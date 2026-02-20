Руският историк и писател Рой Медведев почина на 100-годишна възраст. Семейството му обяви, че предварителната причина за смъртта е сърдечна недостатъчност. По време на кариерата си Медведев е написал повече от 50 книги, включително биографии на Хрушчов, Андропов, Елцин, Путин и други. Историкът активно е критикувал съветския режим и е подкрепял политиката на настоящия руски президент.

Рой Медведев е роден на 14 ноември 1925 г. в Тифлис (сега Тбилиси) в семейството на армейски политически офицер и виолончелист. Кръстен е на индийския комунист Манабендра Рой. Имал е брат близнак, Жорес. През 1938 г. бащата на момчетата е обвинен в троцкизъм и репресиран; три години по-късно умира в затвора.

След Великата отечествена война Медведев завършва с отличие философския факултет на Ленинградския държавен университет, а през 1970 г. става учен на свободна практика.

През живота си Медведев написва над 50 книги, много от които са посветени на различни съветски и руски политически фигури: Йосиф Сталин, Юрий Андропов, Никита Хрушчов, Дмитрий Медведев, Юрий Лужков, Владимир Путин и други. Публикува около 10 книги за Путин, което му носи титлата негов биограф.

.През 1969 г. Медведев е изключен от Комунистическата партия на Съветския съюз заради ръкописа на книгата му „В съда на историята: Генезисът и последиците от сталинизма“. След това той, заедно с академик Андрей Сахаров и физика Валентин Турчин, изпращат отворено писмо до лидерите на партията и правителството на СССР, призовавайки за „демократизация на обществения живот в страната“, за да се „запази и укрепи съветската социалистическа система“.

Медведев решил да „изчезне от Москва“, преди книгите му да бъдат публикувани в САЩ, и се преместил в балтийските страни, където живял няколко години.

През 1989 г. Медведев е възстановен в КПСС по негово искане. По време на Перестройката той става народен депутат на СССР и член на Върховния съвет на СССР. През 1991 г. се обявява срещу забраната на Комунистическата партия.

Впоследствие Медведев продължава да пише книги и остро критикува Борис Елцин и подкрепя политиката на Владимир Путин.