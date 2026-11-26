Настроенията сред бизнеса са все по-добри: според базирания в Мюнхен Институт ifo, едноименният индекс на бизнес климата в Германия се е повишил до 90,6 пункта през ноември – спрямо коригираните 90,1 пункта през октомври. С това той отбелязва седми пореден месечен ръст, пише обществената медия АРД.

„Възстановяването на германската икономика напредва“, коментира президентът на ifo Клеменс Фюст във връзка с резултатите от месечното проучване, което обхваща 9000 компании. А Дирк Шумахер, главен икономист в банка KfW, коментира следното: „Независимо от многобройните геополитически рискове и високите цени на енергията, индексът ifo продължава устойчивия си възходящ тренд - тенденцията остава положителна, а подемът се оказва изключително стабилен.“

Като цяло индексът ifo за бизнес климата изпраща положителен сигнал за икономиката, посочва и Томас Гицел, главен икономист в базираната в Лихтенщайн VP Bank: „Опасенията относно лошото състояние на германската икономика вече не отговарят на реалността. В много сектори се заражда нов оптимизъм.“

Така например бизнес климатът сред компаниите в сектора на услугите се е подобрил - анкетираните фирми дават по-позитивни оценки както за текущото си състояние, така и за очакванията си за бъдещата дейност, посочва АРД.

Германската икономика отново расте

Към 2026 г. германската икономика вече е отчела три последователни тримесечия на растеж, което е първият признак за стабилно нарастване от години насам. Наскоро Европейската комисия (ЕК) вдигна над два пъти икономическата си прогноза за Германия за 2026 г. и вече предвижда ръст от 1,3%. Германското федерално правителство, Международният валутен фонд (МВФ) и Германският съвет на икономическите експерти – тъй наречените „икономически мъдреци“ – очакват подобен темп на растеж. Това би сложило край на продължителен период на стагнация за германската икономика, която през 2025 г. отбеляза съвсем незначителен ръст, а през предходните две години дори се сви.

Очаква се възходът да продължи и през 2027 г., като ключова роля ще изиграе глобалният бум в сферата на изкуствения интелект (ИИ), тъй като много германски компании доставят необходимите за него електронни компоненти и технически принадлежности, посочва още АРД.

Недостиг на квалифицирани кадри

Въпреки подобрените икономически перспективи, германската икономика продължава да страда от структурни проблеми – най-вече от недостиг на квалифицирани кадри. Според данни на няколко бизнес асоциации, през октомври 166 900 работни места в така наречените НТИМ области (наука, технологии, инженерство и математика) са останали незаети – ръст от 12,4% в сравнение със същия месец на миналата година.

„През следващите години недостигът на кадри в НТИМ сферите вероятно ще се задълбочи още повече поради демографските промени“, казва Аксел Плюнеке от Института за германската икономика (IW) в Кьолн. Според него Германия трябва да навакса изоставането си в областта на изследванията и внедряването на изкуствен интелект.