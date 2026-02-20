Определиха финалистите в конкурса за най-красив автомобил

С наближаването на седмица на дизайна в Милано, автомобилният свят е в очакване на обявяването на финалистите за наградата Car Design Award 2026. Тази престижна награда, организирана от списание Auto&Design в сътрудничество с Alcantara, официално стесни кръга до 25 претенденти в три категории: Серийни автомобили, Концептуални автомобили и Дизайнерски език на марката. Победителите ще бъдат обявени на 22 април в ADI Design Museum в Милано.
Номинациите за 2026 година отбелязват една година на радикални естетически промени, като журито се фокусира върху моделите, представени през изминалата календарна година. Начело на „домакинския отбор“ е Ferrari 849 Testarossa, единственият италиански финалист в категорията „Серийни автомобили“. Като наследник на SF90, 849 Testarossa е хибридно чудо с централно разположен двигател, което черпи вдъхновение от спортните прототипи от 70-те години, съчетавайки остри геометрични линии с масивен двигател с мощност 1050 конски сили. Той се изправя пред сериозна конкуренция от Mercedes-Benz CLA, който вече си осигури титлата „Автомобил на годината 2026“, и изненадващо елегантния Jeep Compass, който бележи значителна стилистична еволюция за американската марка за офроуд автомобили. На миналогодишната церемония Ferrari 12Cilindri и Lotus Theory 1 спечелиха най-високите отличия.
Категорията „Концептуални автомобили“ е особено експериментална тази година, водена от Audi Concept C. Представен като манифест за новата дизайнерска философия „Radical Next“ на Audi под ръководството на новия дизайнер на компанията. Той се отличава с монолитна каросерия и вертикална решетка „Singleframe“, напомняща състезателните автомобили Auto Union от 30-те години на миналия век. Други забележителни финалисти са GM Corvette C9, който дава представа за следващата глава в историята на американските спортни автомобили, и Lexus LS Coupé, интересно тълкуване на луксозния флагман.
Категорията „Дизайнерски език на марката” отличава компании, които са постигнали съгласувана и впечатляваща визуална идентичност в цялата си продуктова гама. Genesis продължава да бъде фаворит след победите си през предишните години, но Jeep и Dacia са на показ тази година, признати за успешния си преход към по-ориентирана към начина на живот и сурова модерна естетика.
Ето и всички финалисти в трите категории:
Серийни автомобили
Ferrari 849 Testarossa
Mercedes-Benz CLA
BMW iX3
Polestar 5
Alpine A390
Kia EV4
Jeep Compass
Audi A6 Avant
Renault Twingo E-Tech Electric
Geely Galaxy M9
Концептуални автомобили
Audi Concept C
GM Corvette C9
Citroën ELO
Genesis Magma GT
Lexus LS Coupé
Mazda Vision X-Compact
Volkswagen ID.Every1
Avatr Vision Xpectra
Century One of One
Dacia Hipster
Дизайнерски език на марката
BMW
Jeep
Genesis
Cupra
Dacia
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моят
13:27 20.02.2026
2 Ъъъъ
13:33 20.02.2026
3 нещастници
Коментиран от #4
13:40 20.02.2026
4 Японците си знаят, че правят
До коментар #3 от "нещастници":здрави и красиви коли!!!Няма смисъл да плащат за вход на измислени класации.
13:58 20.02.2026