С решение на Св. Синод българският православен параклис „Св. Георги“ в Джакарта бе осветен от Негово Високопреосвещенство митрополит Антоний. Създаден по инициатива на посланика на Република България в Индонезия Н. Пр. д-р Таня Димитрова, той е единственият действащ български православен храм в Азия извън Истанбул. Откриването му е значимо събитие за сънародниците ни, които живеят и работят в Индонезия. Параклисът им предоставя място за молитва и богослужение, където да съхраняват православната си вяра, да споделят християнските празници и да поддържат духовната си връзка с България. Зад осъществяването на инициативата стоят подкрепата и усилията на спомоществуватели и съмишленици, обединени от идеята българската общност в Джакарта да има свой духовен дом. В обръщението си към присъстващите посланик Таня Димитрова изрази признателност към всички, допринесли за създаването на параклиса и превърнали общото желание в действителност.

За смисъла на това общо дело говори и митрополит Антоний. В духовното си слово той отправи послание за значението на вярата и за ролята на храма като средоточие на молитвата и духовното единение - място, в което хората намират опора и укрепват връзките помежду си. На събитието присъстваха заместник министъра на туризма г-н Георги Тодоров, посланици, представители на дипломатическия корпус и българската общност.

С освещаването на „Св. Георги“ българското православно присъствие в Азия получава ново средище в югоизточната част на континента. За общността в Индонезия параклисът ще бъде място, където принадлежността към родината се преживява чрез общата молитва, съхранените традиции и отговорността те да бъдат предадени на следващите поколения.