"Бригада" се оказа любимият екшън сериал на руснаците

„Бригада“, „Улиците на разбитите фенери“ и „Бандитският Петербург“ бяха обявени за най-емблематичните екшън сериали от 90-те и 2000-те години в Русия, съобщи пресслужбата на онлайн кино KION пред РИА Новости.
„Бригада“ оглави рейтингите на подобни проекти, а героите ѝ, Александър Бели и Виктор Пчолкин, станаха най-често споменаваните персонажи в рускоезичния сегмент на социалните медии“, съобщи пресслужбата.
Според онлайн киното, „Бригада“ с участието на Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев и Павел Майков е най-често споменаваният проект в рускоезичния сегмент на социалните медии през последната година. „Улиците на разбитите фенери“ се класира на второ място, а „Бандитският Петербург“ – на трето. Телевизионният сериал „След“ се класира на четвърто място, следван от „Завръщането на Мухтар“ и „Смъртоносна сила“. „Ликвидация“ с участието на Владимир Машков допълни топ 10.
Според пресслужбата, класацията на най-популярните герои от емблематични детективски сериали от 90-те и 2000-те години, освен Безруков и Машков, включва още следователката Мария Швецова, изиграна от Анна Ковалчук, в сериала „Тайните на разследването“, Анатолий Дукалис (Сергей Селин) от „Улиците на разбитите венери“, Роман Шилов (Александър Устюгов) от „Ченгети-воини“ и Сергей Глухарев (Максим Аверин) от „Глухар“.
