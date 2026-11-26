Брад Пит и Анджелина Джоли са постигнали извънсъдебно споразумение по дългогодишния спор за френската винарна „Шато Миравал“. Представители на двамата актьори потвърдиха договореността в общо изявление, без да разкриват финансовите и имуществените ѝ параметри.

„Уредихме спора извън съда в най-добрия интерес на семейството и няма да коментираме повече“, се казва в изявлението. Представителите на Пит и Джоли допълват, че твърденията, приписвани в медиите на „източници“, не идват от двамата актьори или от близки до тях хора.

Как започна спорът за винарната

Пит и Джоли придобиват контролен дял в имението през 2008 г. „Шато Миравал“ се намира в Прованс, а през 2014 г. двамата сключват брак там. След раздялата им Джоли продава своя дял на винената група Tenute del Mondo.

През февруари 2022 г. Пит завежда дело, като твърди, че продажбата е нарушила договорка двамата да не се разпореждат с дяловете си без взаимно съгласие. Според неговата позиция Джоли е трябвало първо да му предложи своя дял и да получи одобрението му за сделката.

Юристите на Джоли оспорват съществуването на такава договорка. През октомври 2022 г. тя подава насрещен иск, в който твърди, че преговорите за продажба на дела ѝ на Пит са се провалили, след като той е поискал широкообхватно споразумение за неразкриване на информация. Джоли заявява, че подобен документ би ограничил възможността ѝ да говори за твърдяно насилие над нея и децата им. Пит отрича обвиненията.

Съдебният спор приключва без публични условия

Разводът на двамата актьори беше уреден през декември 2024 г., но делото за „Шато Миравал“ остана отделно и продължи. Според „Гардиън“ и двете страни са предприели действия за прекратяване на исковете си, а условията на споразумението не са оповестени.

Така спорът за имението приключва без съдебен процес и без публично решение по взаимните претенции. Не е съобщено и дали някой от двамата ще запази или ще промени участието си във винарския бизнес.

Източници: apnews.com, theguardian.com, abcnews.com