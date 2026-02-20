Появи се СНИМКА на принц Андрю, забавляващ бебе с топка с форма на женска гърда

TMZ публикува снимки на брата на крал Чарлз III, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, играещ с топка с форма на женска гърда, с малко дете.
Публикуваните кадри показват бившия принц на четири крака, търкалящ топка с форма на гърди с детето. Топката е детайлна, включително със стърчащо зърно.
Според източници на TMZ, снимките са направени през 2011 г. в резиденцията на Андрю в Уиндзор. Не са предоставени допълнителни коментари относно обстоятелствата около фотосесията.
През 2019 г. Андрю се оттегли от кралските си задължения поради скандала с Епстийн, след твърденията на американката Вирджиния Джуфре, че той е бил сред мъжете, с които е била принудена да има сексуални отношения на 17-годишна възраст. През 2022 г. Елизабет II го лиши от почетните му военни титли, а през 2025 г. Чарлз III лиши брат си от последните му кралски титли.
Вчера служители на реда задържаха бившия принц на рождения му ден по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Медийни съобщения сочат, че това е свързано с разследването срещу него като част от случая с Епстийн. Великобритания преди това беше създала специална работна група, която разследваше твърдения, че Андрю е предал класифицирани документи на финансиста, докато е бил търговски представител на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путлер
Коментиран от #13
11:45 20.02.2026
2 Това
11:46 20.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
11:48 20.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АГАТ а Кристи
11:51 20.02.2026
7 мхмх
тази снимка нищо не значи.
само дете, което има нужда да сучи и му дадена тази гърда.
човека си играе с детето, аз друго не виждам.
много е лесно да се вадят малоумни заключения без реални доказателства.
ниска култура.
Коментиран от #10, #19
11:51 20.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "мхмх":Геостратега от калното мазе и той целува момченца по коремите, пак нищо не значи за копейката примитивна!
11:56 20.02.2026
11 честен ционист
11:57 20.02.2026
12 ти да видиш
Коментиран от #17
11:57 20.02.2026
13 Палячо
До коментар #1 от "Путлер":...бЕгай да спамиш друга статия.
12:00 20.02.2026
14 Удри с лопатата
12:01 20.02.2026
15 истина ти казвам
12:01 20.02.2026
16 По цял свят
12:01 20.02.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #12 от "ти да видиш":Рашподлогите се преследват в цивилизацията, зарлаха за човечеството са, не е като в задунайска!
12:08 20.02.2026
18 мдаааа
Коментиран от #22
12:09 20.02.2026
19 Хаха
До коментар #7 от "мхмх":Да бе.... Само където е бая големичко и доста ходещо за "бебе" детето, камо ли за сучене!
Пълни глупости си написал, къде си виждал бебе да се "учи" да суче от изкуствена гърда!? В началото са слепи и глухи и се ориентират по миризмата на майчиното мляко, а не по формата на гърдата!
Андрю е типичен пример до къде води кръвосмешението...
Коментиран от #24
12:13 20.02.2026
20 Тити на Кака
Елизабет Втора бе, извън всякакво съмнение, голям владетел. Не заради дълголетието, а заради на 99% правилните й решения в полза на Британия.
Сега погледнете наличната популация от наследници и се опитайте да откриете поне един наследник, който да не е откровен идиот.
Успех в начинанието!
12:17 20.02.2026
21 Тома
12:19 20.02.2026
22 Тити на Кака
До коментар #18 от "мдаааа":Само кожен може, копейките бозаят до края на живота си от калния, така са ги научили от едно време, когато бяхме 4тата икономика в.мире!
12:19 20.02.2026
23 Тома
12:20 20.02.2026
24 Тити на Кака
До коментар #19 от "Хаха":Детето на снимката е на видима възраст някъде между годинка, година и половина.
СЗО ясно препоръчва децата да се кърмят минимум до 2 годишна възраст.
Явно от организацията са сгафили, че не са се възползвали от твоята хахава сукателна експертиза, хаха Велко.
Коментиран от #25
12:23 20.02.2026
25 Гост
До коментар #24 от "Тити на Кака":Явно нямаш деца!
Защото от опит щеше да знаеш, че до 2 годишна възраст сучат най-много едно от сто деца! Най-често на майките им свършва кърмата до 5-тия, 6-тия месец, мозъко!
А тая форма на гърда от снимката няма нищо общо със сученето, по-скоро навява други мисли...
Коментиран от #26, #37
12:44 20.02.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Гост":А русораба как суче цял живот от блатната хурка и се оригва на бяло кюспе!
Коментиран от #34
12:53 20.02.2026
27 Опорка
12:54 20.02.2026
28 дедо
13:00 20.02.2026
29 в кратце
13:01 20.02.2026
30 дедо
13:19 20.02.2026
31 Значи
13:33 20.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Венче
13:34 20.02.2026
34 лама Щирлиц
До коментар #26 от "Последния Софиянец":това което пишеш няма нищо общо с темата....изтривам те....бягай да миещ тенжерите
13:39 20.02.2026
35 принц Ендрю
13:43 20.02.2026
36 Миндич
13:55 20.02.2026
37 Тити на Кака
До коментар #25 от "Гост":Предай тази ценна експертна информация на СЗО, хаха Велко.
А после се опитай да охахаш твърдението си, че кърмата на повечето майки свършва около 5-6 месец.
След това се опитай осмислиш статистиката, която твърди, че само 10-15% от родилките имат занижени стойности на кърмата и губят способност да кърмят бебетата си след 5-6 месеца.
Останалите 5-6 месечници не преустановяват кърменето поради липса на мляко, а поради съзнателен отказ да кърмят и да стимулират млечните си жлези така, че отделянето да продължи. и в периода 1-2 години / това е считания за естествен период, в който здравата жена губи способността си да кърми, към тези 85%+ са отправени препоръките на СЗО/.
Накрая се охахай и с инфото, че дори при малки количества на кърмата, смесеното хранене на бебето е изключително полезно за него. За разлика от хранене, основно на заместващи храни.
Приятно хахане, експерте😂😂😂
Коментиран от #40
13:58 20.02.2026
38 Факт
14:00 20.02.2026
39 ЛЕВ ТОЛСТОЙ
14:06 20.02.2026
40 Хаха
До коментар #37 от "Тити на Кака":Тити ли си Кака или обикновен женди, не ми пука!? Нито знам кой е "Велко", вероятно еднополовата ти лИбоФ!
Достатъчно майки познавам покрай съпругата ми и нито една не е кърмила повече от 5, 6 месеца, а само една докато детето и навърши 2 години! Това е моята статистика от живота, а твоята си я заври...
знаеш къде!?
16:32 20.02.2026