Ден след клетвата на служебния кабинет: Стоил Цицелков подаде оставка, Гюров я прие

Стоил Цицелков подава оставката като вицепремиер за честни избори. Това съобщи той по време на брифинг, информират от "Фокус".
"Разговарях с премиера Андрей Гюров, не беше лесен разговорът, получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилен начин да защитим тази кауза и честните избори, но изглежда, че в този момент моята личност носи повече негативи, чисто медийно. Аз ще депозирам моята оставка пред президента Йотова и пред премиера, за да може фокусът на медиите да бъде на предстоящите избори, програми, платформи, а не върху моята частна личност", каза той.
"С всички, които опетниха личността ми - ще се срещнем в съда", категоричен бе той.
Оставката на вицепремиера Стоил Цицелков беше приета от министър-председателя Андрей Гюров, съобщиха от пресцентъра на МС.
