти-
  • черноморие-
  • пловдив-
  • габрово-
  • gorillaz

Пловдив се превръща в столицата на алтернативната и модерна музика

Горещ уикенд: Фестивали и концерти заливат страната - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният съботен ден предлага изключително богато разнообразие от културни прояви, музикални събития и фестивали на открито по Черноморието и във вътрешността на страната. ФАКТИ обобщава най-важните акценти от културния афиш, за да планирате перфектно почивния си ден.

Музикални фестивали и концерти на фокус

Летният сезон е в разгара си, а Пловдив се превръща в столицата на алтернативната и модерна музика. Днес е кулминацията на мащабния PhillGood Festival 2026 на Гребния канал, където световноизвестните Gorillaz ще превземат основната сцена със своето визуално и музикално шоу, придружени от Kneecap и Sleaford Mods (информация от музикалния портал FabFestivals - www.fabfestivals.com).

Наред с модерните бийтове, феновете на класическото и оперното изкуство във Варна могат да посетят безплатния концерт на участниците в майсторския клас на проф. Ирма Тортора от 18:00 часа на Сцена Филиал, част от лятната програма в Морската столица.

Фестивали по Южното Черноморие и екологични събития

Ако се намирате в района на Бургас, Лозенец или Царево, днес стартира 11-ото издание на популярния фестивал "Арт Поток" 2026. Официалното откриване е в Историческия музей в Царево с изложбата „Временна миграция“ на Стефан Божков.

В самия Бургас вечерта предлага среща с популярното изкуство – Максим Галкин излиза на сцената на Летния театър от 20:00 часа, а на остров Света Анастасия Белослава ще изнесе бутиков концерт от 21:00 часа.

В сърцето на Стара планина, местността Узана край Габрово посреща хиляди посетители за еко фестивала „Узана Поляна Фест“, съчетаващ зелени идеи, занаяти и фолклорна музика на открито.

  • Пловдив: PhillGood Festival 2026 с Gorillaz на Гребния канал.
  • Бургас и региона: Начало на „Арт Поток“ 2026 и концерт на Белослава на остров Света Анастасия.
  • Габрово: „Узана Поляна Фест“ в местността Узана.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    7 2 Отговор
    Почивните дни са ти дадени да си стоиш вкъщи, за да си починат хората от теб...

    09:23 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахаха

    7 3 Отговор
    Снимката кърти мифки! Небръснатия се е озъбил, все едно го приключват с цугтромбон!

    09:27 18.07.2026

  • 4 в кратце

    2 0 Отговор
    Горещи почивни дни: Фестивали и концерти ще заливат с вода страната ни,за разхлаждането й.

    09:28 18.07.2026

  • 5 Айляк

    10 0 Отговор
    Зрелища му дайте на народа, щото сичкото е Мара Фтасала у територията.

    Коментиран от #15

    09:29 18.07.2026

  • 6 в кратце

    10 1 Отговор
    На тоя-небръснатият му намирисва на сливка и затова се кефи с момето на врата му.

    09:32 18.07.2026

  • 7 Голяма чалга простотия

    6 3 Отговор
    Залива страната ни!
    Помощ! Останалите малко българи ни убиват.
    Да се забрани рекламирането на такива прояви, и медиите да отнасят глоба! Яка глоба!
    Така се пълни хазна! Защото нито един чалгадия не плаща данъци!

    09:33 18.07.2026

  • 8 лоза

    3 1 Отговор
    Усеща й дупето на врата си.

    Коментиран от #16

    09:36 18.07.2026

  • 9 Оги

    4 0 Отговор
    Венелино, Миленчо и теб те открехна на чат джипити, а? Поне качи грамотността драстично.

    09:41 18.07.2026

  • 10 Фейк - либераст

    4 4 Отговор
    За политици и олигарси милиони и милиарди, а за "хората" концерти и фестивали! Ликуй народе! Искаш хляб и зрелища! Хляб НЯМА!

    Коментиран от #11

    09:43 18.07.2026

  • 11 тру руслям

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Фейк - либераст":

    даваш фира

    10:02 18.07.2026

  • 12 Сила

    2 0 Отговор
    "Бутиковия " "концерт " на Белослава е на остров за да не може да избяга малобройната "публика" докарана с лодки и захвърлена на пустия бряг ...
    Това е висша форма на садизъм !!!

    10:31 18.07.2026

  • 13 Дзак

    0 1 Отговор
    Горилас са интиресна група.

    10:36 18.07.2026

  • 14 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    При т.нар."комунизъм" татуировките бяха характерни за алкохолици,цигани и затворници.Днес,благодарение на гениалната работа на социаления инженеринг,татуировките са основен приоритет на младите хора,нашето бъдеще,дори се счита за вид елитарност.О,горкия ми Дарвин,теорията ти за еволюционното развитие на видовете,стана на пух и прах.

    11:04 18.07.2026

  • 15 То и тия пошли зрелища

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Айляк":

    не са без пари. Провери цените ма билетите и ще се хванеш за главата.

    11:15 18.07.2026

  • 16 тече кат на кьорав кон окото

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "лоза":

    баш на врата си друго усеща

    11:17 18.07.2026