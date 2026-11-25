Длъжностни лица от администрацията на американския президент Доналд Тръмп обсъждат идеята за нанасяне на удари срещу иранското ръководство. Информацията е съобщена от NBC News, който се позовава на американски източник.

Привържениците на предложението смятат, че подобна операция може да отстрани лидерите в Техеран, които настояват за твърда политика спрямо Съединените щати. Не е ясно обаче дали обсъжданията са довели до конкретен план или до решение за военни действия.

Предупреждения за ответни действия

Противниците на идеята предупреждават, че ударите могат да изложат на по-голям риск американски представители и да предизвикат ответна реакция от страна на Иран. Според тях отстраняването на част от ръководството може да доведе до обратен резултат, като оцелелите лидери се укрепят още повече на власт.

Друг аргумент срещу операцията е, че тя би могла да навреди на бъдещите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта. Според информацията, цитирана от NBC News, вариантът за атаки срещу иранското ръководство е съществувал и по-рано, но през последните седмици отново е бил поставен на обсъждане.

Белият дом оставя всички възможности отворени

Представител на американската администрация е заявил пред NBC News, че военноморската блокада на Иран ще продължи „с пълна сила“. По думите му президентът разполага с множество възможности и ще избере най-доброто решение, за да не допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

„Президентът Тръмп разполага с много възможности и ще вземе най-доброто възможно решение, за да гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие“, заявява представителят.

Това е първият публично известен сигнал, че в администрацията отново се обсъждат действия, насочени пряко срещу иранското ръководство. Към момента няма данни Тръмп да е одобрил такава операция.

Променливи сигнали от Тръмп

По-рано през ноември президентът заяви, че не смята за необходимо да се стреми към смяна на властта в Иран. На 19 ноември той каза пред Axios, че няма да бърза с решението за следващите действия и че ще изчака развитието след началото на новата година.

Така публичната позиция на президента остава по-предпазлива от обсъжданите във Вашингтон варианти. Засега потвърдено е единствено, че различни възможности се разглеждат, докато окончателно решение за нови удари срещу Иран не е обявено.

Източници: news.bg, timesofisrael.com, axios.com