Появи се СНИМКА на принц Андрю, забавляващ бебе с топка с форма на женска гърда

TMZ публикува снимки на брата на крал Чарлз III, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, играещ с топка с форма на женска гърда, с малко дете.

Публикуваните кадри показват бившия принц на четири крака, търкалящ топка с форма на гърди с детето. Топката е детайлна, включително със стърчащо зърно.

Според източници на TMZ, снимките са направени през 2011 г. в резиденцията на Андрю в Уиндзор. Не са предоставени допълнителни коментари относно обстоятелствата около фотосесията.

Снимка: Интернет

През 2019 г. Андрю се оттегли от кралските си задължения поради скандала с Епстийн, след твърденията на американката Вирджиния Джуфре, че той е бил сред мъжете, с които е била принудена да има сексуални отношения на 17-годишна възраст. През 2022 г. Елизабет II го лиши от почетните му военни титли, а през 2025 г. Чарлз III лиши брат си от последните му кралски титли.

Вчера служители на реда задържаха бившия принц на рождения му ден по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Медийни съобщения сочат, че това е свързано с разследването срещу него като част от случая с Епстийн. Великобритания преди това беше създала специална работна група, която разследваше твърдения, че Андрю е предал класифицирани документи на финансиста, докато е бил търговски представител на страната.