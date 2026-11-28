Магаре получи временно удостоверение за регистрация като медицинска сестра и акушерка в индийския щат Мадхя Прадеш, след като заявление със снимка на животното и фиктивни данни премина през онлайн системата на местния съвет. Случаят е в Бопал, а полицията вече проверява начина, по който документът е бил издаден.

Документът е генериран на 25 септември 2026 г. на името „DONKEY MPNRC“. В него е записано, че притежателят е завършил обучение по бакалавърска програма за медицински сестри в Bhopal Nursing College и е практикувал в Bhopal Memorial Hospital and Research Centre между 16 юли 2021 г. и 13 август 2025 г. Удостоверението е отбелязано като валидно до 24 септември 2031 г.

Заявлението е подадено от Рави Пармар, заместник-председател на младежката организация на Индийския национален конгрес в Мадхя Прадеш. Той твърди, че е искал да провери дали порталът извършва реална проверка на кандидатите и приложените документи. Като снимка е използвана фотография на магаре, а във формуляра са въведени имена като „DONKEY FATHER“ и „DONKEY MOTHER“. В полето за каста е посочено „ANIMAL“, а част от адреса е била фиктивна.

По данни, цитирани от „Таймс ъф Индия“, системата е приела плащане от 2050 индийски рупии и е генерирала цифровия документ. Към заявлението са били добавени произволни данни за оценки и номера от училищни изпити, както и празни листове вместо документи за завършено обучение и диплома. „Исках да покажа на властите слабостите в системата“, заявява Пармар.

Полицията проверява портала и подадените документи

На 27 ноември полицията в Бопал е записала показанията на Пармар, след като той се е явил в полицейското управление в района Ти Ти Нагар. Той е предал документи и цифрови доказателства по случая. Полицията е връчила уведомление и на Съвета за регистрация на медицинските сестри в Мадхя Прадеш.

„Ще съберем доказателства и ще действаме според закона“, казва разследващият служител Рагхавендра Сингх Сикарвар, цитиран от информационната агенция PTI и „Таймс ъф Индия“. Пармар е подал сигнал в полицията още на 1 октомври и настоява да бъде проверена ролята на служители на съвета, техническата компания, поддържаща портала, и всички участници в процеса.

Случаят не означава, че животното е получило безусловна постоянна професионална квалификация. Ръководителката на съвета д-р Бийну Кушваха посочва, че регистрацията е временна и подлежи на последваща проверка. При установяване на измислени данни или документи тя може да бъде отменена.

Онлайн регистрацията е била временно спряна

Системата е била въведена, за да намали бумащината и посредничеството при регистрацията на завършили медицински сестри. Според „Ню Индиън Експрес“ след случая онлайн услугата е била временно свалена от портала, а съветът е заявил, че ще прегледа вече обработените заявления и ще добави допълнителни защити.

Предварителната регистрация е трябвало да бъде последвана от проверка на квалификациите и приложените документи. Именно липсата на такава проверка на първия етап е в центъра на полицейското разследване.

Източници: timesofindia.indiatimes.com, newindianexpress.com