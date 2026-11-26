В нощта срещу освобождението на София огънят вече е запален на различни места, а османските войски се изтеглят от града. Сред хората, които остават, е италианският вицеконсул Вито Позитано. На 26 ноември 1886 г. той умира в Йокохама, но името му остава трайно свързано с историята на българската столица.

Позитано е италиански дипломат и представител на страната си в София от 1876 до 1879 г. В края на Руско-турската война градът е заплашен от разрушение. Османският комендант Осман Нури паша планира да подпали София при отстъплението си, а чуждестранните дипломати са приканени да напуснат.

Отказва да напусне града

Позитано, който е доайен на консулския корпус, отказва да се подчини. Към него се присъединяват френският вицеконсул Луи дьо Марикур и австро-унгарският му колега Йозеф фон Валдхарт. Тримата остават в София и се опитват да ограничат последиците от отстъплението.

В доклад до италианския министър на външните работи от 8 януари 1878 г. Позитано описва решението си с думите:

„Смятах за свой дълг за сигурността на живота и имуществото на поданиците да свикам незабавно колегите от Франция и Австрия.“

Документът показва, че действията му не се ограничават до дипломатически протест. Позитано организира доброволчески групи за гасене на пожарите и за охрана на населението от мародери.

Регионалният исторически музей – София посочва, че в нощта на 23 срещу 24 декември 1877 г. по стар стил, или срещу 4 януари 1878 г. по нов стил, софиянци се борят с огъня, докато османските части се изтеглят през Княжево и Владая. На 4 януари в града влизат първите руски войски от Западния отряд на генерал Йосиф Гурко.

Почетен гражданин и име на софийска улица

Признанието за Позитано идва скоро след събитията. През май 1878 г. Софийският градски съвет решава да го обяви за почетен гражданин и да нарече на негово име улица в центъра, където тогава се намира италианското консулство. Решението е свързано с отказа му да напусне града и с помощта, оказана за възстановяването на реда.

Приносът му е свързан и с професионалния му опит. Преди дипломатическата си кариера Позитано е капитан в инженерно-пожарната служба на Бари. Именно тези умения му помагат да организира доброволците при пожарите в София. Заедно с дипломатите от Франция и Австро-Унгария той остава сред чужденците, които не напускат бъдещата българска столица в най-критичните часове.

Паметта за италианския дипломат получи нов знак и през март 2026 г., когато в градината на резиденцията на италианския посланик в София беше открита паметна плоча. От 2025 г. Позитано е включен и в списъка „Праведните на Фарнезина“ на италианското Министерство на външните работи. Така улицата в центъра на София продължава да напомня за човек, който в решаващ момент избира да остане.

Източници: ansa.it, old-news.bnr.bg