Есенното издание на SoFest откри с два концерта и завладяващ джем сешън. Английската банда “Jazz Dynamos” и първата ска-джаз формация в България “Lady&Gents” предизвика меломаните с взривяващ музикален микс от мелодичност, поп, реге и суинг. Почитателите на тези стилове, символизиращи свобода и артистичност превърнаха City Stage в огромен дансинг. Кулминацията дойде, когато на сцената излезе една от първите ни джаз певици Мими Николова и пя заедно с бенда.

За почитателите на емблематичната двойка Иван и Андрей, втората фестивална вечер беше ексклузивна възможност да се докоснат и разговарят с тях. Култовите водещи избраха SoFest, за да заснемат за първи път, с публика популярното си youtube шоу НЕофишъл. С типичното си чувство за хумор, но и с голяма доза сериозност и ангажираност водещите, тяхните гости и публиката се опитаха да намерят баланса между работа и личен живот. Комичният, но и задълбочен разговор може да гледате в канала на Иван и Андрей Неофишъл на 11-ти декември.

Незабравим беше и музикалния спектакъл на взривоопасната Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет. Фантастичната певица и актриса и виртуозните музиканти най-безцеремонно не само “хвърлиха операта в джаза”, но и показаха как велики оперни шедьоври може да предизвикат неподозирани емоции. Харизматичното присъствие на всички изпълнители, безспорният им талант и заразно чувство за хумор вдигна публиката, завихри я в бурни танци и буквално я хвърли в Джаза. Завладяващите артисти взривиха препълнената зала и предизвикаха бурни, нестихващи аплодисменти. Беше вечер, която никой не искаше да свърши.

Поредната изненада на SoFest беше за почитателите на мощния саунд. Групата на един от най-разпознаваемите гласове в българския рок - Тома Здравков наелектризира обстановката с нови, авторски песни изпълнени с респектиращ музикален заряд. “Разказвай ми за нещо” беше парчето, което предизвика фурор сред феновете, защото на него, до ТОМА застана изумителната Жени Лечева. Мощният ѝ, открояващ се глас се разгръщаше с всяко следващо изпълнение и остави всички без дъх. В своя, първи самостоятелен концерт тя представи впечатляващ музикален сет. Най-въздействащи бяха песните, които изпя заедно с китариста и композитор, оставил трайна следа в звученето на българската популярна музика Иван Лечев. Певицата, която е и автор на песента „Рана“ остави тройна следа сред присъстващите с премиерното

Но, в четвъртата вечер на фестивала специалните изживявания, както за артистите, така и за публиката продължиха. Беше обявен вторият носител на наградата на SoFest и Столична община за „Иновативни проекти с висока художествена стойност и международно значение в областта на културата”. Тя беше връчена от Ирина Дакова - заместник-кмет по направление “Култура и туризъм” на носителят тази година - Мастър Иван Лечев. Изборът не е случаен, през изминалите девет години именно на сцената на SoFest той е представил над шест музикални проекта, всеки от които с ярък отзвук на международно ниво.

Закриването в деветата година на фестивала беше истинско фиаско. Именно на сцената на SoFest артистът без аналог не само на българската, но и на световната сцена - Иво Димчев отпразнува 50-трият си рожден ден. Пред феновете, които имаха честта да са част от празника той представи изумителен пърформънс със специално подбран авторски плейлист. Иво Димчев не изневери на автентичното си и екстравагантно присъствие и зарази всички с него. Сменяше перуки - публиката развяваше помпони, правеше провокативни движения - публиката ги повтаряше, пееше нецензурни текстове - публиката ги повтаряше, изпълни “Баница” - публиката му поднесе баница. Беше специална вечер изпълнена с вдъхновяващи, интимни и искрени изживявания.

Догодина SoFest също ще има юбилей. Ще отбележи десетата си година, а ние очакваме с нетърпение новите специални изживявания, които е подготвил, за да празнуваме заедно.

SoFest 2026 се проведе с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община – Васил Терзиев. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община в раздел „Значими събития“ 2026.