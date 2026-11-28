Варненският бизнесмен Красимир Узунов обвини кмета на Варна Благомир Коцев, че го е рекетирал в продължение на година и половина. Той отправи твърдението в интервю за Българското национално радио на 27 ноември, като заяви, че може да го докаже.

По думите на Узунов случаят е свързан с негов имот с площ около 4 декара в централната част на града, в близост до Централната гара. Той разказа, че е придобил и съседни парцели, за да осигури излаз на терена към четири улици, след което е внесъл в общината подробен устройствен план за нов инвестиционен проект.

Бизнесменът твърди, че документите са блокирани от около 18 месеца. Според него процедурата е трябвало да приключи в двумесечен срок, но проектът два пъти е изпращан за съгласуване с органите за опазване на културното наследство и два пъти е получавал съгласуване. Въпреки това, по думите му, администрацията продължила да връща документацията.

Твърдение за натиск, но не и за директно искане на пари

„Лично мен вече година и половина кметът на Варна Благомир Коцев ме рекетира. Казвам го от първо лице и доказвам“, заяви Узунов пред БНР.

Узунов уточни, че според него не става дума за пряко искане от типа „дай пари, за да мине ПУП-ът“. Той описа схема, при която проектите на инвеститори се връщат или се забавят, докато те не започнат да търсят неформален начин за придвижването им.

Бизнесменът каза, че при опитите си да разбере причините за забавянето е чул реплики като „разбери се с кмета“. Той не посочи кой конкретно му е отправил тези думи, не назова сума и не посочи инвеститор, който да е извършил плащане. Узунов заяви само, че според него във Варна има и други подобни случаи, и призова те да бъдат разследвани.

Към публикуваните материали за интервюто не е съобщено за официално потвърждение от прокуратурата, МВР или съд за изложените от Узунов твърдения. Така към момента обвиненията остават публична позиция на бизнесмена, а не установен факт. Благомир Коцев се ползва с презумпцията за невиновност по всички неприключили производства срещу него.

Разказ за подкрепата преди местните избори

В същото интервю Узунов разказа, че Кирил Петков, който по това време е бил лидер на „Продължаваме промяната“, го е потърсил за съдействие при издигането на Благомир Коцев за кмет на Варна.

По думите му последвала среща във вила „Здравец“ във варненско село, на която присъствали Узунов, Петков, Лъчезар Братоев, Коцев и други представители на бизнеса. Бизнесменът твърди, че Коцев закъснял с около час и половина. Разказът за срещата също е представен единствено от Узунов в интервюто и не е придружен от посочени документи или други публично потвърдени доказателства.

Спорът поставя въпроса за конкретното движение на инвестиционния проект на Узунов в Община Варна, както и дали има подаден сигнал до компетентните органи. В интервюто бизнесменът заяви, че ще доказва обвиненията си, но не съобщи за започнала проверка или образувано производство по неговия сигнал.

Източници: bnrnews.bg, varnaonline.bg, flagman.bg