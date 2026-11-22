Министерството на националната отбрана на Тайван е проследило 24 китайски военни самолета, 11 военноморски кораба, един държавен кораб и два балона между 6:00 ч. сутринта в събота и същия час в неделя.

Седемнадесет от 24-те полета на самолети на Народноосвободителната армия на Китай са пресекли средната линия на Тайванския проток и са навлезли в централната и югозападната част на зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван, съобщиха от министерството. В отговор са били задействани военни самолети, военноморски кораби и брегови ракетни системи.

Министерството е засекло и два китайски балона, като и двата са пресекли средната линия на Тайванския проток и са били поставени под наблюдение.

От началото на месеца Тайван е регистрирал 254 случая на активност на китайски военни самолети и 199 случая на активност на кораби. От септември 2020 г. Китай засилва използването на тактики в „сивата зона“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около Тайван.