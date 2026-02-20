Появи се първа СНИМКА на бившия принц Андрю от ареста

Бившият принц Андрю бе заснет видимо разтревожен, след като напусна полицейски арест в четвъртък вечерта след задържането си по-рано същия ден. 66-годишният по-малък брат на крал Чарлз III беше фотографиран на задната седалка на автомобил, напускащ полицейското управление в Ейлшам, Великобритания, придружаван от шофьор и неидентифициран мъж.

Арестът му бе извършен по подозрение за злоупотреба със служебно положение във връзка с дейността му като специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции в периода 2001–2011 г. Според твърденията той е споделял поверителни търговски документи с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления. При евентуална присъда по подобно обвинение законът предвижда тежки санкции, включително доживотен затвор.

Former Prince Andrew looks terrified as he leaves jail in first photos since arrest. Read today's cover here: https://t.co/NFxZglrrDJ pic.twitter.com/PoX2Psr8v5 — New York Post (@nypost) February 20, 2026

Служители на реда пристигнаха в имението Сандрингам в източна Англия около 8:00 ч. местно време, като част от действията бяха извършени с необозначени автомобили. Проведени са претърсвания както в Сандрингам, така и в бившата резиденция на Андрю – „Роял Лодж“ в Бъркшър. Един от разследващите бе заснет с издаден от полицията лаптоп на място.

В официално изявление помощник-главният констебъл на полицията в долината на Темза Оливър Райт съобщи, че след предварителна оценка е започнато разследване по обвиненията в злоупотреба със служебно положение. Той подчерта необходимостта от запазване на обективността и целостта на разследването предвид засиления обществен интерес.

Крал Чарлз III изрази „дълбока загриженост“ във връзка с обвиненията срещу брат си, като заяви, че случаят ще премине през „пълен, справедлив и надлежен процес“ и че законът трябва да бъде приложен без изключения.

What else will Andrew police find? Sex crimes accusations mount as cops search Royal Lodge for second day and Gordon Brown submits 'sex trafficking dossier' https://t.co/hjLG9EeMeu — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 20, 2026

Според наскоро разсекретени документи, свързани с делото „Епстийн“, Андрю е изпращал доклади относно свои пътувания до Виетнам и Сингапур през 2010 г. На фона на действащия Закон за държавните тайни, специалните търговски представители са задължени да пазят конфиденциалността на информацията дори след напускане на поста.

Паралелно с това властите продължават да разглеждат и твърдения, че Епстийн е трафикирал жена до Великобритания с цел сексуален контакт с Андрю. Бившият херцог на Йорк нееднократно е отричал да е извършвал неправомерни действия, макар връзките му с Епстийн да са добре документирани през годините.

През 2022 г. Андрю бе лишен от военните си звания и кралски покровителства след гражданско дело, заведено от Вирджиния Джуфре, която твърдеше, че е била принуждавана към сексуални контакти с него, когато е била непълнолетна. Делото бе уредено извънсъдебно срещу многомилионно споразумение, без признаване на вина от страна на принца. Джуфре почина през април 2025 г.