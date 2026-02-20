Определиха финалистите в конкурса за най-красив автомобил

С наближаването на седмица на дизайна в Милано, автомобилният свят е в очакване на обявяването на финалистите за наградата Car Design Award 2026. Тази престижна награда, организирана от списание Auto&Design в сътрудничество с Alcantara, официално стесни кръга до 25 претенденти в три категории: Серийни автомобили, Концептуални автомобили и Дизайнерски език на марката. Победителите ще бъдат обявени на 22 април в ADI Design Museum в Милано.

Номинациите за 2026 година отбелязват една година на радикални естетически промени, като журито се фокусира върху моделите, представени през изминалата календарна година. Начело на „домакинския отбор“ е Ferrari 849 Testarossa, единственият италиански финалист в категорията „Серийни автомобили“. Като наследник на SF90, 849 Testarossa е хибридно чудо с централно разположен двигател, което черпи вдъхновение от спортните прототипи от 70-те години, съчетавайки остри геометрични линии с масивен двигател с мощност 1050 конски сили. Той се изправя пред сериозна конкуренция от Mercedes-Benz CLA, който вече си осигури титлата „Автомобил на годината 2026“, и изненадващо елегантния Jeep Compass, който бележи значителна стилистична еволюция за американската марка за офроуд автомобили. На миналогодишната церемония Ferrari 12Cilindri и Lotus Theory 1 спечелиха най-високите отличия.

Категорията „Концептуални автомобили“ е особено експериментална тази година, водена от Audi Concept C. Представен като манифест за новата дизайнерска философия „Radical Next“ на Audi под ръководството на новия дизайнер на компанията. Той се отличава с монолитна каросерия и вертикална решетка „Singleframe“, напомняща състезателните автомобили Auto Union от 30-те години на миналия век. Други забележителни финалисти са GM Corvette C9, който дава представа за следващата глава в историята на американските спортни автомобили, и Lexus LS Coupé, интересно тълкуване на луксозния флагман.



Категорията „Дизайнерски език на марката” отличава компании, които са постигнали съгласувана и впечатляваща визуална идентичност в цялата си продуктова гама. Genesis продължава да бъде фаворит след победите си през предишните години, но Jeep и Dacia са на показ тази година, признати за успешния си преход към по-ориентирана към начина на живот и сурова модерна естетика.

Ето и всички финалисти в трите категории:

Серийни автомобили

Ferrari 849 Testarossa

Mercedes-Benz CLA

BMW iX3

Polestar 5

Alpine A390

Kia EV4

Jeep Compass

Audi A6 Avant

Renault Twingo E-Tech Electric

Geely Galaxy M9

Концептуални автомобили

Audi Concept C

GM Corvette C9

Citroën ELO

Genesis Magma GT

Lexus LS Coupé

Mazda Vision X-Compact

Volkswagen ID.Every1

Avatr Vision Xpectra

Century One of One

Dacia Hipster

Дизайнерски език на марката

BMW

Jeep

Genesis

Cupra

Dacia