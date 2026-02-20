Новини
Появи се СНИМКА на принц Андрю, забавляващ бебе с топка с форма на женска гърда

20 Февруари, 2026

Снимките са направени през 2011 г. в резиденцията на Андрю в Уиндзор

Появи се СНИМКА на принц Андрю, забавляващ бебе с топка с форма на женска гърда - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

TMZ публикува снимки на брата на крал Чарлз III, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, играещ с топка с форма на женска гърда, с малко дете.

Публикуваните кадри показват бившия принц на четири крака, търкалящ топка с форма на гърди с детето. Топката е детайлна, включително със стърчащо зърно.

Според източници на TMZ, снимките са направени през 2011 г. в резиденцията на Андрю в Уиндзор. Не са предоставени допълнителни коментари относно обстоятелствата около фотосесията.

Появи се СНИМКА на принц Андрю, забавляващ бебе с топка с форма на женска гърда
Снимка: Интернет

През 2019 г. Андрю се оттегли от кралските си задължения поради скандала с Епстийн, след твърденията на американката Вирджиния Джуфре, че той е бил сред мъжете, с които е била принудена да има сексуални отношения на 17-годишна възраст. През 2022 г. Елизабет II го лиши от почетните му военни титли, а през 2025 г. Чарлз III лиши брат си от последните му кралски титли.

Вчера служители на реда задържаха бившия принц на рождения му ден по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Медийни съобщения сочат, че това е свързано с разследването срещу него като част от случая с Епстийн. Великобритания преди това беше създала специална работна група, която разследваше твърдения, че Андрю е предал класифицирани документи на финансиста, докато е бил търговски представител на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путлер

    9 26 Отговор
    5 г малкият нискочел руски диктатор не може да превземе руските области на Украйна.

    Коментиран от #13

    11:45 20.02.2026

  • 2 Това

    27 3 Отговор
    се получава, когато има родствено кръвосмешение. Няма как да е друго.

    11:46 20.02.2026

  • 4 Пич

    24 1 Отговор
    Конспирациите били конспирации, А...?!

    11:48 20.02.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    21 3 Отговор
    Принц Андю и партия ПП - с общи виждания по някой специални теми...

    11:51 20.02.2026

  • 7 мхмх

    5 13 Отговор
    да видим пак малоумните коментари на българите.
    тази снимка нищо не значи.

    само дете, което има нужда да сучи и му дадена тази гърда.

    човека си играе с детето, аз друго не виждам.

    много е лесно да се вадят малоумни заключения без реални доказателства.

    ниска култура.

    Коментиран от #10, #19

    11:51 20.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    9 12 Отговор

    До коментар #7 от "мхмх":

    Геостратега от калното мазе и той целува момченца по коремите, пак нищо не значи за копейката примитивна!

    11:56 20.02.2026

  • 11 честен ционист

    8 1 Отговор
    Принц Андрю Гюрофф.

    11:57 20.02.2026

  • 12 ти да видиш

    10 1 Отговор
    Мааалии тоа яко са го налазили! Какво ли е сговнясал та са го погнали така?????

    Коментиран от #17

    11:57 20.02.2026

  • 13 Палячо

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путлер":

    ...бЕгай да спамиш друга статия.

    12:00 20.02.2026

  • 14 Удри с лопатата

    10 2 Отговор
    Бритиш фрийк хомо секшуъл

    12:01 20.02.2026

  • 15 истина ти казвам

    11 1 Отговор
    Ми така става като купува топки от Тему!🤣🤣🤣

    12:01 20.02.2026

  • 16 По цял свят

    12 0 Отговор
    задкулисието селектира най-големите дегeнepати като управници на стадото. Лама Гюро и отбор гюрови юнаци също са ни жив пример за умишлената задкулисна обратна селекция.

    12:01 20.02.2026

  • 17 Последния Софиянец

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "ти да видиш":

    Рашподлогите се преследват в цивилизацията, зарлаха за човечеството са, не е като в задунайска!

    12:08 20.02.2026

  • 18 мдаааа

    5 2 Отговор
    ако му дава биберон, проблем ли е

    Коментиран от #22

    12:09 20.02.2026

  • 19 Хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "мхмх":

    Да бе.... Само където е бая големичко и доста ходещо за "бебе" детето, камо ли за сучене!
    Пълни глупости си написал, къде си виждал бебе да се "учи" да суче от изкуствена гърда!? В началото са слепи и глухи и се ориентират по миризмата на майчиното мляко, а не по формата на гърдата!
    Андрю е типичен пример до къде води кръвосмешението...

    Коментиран от #24

    12:13 20.02.2026

  • 20 Тити на Кака

    10 2 Отговор
    Историята на кралското семейство в Британия дава поредно доказателство за основния недостатък на властта, упражнявана по произход, а не по качества.
    Елизабет Втора бе, извън всякакво съмнение, голям владетел. Не заради дълголетието, а заради на 99% правилните й решения в полза на Британия.
    Сега погледнете наличната популация от наследници и се опитайте да откриете поне един наследник, който да не е откровен идиот.
    Успех в начинанието!

    12:17 20.02.2026

  • 21 Тома

    6 3 Отговор
    Много добре е взел стойка партер дъртия п.езевенг

    12:19 20.02.2026

  • 22 Тити на Кака

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "мдаааа":

    Само кожен може, копейките бозаят до края на живота си от калния, така са ги научили от едно време, когато бяхме 4тата икономика в.мире!

    12:19 20.02.2026

  • 23 Тома

    2 7 Отговор
    А онова от бункера с ботокса виждалили сте го как си играе с дичица, много трогателно и мило!

    12:20 20.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Детето на снимката е на видима възраст някъде между годинка, година и половина.
    СЗО ясно препоръчва децата да се кърмят минимум до 2 годишна възраст.
    Явно от организацията са сгафили, че не са се възползвали от твоята хахава сукателна експертиза, хаха Велко.

    Коментиран от #25

    12:23 20.02.2026

  • 25 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тити на Кака":

    Явно нямаш деца!
    Защото от опит щеше да знаеш, че до 2 годишна възраст сучат най-много едно от сто деца! Най-често на майките им свършва кърмата до 5-тия, 6-тия месец, мозъко!
    А тая форма на гърда от снимката няма нищо общо със сученето, по-скоро навява други мисли...

    Коментиран от #26, #37

    12:44 20.02.2026

  • 26 Последния Софиянец

    0 7 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    А русораба как суче цял живот от блатната хурка и се оригва на бяло кюспе!

    Коментиран от #34

    12:53 20.02.2026

  • 27 Опорка

    6 0 Отговор
    Кръвосмесени дребнобритански ypoди, които, обаче, се считат за елита на света

    12:54 20.02.2026

  • 28 дедо

    6 1 Отговор
    Eй, много извратен народ ей . До къде води либерастията !!!!!! Майки ,бащи защитаващи насилниците на децата си леле,леле !!!

    13:00 20.02.2026

  • 29 в кратце

    3 0 Отговор
    принц Андрю Цицелков

    13:01 20.02.2026

  • 30 дедо

    4 0 Отговор
    Eй, много извратен народ ей . До къде води либерастията !!!!!! Майки ,бащи защитаващи насилниците на децата си леле,леле !!!

    13:19 20.02.2026

  • 31 Значи

    2 0 Отговор
    Секюрити на висшето общество е въвлечено в тези раздувки за Епщайн.

    13:33 20.02.2026

  • 33 Венче

    0 1 Отговор
    Това твойта сиса ли е?

    13:34 20.02.2026

  • 34 лама Щирлиц

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    това което пишеш няма нищо общо с темата....изтривам те....бягай да миещ тенжерите

    13:39 20.02.2026

  • 35 принц Ендрю

    1 0 Отговор
    Всяко дете обича цицата , тя дава сладко мляко

    13:43 20.02.2026

  • 36 Миндич

    0 2 Отговор
    От снимката се вижда,че там има жена(майката на детето най вероятно).и що за глупост е това?Нормално е дете да си играе с биберон и точно това е тази силиконова гърда.

    13:55 20.02.2026

  • 37 Тити на Кака

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Предай тази ценна експертна информация на СЗО, хаха Велко.
    А после се опитай да охахаш твърдението си, че кърмата на повечето майки свършва около 5-6 месец.
    След това се опитай осмислиш статистиката, която твърди, че само 10-15% от родилките имат занижени стойности на кърмата и губят способност да кърмят бебетата си след 5-6 месеца.
    Останалите 5-6 месечници не преустановяват кърменето поради липса на мляко, а поради съзнателен отказ да кърмят и да стимулират млечните си жлези така, че отделянето да продължи. и в периода 1-2 години / това е считания за естествен период, в който здравата жена губи способността си да кърми, към тези 85%+ са отправени препоръките на СЗО/.
    Накрая се охахай и с инфото, че дори при малки количества на кърмата, смесеното хранене на бебето е изключително полезно за него. За разлика от хранене, основно на заместващи храни.
    Приятно хахане, експерте😂😂😂

    Коментиран от #40

    13:58 20.02.2026

  • 38 Факт

    2 0 Отговор
    Тоя с бебе, брат му с камила

    14:00 20.02.2026

  • 39 ЛЕВ ТОЛСТОЙ

    3 0 Отговор
    Главният герой княз Нехлюдов претърпява нравствен катарзис, който настъпва при обзелото го чувство за вина при срещата му с Маслова – подсъдима проститутка, която като девойка е била съблазнена от княза и изоставена. Личната вина на Нехлюдов го принуждава да осъзнае не само своя безнравствен живот, но и изкуствения лицемерен и паразитен живот на богатите, били те държавни служители или частни търговци. Нехлюдов достига до Бога, разбиран като нравствен закон, заложен в човека. Изпълнението на този закон е смисълът на живота. Но този смисъл те противопоставя на реалния свят, в който няма място за нравствени хора. В реалния свят господстват лицемерната псевдохристиянска вяра и бруталното насилие на държавата, на които слугуват всички хора от страх да не изгубят живота си.

    14:06 20.02.2026

  • 40 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тити на Кака":

    Тити ли си Кака или обикновен женди, не ми пука!? Нито знам кой е "Велко", вероятно еднополовата ти лИбоФ!
    Достатъчно майки познавам покрай съпругата ми и нито една не е кърмила повече от 5, 6 месеца, а само една докато детето и навърши 2 години! Това е моята статистика от живота, а твоята си я заври...
    знаеш къде!?

    16:32 20.02.2026