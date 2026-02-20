Новини
Христо Янев има пет основни оръжия в ЦСКА

20 Февруари, 2026 13:30

Това са вратарят Фьодор Лапоухов, левият бек Анжело Мартино, халфът Джеймс Ето'о и нападателите Йоанис Питас и Леандро Годой

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев има пет основни оръжия, откакто се завърна начело на отбора в края на септември. Оттогава той е провел 12 мача за първенство, а във всеки един от тях е използвал петима футболисти.

Това са вратарят Фьодор Лапоухов, левият бек Анжело Мартино, халфът Джеймс Ето'о и нападателите Йоанис Питас и Леандро Годой. Съвсем близо до тях се доближават Теодор Иванов и Илиан Илиев (по 11 мача) и Лумбард Делова, Бруно Жордао, Давид Пастор и Петко Панайотов (по 10 участия).

Великолепната петорка на Христо Янев обаче ще бъде редуцирана до тройка, тъй като Мартино и Ето'о ще пропуснат утрешното дерби срещу Славия заради наказания, отбелязва "Мач Телеграф". Така най-вероятно ще изостанат по изиграни мачове от Лапоухов, Питас и Годой.

Очаквано с най-много изиграни минути под ръководството на Христо Янев е Лапоухов – 1080 минути. След него е Йоанис Питас (1029). На трето място е Джеймс Ето'о (1012), следван от Анжело Мартино (995). Годой е изиграл 879 минути.


  • 1 Майстор Тричко

    0 0 Отговор
    Вратарят Фьодор Лапоухов - досега не бил поставян в критични ситуации за да покаже някаква класа; левият бек Анжело Мартино - играе навито и с хъс, но му липсва мощна физика; халфът Джеймс Етоо - тотално незаинтересован от играта (пази се за следващия си отбор), играе само, когато е настроение и на него не може да се разчита дългосрочно; Йоанис Питас - много нежен в двубоите със защитниците, трябват му 5-6 чисти ситуации за да вката един гол, пази си краката по време на всички мачове; Леандро Годой - изобщо не е ясно защо е в отбора, няма никакъв нюх на голаджия, не знае как се застава спрямо вратата и защитата за да има успех; Теодор Иванов - много несъсредоточен и поради това прави фатални грешки; Илиан Илиев 9 тръгва да пробива и се връяа назад или подава топката назад, липсва му скорост и агресия за крило; Лумбард Делова - много добър, но понякога показва прекалено самочувствие; Бруно Жордао - много далече от необходимото ниво за да прави играта в центъра; Давид Пастор - това е играча с хъс и можене, много полезен и в атака; и Петко Панайотов - муха без глава (не знае къде да играе), поради малкото си участия, иначе е с перспектива , но му трябва отбор, в който да играе постоянно и след 2 години може и да е титуляр. ЦСКА в момента не е това, което трябва да бъде...

    16:23 20.02.2026

