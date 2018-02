"Ловджийката на олигарси" Настя Рибка имала съпруг и дете

Я тебя люблю. Прости, что редко это говорю. Прости, что порой поступаю так, что кажется совсем наоборот. Но я правда безумно ценю те моменты, когда ты рядом, возможность прикасаться к тебе и целовать тебя, возможность что-то делать для тебя. Спасибо за то, что делаешь людей счастливыми. И вообще за все, что ты делаешь. Я смотрю на тебя, ты улыбаешься мне в ответ и мне кажется я знаю, в чем смысл жизни) Спасибо, что ты есть. И воообще, и рядом. #❤️

