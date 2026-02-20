Христо Янев има пет основни оръжия в ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев има пет основни оръжия, откакто се завърна начело на отбора в края на септември. Оттогава той е провел 12 мача за първенство, а във всеки един от тях е използвал петима футболисти.

Това са вратарят Фьодор Лапоухов, левият бек Анжело Мартино, халфът Джеймс Ето'о и нападателите Йоанис Питас и Леандро Годой. Съвсем близо до тях се доближават Теодор Иванов и Илиан Илиев (по 11 мача) и Лумбард Делова, Бруно Жордао, Давид Пастор и Петко Панайотов (по 10 участия).

Великолепната петорка на Христо Янев обаче ще бъде редуцирана до тройка, тъй като Мартино и Ето'о ще пропуснат утрешното дерби срещу Славия заради наказания, отбелязва "Мач Телеграф". Така най-вероятно ще изостанат по изиграни мачове от Лапоухов, Питас и Годой.

Очаквано с най-много изиграни минути под ръководството на Христо Янев е Лапоухов – 1080 минути. След него е Йоанис Питас (1029). На трето място е Джеймс Ето'о (1012), следван от Анжело Мартино (995). Годой е изиграл 879 минути.