"Бригада" се оказа любимият екшън сериал на руснаците

20 Февруари, 2026 11:14 1 358 53

„Улиците на разбитите фенери“ се класира на второ място

"Бригада" се оказа любимият екшън сериал на руснаците - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Бригада“, „Улиците на разбитите фенери“ и „Бандитският Петербург“ бяха обявени за най-емблематичните екшън сериали от 90-те и 2000-те години в Русия, съобщи пресслужбата на онлайн кино KION пред РИА Новости.

„Бригада“ оглави рейтингите на подобни проекти, а героите ѝ, Александър Бели и Виктор Пчолкин, станаха най-често споменаваните персонажи в рускоезичния сегмент на социалните медии“, съобщи пресслужбата.

Според онлайн киното, „Бригада“ с участието на Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев и Павел Майков е най-често споменаваният проект в рускоезичния сегмент на социалните медии през последната година. „Улиците на разбитите фенери“ се класира на второ място, а „Бандитският Петербург“ – на трето. Телевизионният сериал „След“ се класира на четвърто място, следван от „Завръщането на Мухтар“ и „Смъртоносна сила“. „Ликвидация“ с участието на Владимир Машков допълни топ 10.

Според пресслужбата, класацията на най-популярните герои от емблематични детективски сериали от 90-те и 2000-те години, освен Безруков и Машков, включва още следователката Мария Швецова, изиграна от Анна Ковалчук, в сериала „Тайните на разследването“, Анатолий Дукалис (Сергей Селин) от „Улиците на разбитите венери“, Роман Шилов (Александър Устюгов) от „Ченгети-воини“ и Сергей Глухарев (Максим Аверин) от „Глухар“.


  • 1 Последния Софиянец

    20 29 Отговор
    Всяка продажна и наведеа копейка трябва да бъде осъдена за държавна измяна, начело с рублен боташович!!

    Коментиран от #23, #34

    11:16 20.02.2026

  • 2 матю хари

    19 24 Отговор
    Нормално. Комунягите дори си наименуваха отрочетата "Бригадир". Комунизмът е психично заболяване.

    Коментиран от #47

    11:16 20.02.2026

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    18 22 Отговор
    В престъпна и примитивна държава няма какво друго да се гледа от крепостните, в задунайска блатните раби гледат под пликритие и слушат рублочалгара сливи❗❗

    Коментиран от #21, #48

    11:18 20.02.2026

  • 4 Трол

    24 12 Отговор
    Цяла България лягаше и ставаше със Саша Белов.

    Коментиран от #6, #31, #41

    11:18 20.02.2026

  • 5 Лост

    20 3 Отговор
    И книгата е хубава.

    11:18 20.02.2026

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    13 20 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Болни и прегладнели русороби, нямат друго❗

    Коментиран от #14

    11:20 20.02.2026

  • 7 оле майко

    2 9 Отговор
    Ари Ве ?

    11:21 20.02.2026

  • 8 Руснаците обичат

    5 10 Отговор
    движухата!

    Коментиран от #10

    11:21 20.02.2026

  • 9 Смешки

    10 14 Отговор
    И кой го интересува тая глупост?

    11:23 20.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    11 14 Отговор

    До коментар #8 от "Руснаците обичат":

    Бункерното им я исигурява с обилно количество чували.

    Коментиран от #16

    11:23 20.02.2026

  • 11 Бандитският преход и у нас

    22 7 Отговор
    протече по руски модел!

    Коментиран от #13

    11:24 20.02.2026

  • 12 Гориил

    16 5 Отговор
    Сега най-бруталното поколение в съвременната руска история е пораснало и узряло. Това поколение не харесва Европа и презира Америка. Това поколение е активно, енергично и изключително неотстъпчиво

    Коментиран от #22

    11:25 20.02.2026

  • 13 Гоорил

    8 17 Отговор

    До коментар #11 от "Бандитският преход и у нас":

    И по тяхна диктовка, още задунайсса не може да се откъсне от калните лапи на бункера, единктвено в Зеленски е спасението!

    11:27 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 таксиджия 🚖

    14 11 Отговор
    Възхвала на мръсните мутри привнесли същия корупционен модел на управление при нас. Чалгата, черните S класи и G класи за шофиране във София, е тая селяния до шия от руските буклуци идва.

    Коментиран от #19, #20

    11:29 20.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гоорил

    10 12 Отговор
    Но трябва да признаем, че това ново поколение е точно като старото, потомци на крепостни, примитевно, озверело и без никакви ценности, на светлинни години зад цивилизацията, само гладните им копейки им завиждат на клошарията и мизерията!

    11:30 20.02.2026

  • 18 Руски колхозник

    16 4 Отговор
    Филма е доста добър.Няма значение, че е руски.

    11:31 20.02.2026

  • 19 Последния Софиянец

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "таксиджия 🚖":

    Напълно си прав!

    11:31 20.02.2026

  • 20 Ами,

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "таксиджия 🚖":

    За това си бакшиш.Щото не знаеш правописа!

    11:32 20.02.2026

  • 21 Палячо

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Гледай си турските сериали и не се обаждай.

    11:32 20.02.2026

  • 22 ХАХАХА😂

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Пълни глупости. Затова бягат презглава от Кочината на запад.

    11:33 20.02.2026

  • 23 Столичанин в повече

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Остави писането и излез на вън да се поразходиш малко.

    11:33 20.02.2026

  • 24 Мехмед Али Хасан

    8 3 Отговор
    Ние, германците сме най-добре!

    Коментиран от #25, #26

    11:34 20.02.2026

  • 25 Мюмюн

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мехмед Али Хасан":

    И британците,също.

    11:35 20.02.2026

  • 26 Нурали Латьiпов

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Мехмед Али Хасан":

    Ние руснаците сме по-добре!

    11:36 20.02.2026

  • 27 Евроатлантик

    7 6 Отговор
    Що ни занимавате ? Ние , палавите будисти от натото главно турски сериали си гледаме .

    11:37 20.02.2026

  • 28 Ко каза, ко?

    10 3 Отговор
    До коментиращите 1,2 и 3....доста българи гледаха филма Под прикритие...нещо да им кажете?

    11:37 20.02.2026

  • 29 Дедо

    8 6 Отговор
    Нормално за бандитска КГБ държава.

    11:38 20.02.2026

  • 30 Факт

    2 2 Отговор
    Отива им

    11:41 20.02.2026

  • 31 Улав

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Не те слуша главата

    11:43 20.02.2026

  • 32 Опорка

    8 2 Отговор
    Велик сериал. Ще взема да си го дръпна да си го изгледам пак.

    Коментиран от #33

    11:48 20.02.2026

  • 33 банани има

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Опорка":

    замунда точка рип работи

    11:51 20.02.2026

  • 34 Саша Белый

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бригада е стар сериал. След това изязоха много други, интересни, добре направление, поучителни. Много сме пропуснали заради санкциите.. Руското кино е възход. Аз лично бях гледал един сериал от преди години. Синдром на Дракона. Руско-украински сериал. Препоръчвам го. Историята е и криминална, и приключенска, има и психология и добра актьорска игра. В главите роли А.Мерзликин и Кр.Асмус, К. Андоленко и др.

    Коментиран от #35

    12:02 20.02.2026

  • 35 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Саша Белый":

    Хахаа, самагонените ви робски мозъци са свикнали на съвеццки филми, още от гнилия соц!

    Коментиран от #37

    12:03 20.02.2026

  • 36 Хмм

    5 1 Отговор
    гледах го в нета, защото е стар, не ми хареса, нашият "Под прикритие" има по-висок рейтинг в имдб, на мен "Бандитският Петербург" ми хареса повече,гледах първиясезон, после опитах следващите, не ми харесаха, най хубави са 6-8 сезон и каква хубава песен, но това героизиране на бандитите, а събития като в "Бригада" вече започнаха да се случват с бившите военни от войната в украйна

    12:04 20.02.2026

  • 37 От соца ли?

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    От този период препоръчвам Съдбата на Човека, Соларис, Сталкер, Мимино и др.
    По-добре да гледаме такива стари филми отколкото бг сериала "Петрохан"

    Коментиран от #40

    12:07 20.02.2026

  • 38 Шилов

    2 1 Отговор
    А "Ментовские войны" къде е? Устюгов е образ номер 1

    Коментиран от #49

    12:10 20.02.2026

  • 39 Гост

    1 1 Отговор
    Много показателно. Същото и тук. Отровени държави...

    12:10 20.02.2026

  • 40 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "От соца ли?":

    Тези филми се гледат само от таджики, блатните монголи и от вас наведените примитивни задунайски раби, бленуващи за цъфтящия соц с опашките за хляб и шпек салам!

    Коментиран от #42, #44, #45

    12:13 20.02.2026

  • 41 ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Е,аз не съм.Дори не зная кой е.

    12:21 20.02.2026

  • 42 Аз казах

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Последния Софиянец":

    Да чуем ти както гледаш?

    12:25 20.02.2026

  • 43 Тома

    5 0 Отговор
    Коментиращите оставете руснаците ами вижте какво правителство ни сътвориха.После аз съм п.рост и вие сте п.рости

    12:27 20.02.2026

  • 44 Бас държа

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Последния Софиянец":

    че ти си падаш по българския културен шедьовър на всички времена "Под прикритие".

    Коментиран от #46

    12:29 20.02.2026

  • 45 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Последния Софиянец":

    Да, и в него има бая сцени от калния нужник, аффторо е наблегнал на зависимостта си от блатния кеш!

    12:43 20.02.2026

  • 46 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Бас държа":

    Да, и в него има бая сцени от калния нужник, аффторо е наблегнал на зависимостта си от блатния кеш!

    Коментиран от #50

    12:43 20.02.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    А признаването на повече от 2 пола и разрешението деца да сменят пола как е? Добре или е?

    12:57 20.02.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    По време на крепостничество, отменено 1861 г, по рано, отколкото робството в САЩ,в Русия за 350 г, стават няколко големи въстания, като това на Пугачёв( това не е мъжът на Пугачёва), Разин, Булавин и на Декабритите.
    При крепостничеството, собственника на селянина не е имал право само да го убива .
    А в България колко въстания е имало за 500 г и какво не е можел да направи османлията със който и да е българин

    Коментиран от #52

    12:58 20.02.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Шилов":

    Гледай "Невский" Добрър е.

    13:00 20.02.2026

  • 50 Не се излагай

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Последния Софиянец":

    Как може да харесваш такава постна боза като Под прикритие. Пусни си нещо доказано, по Богомил Райнов например, да знаеш, че си гледал нещо свястно. Ако някой днешен режисьор случайно попадне на такъв филм, например Инспектора и ноща, сигурно си посипва косите с пепел, че не може да направи нещо подобно. През Народната Република българското кино беше на световно ниво.

    13:08 20.02.2026

  • 51 Иван Венков

    2 2 Отговор
    Простотия! Вместо да харесват Седемнадесет мига от пролетта или Мястото на срещата не се променя, те Бригада! Това говори за умствения капацитет на голяма част от днешните руснаци!

    13:28 20.02.2026

  • 52 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За хиляда и триста години БГ история около осемстотин са под робство.Ами,робско племе!Даже и през деветдесетте викахме на айдуците,дето тормозеха цялата нация галено "борчета".

    14:30 20.02.2026

  • 53 Мамник

    1 0 Отговор
    Аре,не ревете на чужд гроб!Вижте ние кви филмове прайм!

    14:33 20.02.2026