На 28 ноември Българската православна църква почита свети преподобномъченик Стефан Нови, свети мъченик Иринарх, 15-те свещеномъченици Тивериополски и свети мъченик Христо, българин. В църковния календар са записани още преподобномъчениците Сократ и Комасий. „На 28 ноември възпоменаваме свети преподобномъченик Стефан Нови, свети мъченик Иринарх, светите 15 свещеномъченици Тивериополски, свети мъченик Христо, българин“, съобщава Българското национално радио.
Стефан Нови защитава почитането на иконите
Стефан Нови е живял между 715 и 767 г. в Цариград и е известен като пламенен защитник на иконопочитанието. Според църковното житие той е претърпял заточение, затвор и тежки мъчения при император Константин Копроним, който е подкрепял иконоборството. Стефан Нови е убит през 767 г., след като е бил влачен по улиците на града и пребит.
Иринарх сменя страната на мъчениците
Иринарх първоначално бил палач при преследванията срещу християни. Житието му разказва, че при мъченията над седем жени по времето на император Диоклециан той приел християнството, впечатлен от тяхната устойчивост. След това бил подложен на изпитания, сред които хвърляне в блато и огнена пещ, а през 303 г. бил посечен с меч.
Тивериополските мъченици и българският Христо
15-те Тивериополски мъченици, наричани и Струмишки, са пострадали по време на гоненията при император Юлиан Отстъпник. Сред тях има двама епископи, петима свещеници, двама дякони и шестима монаси. При свети княз Борис-Михаил мощите им били открити и пренесени в Брегалница, а в Струмица и днес се пази паметта за тях. На мястото, свързвано с гибелта им, се издига манастир.
Отбелязваният на същата дата свети мъченик Христо е описван като българин от Албания. На 40 години той напуснал родината си, установил се в Цариград и започнал работа като градинар. Според житието след спор за продажба на ябълки на пазара бил наклеветен, че ще смени вярата си. Христо отрекъл обвинението и заявил, че няма да се откаже от християнството. След побой и затвор той бил обезглавен на 28 ноември 1748 г.
Източници: bnrnews.bg, blitz.bg
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