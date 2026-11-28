Работилницата на „Нанка криейтив“ в смолянското село Смилян ще бъде домакин на ден за размяна на дрехи, книги и играчки. Инициативата е организирана от Мариана Баракчиева–Родер и носи името „Buy Nothing Day“ („Ден без покупки“).

Събитието е замислено като алтернатива на пазаруването около „черния петък“. Посетителите могат да донесат вещи, които вече не използват, но биха могли да зарадват друг човек, и да ги разменят с други участници.

Безплатни поправки и рисунки върху дрехи

Всеки участник ще може да получи безплатна поправка на до две свои дрехи. Малките корекции ще бъдат извършвани от шивачки в „Нанка криейтив“.

Организаторите са предвидили и безплатно принтиране на рисунки на художничката Росица Хаджиева върху блузи и тениски. Идеята е облеклата и предметите да бъдат използвани по-дълго, вместо да бъдат изхвърляни.

Buy Nothing Day възниква в Канада през 1992 г. като инициатива срещу прекомерното потребление. В Северна Америка денят се отбелязва около „черния петък“, а в много други държави е свързан с последната събота на ноември. През 2026 г. датата е 27 ноември в Северна Америка.

Инициативата в Смилян е свързана и с дейността на домакините. Семейната фирма „Нанка криейтив“ произвежда облекла от мериносова вълна, които се продават на клиенти в България, Германия, Швейцария, САЩ, Нова Зеландия и Мексико.

Източници: bta.bg, dbr.bg, time.com