Появи се първа СНИМКА на бившия принц Андрю от ареста

20 Февруари, 2026 13:31 1 264 10

На кадъра братът на британския крал изглежда ужасен

Появи се първа СНИМКА на бившия принц Андрю от ареста - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившият принц Андрю бе заснет видимо разтревожен, след като напусна полицейски арест в четвъртък вечерта след задържането си по-рано същия ден. 66-годишният по-малък брат на крал Чарлз III беше фотографиран на задната седалка на автомобил, напускащ полицейското управление в Ейлшам, Великобритания, придружаван от шофьор и неидентифициран мъж.

Арестът му бе извършен по подозрение за злоупотреба със служебно положение във връзка с дейността му като специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции в периода 2001–2011 г. Според твърденията той е споделял поверителни търговски документи с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления. При евентуална присъда по подобно обвинение законът предвижда тежки санкции, включително доживотен затвор.

Служители на реда пристигнаха в имението Сандрингам в източна Англия около 8:00 ч. местно време, като част от действията бяха извършени с необозначени автомобили. Проведени са претърсвания както в Сандрингам, така и в бившата резиденция на Андрю – „Роял Лодж“ в Бъркшър. Един от разследващите бе заснет с издаден от полицията лаптоп на място.

В официално изявление помощник-главният констебъл на полицията в долината на Темза Оливър Райт съобщи, че след предварителна оценка е започнато разследване по обвиненията в злоупотреба със служебно положение. Той подчерта необходимостта от запазване на обективността и целостта на разследването предвид засиления обществен интерес.

Крал Чарлз III изрази „дълбока загриженост“ във връзка с обвиненията срещу брат си, като заяви, че случаят ще премине през „пълен, справедлив и надлежен процес“ и че законът трябва да бъде приложен без изключения.

Според наскоро разсекретени документи, свързани с делото „Епстийн“, Андрю е изпращал доклади относно свои пътувания до Виетнам и Сингапур през 2010 г. На фона на действащия Закон за държавните тайни, специалните търговски представители са задължени да пазят конфиденциалността на информацията дори след напускане на поста.

Паралелно с това властите продължават да разглеждат и твърдения, че Епстийн е трафикирал жена до Великобритания с цел сексуален контакт с Андрю. Бившият херцог на Йорк нееднократно е отричал да е извършвал неправомерни действия, макар връзките му с Епстийн да са добре документирани през годините.

През 2022 г. Андрю бе лишен от военните си звания и кралски покровителства след гражданско дело, заведено от Вирджиния Джуфре, която твърдеше, че е била принуждавана към сексуални контакти с него, когато е била непълнолетна. Делото бе уредено извънсъдебно срещу многомилионно споразумение, без признаване на вина от страна на принца. Джуфре почина през април 2025 г.


  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Андрюхата да не забравят да му махнат връзките на чепиците тия от Скотланд Ярд.

    13:33 20.02.2026

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор
    е не го ли пуснаха вече?

    13:35 20.02.2026

  • 3 Ааа

    4 1 Отговор
    Га ядеше кифлите не беше разтревожен.Устата на чужда жена е дълбока яма и тия, на които Господ се гневи падат в нея.

    13:36 20.02.2026

  • 4 иван костов

    9 1 Отговор
    У нас такива работи не могат да се случат! Държавата твърдо подпомага педофилите по всякакъв начин! Особено сега с педофилското правителство на ППДБ-ГЕРБ !

    13:38 20.02.2026

  • 5 гражданин

    7 1 Отговор
    Ама много желая да видя принца от банкя в такава поза !!

    Коментиран от #10

    13:44 20.02.2026

  • 6 плевен

    5 0 Отговор
    В Англия правят от един глупак жертвено агне. И какво са намерили при претърсванията- чушки. Да познаваш Епстайн не е престъпление. Питайте Бил Клинтън. И какво разбират под "твърдения"? Клюки, догадки, измишльотините на лейбъристите? Те по- добре да видят кого назначиха за посланник в САЩ.
    Подръжката за лейбъристите се е свила до грахово зърно. Сега си оправят имиджа с този неадекватен "брат". Ама и брат му е една стока... .

    13:54 20.02.2026

  • 7 Бй Ставри

    4 0 Отговор
    Кралско допе дай

    13:59 20.02.2026

  • 8 Сила

    4 0 Отговор
    Тоя се е "натупал " яко !!! Зениците са му се разширили като стотинки ( EU центове ) ....яко се е филмирал !!!

    14:08 20.02.2026

  • 9 ггбдф

    2 0 Отговор
    И тоз ще го намерят обесен

    14:11 20.02.2026

  • 10 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    И не само него!
    Всички евроатлантици управлявали България през последните 36г, които са работили против интересите на народа ни!
    Като почнете Костов, Станишев, Надежда Михайлова/Нейнски, Сакскобургготски, Доган, Паси, Борисов, Пеевски, Нинова, Кирчо и Кокорчо, Хр Иванов, Ивайло Мирчев, Слави Трифонов, Тошко Йорданов, "Фритюрника" (забравих му името) и мн др!

    МОМЕНТАЛНО ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НПО-ТА, КОИТО СЕ СПОНСОРИРАТ ОТВЪН (НЕЗАВИСИМО ОТ КОЯ ДЪРЖАВА)!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е КОГАТО НЯКОЙ РАБОТИ ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА СИ, ДА БЪДЕ ТИКАН ЗАД РЕШЕТКИТЕ КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО!!!

    14:33 20.02.2026