Ден след клетвата на служебния кабинет: Стоил Цицелков подаде оставка, Гюров я прие

Ден след клетвата на служебния кабинет: Стоил Цицелков подаде оставка, Гюров я прие

20 Февруари, 2026 10:48 4 641 172

  • стоил цицелков-
  • вицепремиер-
  • подаване на оставка

Търсим правилен начин да защитим тази кауза и честните избори, но изглежда, че в този момент моята личност носи повече негативи, чисто медийно, коментира още Цицелков

Ден след клетвата на служебния кабинет: Стоил Цицелков подаде оставка, Гюров я прие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Стоил Цицелков подава оставката като вицепремиер за честни избори. Това съобщи той по време на брифинг, информират от "Фокус".

"Разговарях с премиера Андрей Гюров, не беше лесен разговорът, получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилен начин да защитим тази кауза и честните избори, но изглежда, че в този момент моята личност носи повече негативи, чисто медийно. Аз ще депозирам моята оставка пред президента Йотова и пред премиера, за да може фокусът на медиите да бъде на предстоящите избори, програми, платформи, а не върху моята частна личност", каза той.

"С всички, които опетниха личността ми - ще се срещнем в съда", категоричен бе той.

Оставката на вицепремиера Стоил Цицелков беше приета от министър-председателя Андрей Гюров, съобщиха от пресцентъра на МС.


България
  • 1 хехе

    116 15 Отговор
    вчера клетва днеска оставка тоя направо си е за Гинес.

    Коментиран от #139, #171

    10:49 20.02.2026

  • 2 Абе

    76 24 Отговор
    Бега н а с р а н.

    10:50 20.02.2026

  • 3 Доктор

    72 27 Отговор
    А правосъдния министър?

    Коментиран от #9, #94

    10:50 20.02.2026

  • 4 Трол

    61 19 Отговор
    Сега вече няма да имаме честни избори.

    10:50 20.02.2026

  • 5 Бай Ху (By Who)

    54 16 Отговор
    Жалко, сега как ще имаме чесни избори?

    10:50 20.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    37 24 Отговор
    Сега затвор!

    Коментиран от #14, #77

    10:51 20.02.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    50 12 Отговор

    До коментар #3 от "Доктор":

    А МВРто с брата македонист?

    10:51 20.02.2026

  • 10 Тони

    30 39 Отговор
    Браво ,това е достойно поведение

    Коментиран от #17, #67

    10:52 20.02.2026

  • 11 Ти да видиш

    96 20 Отговор
    Някак си не мога да свържа "честност" със соросоидни смукачи на грантове.

    Коментиран от #116

    10:52 20.02.2026

  • 12 Къде е рижавата

    38 8 Отговор
    да обясни какво става?

    10:52 20.02.2026

  • 13 Гечко

    49 32 Отговор
    Айде сега Гюров и цялата шайка на Ердорадев подред да си вървят!

    10:52 20.02.2026

  • 14 007 лиценз ту кил

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Не, просто в канала.

    10:52 20.02.2026

  • 15 честен ционист

    30 8 Отговор
    А министърска пенсия ще взима ли ако дочака?

    10:54 20.02.2026

  • 16 Сицелко Стоилов

    63 13 Отговор
    Тоя пък, не стига, че е .асран, ами и заплашва.

    10:54 20.02.2026

  • 17 Абе

    36 10 Отговор

    До коментар #10 от "Тони":

    Големо достойнство, нема що.

    10:54 20.02.2026

  • 18 Тази служебна сглобка

    23 21 Отговор
    на Борисов , Радев и Доган още не е свършила никаква работа, но вече произведе скандали на килограм!

    Той и самият Гюров не е законен- в м мента на издаване на указа на Йотова = Радев не е бил депозирал оставка от БНБ.

    Да не говорим, че може да се окаже, че изобщо не е имал право да бъде избиран за премиер, понеже е освободен временно от поста си в БНБ и по този казус има дело в съда.

    Ще настъпи истинск майтап, ако съдът реши, че Гюро Михайлов не може да бъде служебен премиер!

    10:55 20.02.2026

  • 19 Ти си

    53 7 Отговор
    Защо въобще трябваше да бъде избран и сега да му се налага да подава оставка ?
    И тук ще кажа - всичко е пунта Мара и ала бала !
    Прехода продължава - спете деца ....

    Коментиран от #24

    10:55 20.02.2026

  • 20 име

    44 8 Отговор
    Не може да бъде, нима има достойнство и срам. Хайде и другите copocоиди и любители на деца да си подават оставката и да ходят на острова на Епщайн.

    10:55 20.02.2026

  • 21 Хубав старт

    43 7 Отговор
    Опа, първият пишман министър, аут. Кой е следващият?

    10:55 20.02.2026

  • 23 Промяна

    39 12 Отговор
    ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ГЮРОВО МЕТЕЖНО ВЪН НАЗНАЧЕНИ СА

    Коментиран от #34

    10:56 20.02.2026

  • 24 Фалстарт

    37 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ти си":

    Защото беше определен да прави алабала за тези, които го поставиха там.

    10:57 20.02.2026

  • 26 Игнат Сергеевич

    28 10 Отговор
    Има и други за оставки и то с руски имена. И един с брат македонист.

    Коментиран от #50

    10:57 20.02.2026

  • 27 Точно след три дни

    31 3 Отговор
    никой няма да си спомня за тоя дон Цици!

    да не се изхвърля толкова!

    Ма ся ще има ли чеСни избори, да глауваме ли?

    10:57 20.02.2026

  • 28 Ейндрю

    13 2 Отговор
    Така се прави!

    10:57 20.02.2026

  • 29 Бай Бай

    35 7 Отговор
    Лама Цицелко .Пълен фалстарт на педофилската секта.

    10:57 20.02.2026

  • 31 ХиХи

    28 6 Отговор
    Лама Гюро, Лама Цинко, Лама Корчо, Лама Кокорчо

    10:57 20.02.2026

  • 32 Аква

    19 25 Отговор
    Надявам се, Радев да успее с достатъчно мандати и помощ от приятел в парламента , за да отмени срамната въшка , наречена "домова книга". Защото тази въшка зарази неизлечимо конституцията ни с други срамни болести. Надявам се още, че Радев ще има достатъчно подкрепа да свика Велико народно събрание , да се вкарат недвусмислени и ясни закони в духа но българския интерес. Така щото ничии мръсни ръце на самозвани съдии да се изтриват в конституцията ни. Надявам се , че Радев ще има силата и смелостта на български офицер да удари с юмрук европейската бингомаса и да каже : България над всичко!

    Коментиран от #37, #61

    10:58 20.02.2026

  • 33 Ах Ох

    34 6 Отговор
    Хубава работа, ама ПеПераска.

    10:58 20.02.2026

  • 34 Отлагане

    1 10 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    на изборите!

    10:58 20.02.2026

  • 35 таксиджия 🚖

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Като във Англия ли - индийци!? 🤬

    10:58 20.02.2026

  • 36 Промяна

    29 6 Отговор
    КЪДЕ СА ОНЕЗИ ДЖЕНЗИТААААА ИЗЛЕЗТЕЕЕЕЕЕ ЗИТАААААААА ХАХАХАХАХА НАЛИ УЖ ВИЕ БЯХТЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ БЪЛГАРИ ИЗЛЪГАХА ВИ ЖЕСТОКО СЪБУДЕТЕ СЕ

    Коментиран от #49

    10:59 20.02.2026

  • 37 Абе

    14 0 Отговор

    До коментар #32 от "Аква":

    Нали дига един път вече юмручето.

    10:59 20.02.2026

  • 38 Последно

    26 5 Отговор
    Кво е прайл с малкото африканче за 20 кинта?

    10:59 20.02.2026

  • 39 Лама от ПП

    25 8 Отговор
    Записа в CV че е бил министър тоя наркозависим

    10:59 20.02.2026

  • 40 София

    21 6 Отговор
    Хахахах някои комедианти,като се напафкат и стават агресивни,кого ще плашиш със съд бе нещастник?Ма друго си е да си го пишеш в СВто че си бил 24ч. вицепремиер.

    10:59 20.02.2026

  • 41 Къде е @ дориана,радева

    13 1 Отговор
    Да идва да защитава!

    11:00 20.02.2026

  • 43 Така е

    15 22 Отговор
    В България, където мафията си има държава, всеки добронамерен човек може да бъде омаскарен и опозорен, ако пречи на мутрите. За тази добрина можем да благодарим най-вече на Бойко Методиевич, който за 20 години ни свари като жаби.

    11:00 20.02.2026

  • 44 Дами и господа,

    9 17 Отговор
    съвсем честно- очаквате ли някаква полезна дейност за държавата и обществото от тази поредна сглобка на Борисов , Радев и Доган?

    11:00 20.02.2026

  • 45 Няма да

    5 10 Отговор
    му бъде приета оставката !

    Коментиран от #71

    11:00 20.02.2026

  • 47 Канадеца

    6 2 Отговор
    Знаех си,че ше има гейт!

    11:01 20.02.2026

  • 48 Правилно

    9 19 Отговор
    осъди ги тези низки хорица. Тези съчинения са на Магнитски- НН, на циничните чалгари и на мечовете от ДС, както и тези милиционери от ГЕРБ. Жалко, че убитите рейнджъри не могат да се защитят в съда. Но той Господ наблюдава за мерзките им деяния!

    Коментиран от #59

    11:01 20.02.2026

  • 49 Абе

    18 0 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    За поколението Гъ Зъ ли питаш?

    11:02 20.02.2026

  • 50 честен ционист

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Игнат Сергеевич":

    За радикалиста Корман какво ще лажеш?

    11:02 20.02.2026

  • 51 Няма да го бъде това Правителство

    8 16 Отговор
    Ей, още от първия ден се предадохте бе ГЮРОВ.
    Щели сте да надграждате, вместо да ревизирате и арестувате, като почнете от Митов, чието МВР произвежда само трупове на български граждани.
    Как може да няма и един достоен българин между вас като Асен Василев, който се ядоса и каза-Кой разпореди това безобразие.
    Това носи подкрепа и 150 хил. излязоха.

    Коментиран от #65, #155

    11:02 20.02.2026

  • 52 Анонимен

    16 1 Отговор
    А дали утре и Лама Гюро да го последва

    11:02 20.02.2026

  • 54 Дедо

    5 19 Отговор
    За министър по честните избори от ДПС НН , ГЕРБ, ИТН и Възраждане предлагат някой от следните доказано честни купувачи на ромски гласове , като Данчо Пръча, Митко Галата, Методи от Буковлък или Ицо Широката.

    Коментиран от #110

    11:02 20.02.2026

  • 55 Милчо Лаков

    15 3 Отговор
    Другари,стига с тези оставки...Оставка се подава за изборна длъжност,това е молба за напускане.И много моля,терен,политическа рулетка и други простотии,избягвайте Драскат се едни и същи глупости от журналисти , които би трябвало да познават езика.

    11:02 20.02.2026

  • 56 ЦИЦЕЛ

    10 0 Отговор
    означава гърци или зърна на Гърция.

    11:02 20.02.2026

  • 57 Да бе , да !? 🤔

    25 4 Отговор
    Само Цицелков ли ? 99 % от тези министри са доказани еничари , които ще работят за Турция и Великобритания , срещу България . Защо само Цицелков ?

    11:03 20.02.2026

  • 58 циркаджии

    16 1 Отговор
    Старите комуняги си направиха гаргара с момчето , това е режисиран цирк. Останалите кога ще хвърлят оставки?

    11:03 20.02.2026

  • 59 ПеПедофил от Петрохан

    22 4 Отговор

    До коментар #48 от "Правилно":

    Твоите любими рейнджъри са банда педофили

    11:04 20.02.2026

  • 60 Мухарем Мухата

    4 7 Отговор
    Първата пречка е премахната...

    11:04 20.02.2026

  • 61 Радев

    22 4 Отговор

    До коментар #32 от "Аква":

    няма никаква подкрепа. Държи се като в небрано лозе. Видно е, че не става за политик. Един злобен човек, който мрази всички!

    11:05 20.02.2026

  • 62 Време е

    10 9 Отговор
    Путин да назначи Митрофанова за губернатор!Иначе няма оправяне!

    11:06 20.02.2026

  • 63 Ахааа

    8 4 Отговор
    Правилно действие, в действителност! Оставката му беше поискана и от президента! Има още няколко съмнителни министри, които бяха част от кабинети на Костов, Шиши и Боко, те категорично също са омърсени! Дано се усетят и да се поправи това, докато е време... Иначе е съмнително, дали не гласят нова сглобка!?!?

    11:06 20.02.2026

  • 64 Лама от ПП

    20 3 Отговор
    Тия ПеПедаали са пълен цирк

    11:07 20.02.2026

  • 65 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #51 от "Няма да го бъде това Правителство":

    51АМА ТИ НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ТУК НЕ Е МОСКВА А ТЕЗИ СА НАЗНАЧЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    11:07 20.02.2026

  • 66 Само руснак

    4 11 Отговор
    може да сложи ред в кочината!

    Коментиран от #73

    11:07 20.02.2026

  • 67 Този наклец

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тони":

    се опита да мине но не се получи

    11:08 20.02.2026

  • 68 Нов проект

    7 2 Отговор
    ако има по-малко от 33,3,изборите ще са нечестни!

    11:08 20.02.2026

  • 69 Промяна

    14 2 Отговор
    А Радев ако има 10 процента ще е цяло чудо а петроханците само с ала балата могат да преминат бариерата за влизане

    11:09 20.02.2026

  • 70 Лама от ПП

    17 2 Отговор
    Лама Гюро от къде ги смете тия нещастни министри?

    11:09 20.02.2026

  • 71 Даниел Немитов

    3 10 Отговор

    До коментар #45 от "Няма да":

    И не трябва да бъде приета! Откога мнението на разни намагнитени момченца стана обществено?

    11:09 20.02.2026

  • 72 Чакай сега

    20 4 Отговор
    Хванат е няколко пъти с наркотици и алкохол и е оказвал съпротива на полицията. Това е документирано и не е клевета. Кой щял да съди?

    Коментиран от #98

    11:10 20.02.2026

  • 73 Цецко

    8 9 Отговор

    До коментар #66 от "Само руснак":

    Само руснак може да превърне всяка друга държава в кочина както собствената си Русия .

    Коментиран от #76

    11:11 20.02.2026

  • 74 То длъжноста

    12 1 Отговор
    по измислена от назначения!Сега ще дойде ,,точния" човек!

    11:11 20.02.2026

  • 75 Последния Софиянец

    8 11 Отговор
    Всяка продажна и наведеа копейка трябва да бъде осъдена за държавна измяна, начело с рублен боташович!!

    11:12 20.02.2026

  • 76 До Цецко

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Цецко":

    Но ще има ред:))

    11:12 20.02.2026

  • 77 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Доживотен затвор за рашподлогите❗❗

    11:13 20.02.2026

  • 78 Лама от ПП

    25 1 Отговор
    Имаше ли Гюро глава или нямаше...като избираше тия нещастници?

    Коментиран от #82, #86, #91

    11:13 20.02.2026

  • 79 Язък

    13 1 Отговор
    Парите заминаха за нов костюм.

    11:14 20.02.2026

  • 80 ПО СКОРО ПЯНАТА.

    20 4 Отговор
    И КВО ИЗЛИЗА? ПП-ДБ АКТИВА - НАРКОМАНИ, ПЕДОФИЛИ, ОСЪЖДАНИ, СЕКТАНТИ И МЕКИ КИТКИ, КАЙМАКА НА ОБЩЕСТВОТО?

    11:14 20.02.2026

  • 81 Гренландец

    5 1 Отговор
    Тръмп ,кога ще разбере за България?

    11:14 20.02.2026

  • 82 Да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Лама от ПП":

    той ги е избирал....

    11:15 20.02.2026

  • 83 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 1 Отговор
    Съден за шофиране под въздействието на алкохол и два пъти хващан с наркотици и му били опетнили името?!
    Тоя верно не е наред с главата!
    Името си си опетнил сам бе трол скапан!

    11:15 20.02.2026

  • 84 Абсурдно е въобще да има

    19 2 Отговор
    "вицепремиер за честни избори" ... Впрочем и самият Андрей Гюров е тотално недоразумение. За съжаление със всяко следващо правителство и поколение политици се появяват все повече дефектни същества. Явно влизаме в периода на обратната еволюция. И ментално, и морално, и образователно...някакви млади пишлеменца изпразнени от съдържание с безмерно самочувствие и липса на всякакво покритие. Форуми от типа (студенти в диалог с властта) и прочие пръднички просто са смехотворно нелепи ...

    Коментиран от #102

    11:15 20.02.2026

  • 85 Гйров-ОСТАВКА веднага

    8 1 Отговор
    Ама как да гласуваме за демократите, като те са бетер женчовци и премиренченци.
    Ама вие сте некадърни да управлявате бе. Гюров.Вие и ППДБ.
    Досега Тошко Африкански, трябваше да го изведете с белезници от НС.

    11:15 20.02.2026

  • 86 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор

    До коментар #78 от "Лама от ПП":

    Лама Гюро да събира дисагите и друм...

    11:15 20.02.2026

  • 87 ГЮРОВ Е БЕЗГЛАСНА БУКВА.

    14 0 Отговор
    КОСТОВ И ДОГАН СА МУ РЕДИЛИ КАБИНЕТА.

    11:16 20.02.2026

  • 88 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    Вината е най-вече комунистическа - идиотовска !!!

    11:16 20.02.2026

  • 89 3 март

    4 0 Отговор
    наближава...

    11:16 20.02.2026

  • 90 Хаха

    3 8 Отговор
    Слави Трифонов, мизерният чалгар и неговият пудел Тошко Африкански заминават на бунището на историята и ще останат единствено като жалки подлоги на корумпирания дует Борисов-Пеевски.

    Коментиран от #97

    11:16 20.02.2026

  • 91 Требе да се пита

    8 0 Отговор

    До коментар #78 от "Лама от ПП":

    Булка Гюровица дали е имал Гюро глава га е влезнал в дупката на мечката.

    11:17 20.02.2026

  • 92 Град Симитли

    4 3 Отговор
    Хаджи Компроматко остана ли доволен?!
    ....Ако така беше проверявал и кандидатурите на техния проектокабинет......

    11:17 20.02.2026

  • 93 назначет осъдения за корупция Пеевски

    6 6 Отговор
    Тили педофилът от Банкя, й йто преследваше 14 годишната Сесил каранчева и съден и лежал ефективно за кражби на коли - Мутрата...те да проведат честните си избори, дето ги гледахме на видеата на предходните избори .

    11:17 20.02.2026

  • 94 БезНадежно

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Доктор":

    ...а ,,външният" кога ?
    ...Кацарова-Шматкова...кога ?
    ..Запрялата се с пенсия + яка заплата деменция...кога ?

    11:17 20.02.2026

  • 95 Продавач

    7 0 Отговор
    Искам тази година 3 пъти избори!

    11:18 20.02.2026

  • 96 НАЙ-НЕВЗРАЧНИЯ И НЕФЕЛЕН?

    14 3 Отговор
    КОЙ И НАРЕДИ НА ДРУГАРКАТА ЙОТОВА ДА ИЗБЕРЕ ГЮРОВ ЗА ПРЕМИЕР? КРИТЕРИЯ Й Е БИЛ ДА Е НАЙ НЕКАДЪРНИЯ ЛИ?

    Коментиран от #101

    11:18 20.02.2026

  • 97 И на

    11 1 Отговор

    До коментар #90 от "Хаха":

    Партия ПП /Покрий Пееаса/ им гори под краченцата пееаски !!!

    11:19 20.02.2026

  • 98 Женя

    9 6 Отговор

    До коментар #72 от "Чакай сега":

    Че то по тази логика Борисоф като премиер три мандата , кмет на София и главен секретар е лежал в затвор в Чехия за трафик на крадени коли и има дело за пране на пари от Испански Съд.

    Коментиран от #100

    11:19 20.02.2026

  • 99 Тролей

    4 3 Отговор
    Оффф!Още малко да избутам,до обят!

    11:20 20.02.2026

  • 100 Брендо

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "Женя":

    В кой затвор?

    11:20 20.02.2026

  • 101 Гедер

    12 1 Отговор

    До коментар #96 от "НАЙ-НЕВЗРАЧНИЯ И НЕФЕЛЕН?":

    Що русата мисирка от УНСС която 15 години била държавен служител и не разбирала от политика по кадърна ли е от Гюров?

    11:21 20.02.2026

  • 102 Секс със Лами и извисяване

    9 0 Отговор

    До коментар #84 от "Абсурдно е въобще да има":

    Повсеместна олигофрения и манипулация на младите килеши ... целите са поставени. Атлантическите цели

    11:21 20.02.2026

  • 103 Лазар

    9 2 Отговор
    Явно честните избори,управлението и крадене са дълбоко заложени в това служебно правителство събрано от кол и
    въже!Късането на синджира е заложено в многото бушони!Ще има и още гърмежи!

    11:21 20.02.2026

  • 104 Надежда

    9 0 Отговор
    Всяка тука оставете.

    11:21 20.02.2026

  • 105 123456

    11 4 Отговор
    е на това му се вика - Пеееее алска работа , после се чудете защо не ви харесваме и подкрепяме ! ПП Пълен Провал !

    11:22 20.02.2026

  • 106 циркаджии

    9 0 Отговор
    Абсолютно всички са били на ясно с биографията му просто са решили да го ползват за бушон и да си направят гаргара с момчето , останали остават на пост нали , те са заслужили ?!

    Коментиран от #135

    11:22 20.02.2026

  • 107 А министъра на енергетиката

    11 1 Отговор
    Нановоназначеният.....Дето се изтъпани пред ТV,и нарече работещите в Мини Марица Изток:На зло куче--зъл прът.И хората излязоха като концлагеристи с окачени табели на врата:Зло куче.Защо беше тая злост?

    11:23 20.02.2026

  • 108 Сийка

    5 10 Отговор
    Бившият крадец ББ защо не си подаде оставката?!?? При това с присъда!

    11:24 20.02.2026

  • 109 Гюров и Цицелко

    14 0 Отговор
    Еманацията на еманацията. Йотова пък колос ...олееее интегритет ... напълзяха ни гнидичките отгледани от гнидо развъдниците соросоидни

    11:24 20.02.2026

  • 111 Лама от ПП

    15 0 Отговор
    Малиииий....Цицелко как ще се надруса довечера

    11:27 20.02.2026

  • 112 Тити на Кака

    12 0 Отговор
    Е, единият ми фаворит в новоназначения цирк скорострелно изгърмя и имаме нов рекорд, министър за 24 часа!
    Да видим сега с какво ще се отчете другият клоун в цирковата трупа - Трайката.
    Не мисля, че ще си трае дълго😉😂

    Коментиран от #124

    11:27 20.02.2026

  • 113 Красота

    10 2 Отговор
    Гюров и Цицелко, Радев и Йотова.....

    11:27 20.02.2026

  • 115 Господин за един ден

    15 1 Отговор
    Тоя защо не са го проверили.Едно време, за да бъде назначен човек дори и на по-дребен пост , го проверяваха до девето коляно:родители, жена, деца, криминални регистрации, дали има задължения към държавата, дори дали си е платил тока и парното, дали е .морален, какво е учил и т.н. А сега: "едни наши хора доведоха един техен човек"

    11:28 20.02.2026

  • 118 Рапорт даден

    5 1 Отговор
    Оставката е приета!

    11:29 20.02.2026

  • 119 Верно ли Гюров

    3 5 Отговор
    Как бе Гюров ще се борите за честни избори, като мафиозите и престъпниците ви казват кой и защо ще си подава оставката.
    Ами давате знак на останалите Министри още отсега и им затворихте устата, намекнахте, че ако престъпника се оплаче, ще го отстранявате Министър еди кой си.

    Коментиран от #148

    11:30 20.02.2026

  • 120 Работа в държавната администрация

    9 0 Отговор
    Явно се получава след уникална селекция от някой абсолютен извратеняк.

    11:30 20.02.2026

  • 121 Хъм...,така ли...?!

    10 1 Отговор
    ,,С всички, които опетниха личността ми - ще се срещнем в съда", категоричен бе той."
    Не стига,че му изстина мястото като ,,вицепремиер за честни избори"...,ами ще загуби и делата...!

    11:30 20.02.2026

  • 122 Ватенка

    6 3 Отговор
    Радев ги остави сами да се изложат.Знае ги колко струват шарлатаните.

    11:30 20.02.2026

  • 123 Абсурдистан

    5 1 Отговор
    Добре, думата с гювеча журалите ми я цензурерат. Сега щу опитам с "от кол и въже". Имах повече надежди към Гюров.

    11:31 20.02.2026

  • 124 Егвийн ал-Вийр

    7 0 Отговор

    До коментар #112 от "Тити на Кака":

    то да беше останал само още един клоун щяхме да се радваме, те са си цяла дружина.

    Коментиран от #165

    11:32 20.02.2026

  • 125 Ами така е Цицелков...!

    8 0 Отговор
    Като тайно цицаш...Ганска...- ц...ца,в хотелска стая...?!

    11:32 20.02.2026

  • 126 Да попитам:

    8 1 Отговор
    А другите илианкини красотници кога???

    11:32 20.02.2026

  • 128 Образ

    7 1 Отговор
    На алкохолик немит небръснат нечистоплътен
    предизвиква само отвращение!
    Какво доверие, кви 5 лева?

    11:33 20.02.2026

  • 129 зрител

    3 2 Отговор
    той е опетнен отдавна, сега го опетнили, плямпа само за да каже нещо...

    11:33 20.02.2026

  • 130 ТРЗ

    2 2 Отговор
    Един надник ,колко ле..ъъъ евро е?

    11:33 20.02.2026

  • 131 ПеПедофил от Петрохан

    9 0 Отговор
    С очите си виждам как банда наркомани и педофили се опитват да докопат властта в България

    11:34 20.02.2026

  • 132 Ганайче

    1 0 Отговор
    Татии...татиии...

    11:34 20.02.2026

  • 133 Това не е моят президент

    2 4 Отговор
    да няма устойчивост на решението си.
    Чалгарите не за първи път развалят нещата. ИТН на 19 април вън от Парламента..Простаците над интелекта.

    11:34 20.02.2026

  • 134 Факт

    2 3 Отговор
    Ми не е с мата хари, кюлчета, пачки или с интелект 1/8 и 7/8чалга...

    11:34 20.02.2026

  • 135 Пешо

    10 1 Отговор

    До коментар #106 от "циркаджии":

    Лошо начало - всички знаели, но си траели. Единна другарска подкрепа. Очакват ни още изненади.

    11:34 20.02.2026

  • 137 Пешо

    1 6 Отговор
    Човека има чест, за разлика от Тошко африкански,Алабалов и ШИШИ.Който заяви публично ,че е правил секс в народното събрание- седяли му в скута.Къде е прокуратурата? Къде е честа на подобни индивиди?
    .

    Коментиран от #142

    11:35 20.02.2026

  • 138 Ами Янкулов на правосъдието ?

    14 0 Отговор
    Ами той е поне 5 пъти по зле от Цицелко...

    11:35 20.02.2026

  • 139 По-скоро!

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Не е виновен тоя дето е изял баницата,а тоя който му я е дал!
    Гюров,къде едрямал,че да е сипроучи предварително хората...?!
    Пък може,да не е толкова наивна историята!
    По-вероятно е Гюров ,да е знаел,но да се е надявал номерът ,да мине...!
    Да,ама...- Не!
    Вече има гласност,а Т.Ж.,отдавна го няма...

    Коментиран от #144

    11:36 20.02.2026

  • 140 Секс със Лами и извисяване

    8 0 Отговор
    Това е. Действайте!

    11:37 20.02.2026

  • 141 Ами

    13 0 Отговор
    Корман Исмаилов като транспортен министър от дек се ПРЪКНА? - да осигури транспорт за гласуващи от Турция ли.

    11:38 20.02.2026

  • 142 Ко речи...,Ко...?!

    8 1 Отговор

    До коментар #137 от "Пешо":

    ,,Човекът имал чест..."...?!?!
    Ако имаше наистина чест,щеше да откаже предложението за вицепремиер,още в началото,та да не се стига сега до тая излагация за него и за Гюров...!!!

    11:39 20.02.2026

  • 143 Баш Майстора

    15 0 Отговор
    И тия ми говорят за морал.Киро наруши Конституцията и се въргаля с Лена на държавни разноски.Кокора измамил съдружника си.Терзиев финансирал и гостувал на педофили.Лена фалшифицира пълномощни.Кметовете им вземат по 6%.Цицелков се въргаля с жени в Гана,кара пиян и носи наркотици.Това им е морала.

    11:40 20.02.2026

  • 144 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #139 от "По-скоро!":

    Що си мислите че назначеният за министър председател си реди кабинет. Къвто министра Такива и министрите. От лоши по лоши. Нечисти.

    11:41 20.02.2026

  • 145 Д-р Менгеме

    5 0 Отговор
    Класически Х О МУН К У Л УС. Той е от левия тротоар.

    11:42 20.02.2026

  • 146 Михайлов

    8 0 Отговор
    Тия са пълни дебили в сравнение с предишните министри. Соросоиди, педофили, наркомани, македонофили, НПО грантаджии!

    11:42 20.02.2026

  • 147 Почнаха да капят ламите

    11 1 Отговор
    То боклук до боклука при тоя лама Люро. От Бъчвата, през баба Надка и турскитеаги, та чак до изкуфелия папapдaк Запрян всичко е за пандиза!

    11:42 20.02.2026

  • 148 Е добре де...?!

    12 0 Отговор

    До коментар #119 от "Верно ли Гюров":

    Какъв ,,вицепремиер за честни избори",би бил Цицелков,като е бил ТРИ ПЪТИ- клиент на МВР...!
    Отделно забраната от ЕС...!
    Това лесно може да се провери,а не неаргументирано и сляпо да му адвокатствУваш...!

    11:44 20.02.2026

  • 149 Софиянец

    10 1 Отговор
    Бухахаха, некадърни евроатлантически дбили! Един ден не могат да изкарат, ама и по-добре де!

    Сега чакаме оная дърта вещица, дето си пие антидепресантите с алкохол, нейнска да се спомине от злоба!

    11:44 20.02.2026

  • 150 Тервел

    7 3 Отговор
    Да питам защо нелигитимният Главен прокурор не си подава оставката, след като е нелигитимен и е засниман редовно в ресторант 8те Джуджета по разкопчана до пъпа ленена риза с Пепи Еврото ухилени до уши ?

    Коментиран от #152, #157

    11:45 20.02.2026

  • 151 Очевидец

    9 0 Отговор
    При такова начало на това правителство какъв ли би краят му

    11:45 20.02.2026

  • 152 Няма

    0 2 Отговор

    До коментар #150 от "Тервел":

    кой да му я приеме!

    11:46 20.02.2026

  • 153 Браво

    3 4 Отговор
    Честен човек ако бяха сикаджииската герберска мутра и магнитската с-иня това нямаше да се случи

    11:46 20.02.2026

  • 154 Алито от София

    2 6 Отговор
    Чест му прави на Цицелков, искат му оставката, и човека си я подава,а колко служебни кретени има още за оставка,особено Адемов, Трайчо, Надето, но въпросът ми е, защо тези двама кретени на Слави Трифонов не си подадоха оставката при такива грешки,особено оня рошльо Тошко, не че този дебелогъзия Балабанов е свестен, тези не трябва да минават покрай парламента

    11:47 20.02.2026

  • 155 Ива

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Няма да го бъде това Правителство":

    ...."достоен българин между вас като Асен Василев"....това сериозно ли е !?! Асен Василев ....и достойнство ...

    11:48 20.02.2026

  • 156 СВД

    1 4 Отговор
    Гюров! Каквото и да направиш, никой няма да те хареса! Не слушай какво казали Възраждане и Балабанов, а сменяй всичко, което можеш да смениш - МВР, областни управители - всичко да младши районен инспектор! Цялото МВР да закриеш зян няма за народа! Най много да се самоубият някакви секти, оставени без надзор! Да отидеш на избори с тази администрация и да кажеш след това, че изборите са честни - извинявайте! Брокера на гласове дори никой да не го притеснява, само като знае, че неговите хора управляват, хич няма да се притеснява и ще си изкупи разпоредените гласове! Комфортно, без да се крие, дори ще иска да бъде забелязан и отразен от медиите, за да видят големите партийни вождове как се старае да налави гласове за мафията им! Сетне като изкупят изборите, пак да си ги назначат! Нищо няма да им стане, ако два месеца не са на власт!

    11:48 20.02.2026

  • 157 боклук

    1 4 Отговор

    До коментар #150 от "Тервел":

    Защото не се казва Цицелков, а Сарафов и патриотарските партийки крепят мафиотите! Македонииияяяяя! Македония, ама заради мафията!

    11:50 20.02.2026

  • 158 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 1 Отговор
    Сега на негово място Бойко Рашков

    12:35 20.02.2026

  • 159 Този

    3 0 Отговор
    манипулира. За пример, и мойто свидетелство за съдимост е чисто, ама в действителност преди имах присъда, която вече не се вписва в свидетелството.

    12:37 20.02.2026

  • 160 Неможачите на дедоCopoc

    5 0 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    12:40 20.02.2026

  • 161 Факти

    0 2 Отговор
    1:0 за мафията.

    Коментиран от #162

    12:41 20.02.2026

  • 162 Фактъ

    3 0 Отговор

    До коментар #161 от "Факти":

    Кръство-Прокопиевата сороcoидaлна мафия вече пада с много от мафиите на Шиши и Буци.

    12:49 20.02.2026

  • 163 Баш тези ли

    0 0 Отговор
    Троловете на у/о/провляващият и неговият верен приятел излизат на вълни от дупките, като канални плъхове при наводнение. Навсякъде се вмириса от тях , вонящи душици изхранващи се с леенето на помия в която преминава нещастният им живот. Боклуци.

    13:01 20.02.2026

  • 164 Кой е Тате ?

    4 0 Отговор
    Решение N° 1701
    от 01.10.2019 г.
    Р Е Ш Е Н И Е № 2-1701/ 01.10.2019 г.

    Съдържател на явочна квартира "Роман" Иван Стоилов Цицелков. Иначе казано - тати!

    13:03 20.02.2026

  • 165 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Егвийн ал-Вийр":

    Най-забавното в трупата на Гюров е това, че само за 48 часа вдигнаха подкрепата за ГЕРБ преди изборите минимум с 1%, такава клоунада с участието на наркомани, алкохолици, лъжци, юридически бърборковци и петрохански дейци - това е вода в мелницата на Буци, без всякакво съмнение!
    В Банкя с кеф наблюдават началото на цирковия спектакъл!
    Гюров се оказа подарък на Съдбата за Буци....

    13:16 20.02.2026

  • 166 9564

    0 1 Отговор
    Даже и "Копейкин" не можа да го спаси!

    13:23 20.02.2026

  • 167 Поздрави за всички

    2 0 Отговор
    С песента "Аз съм дърта пияница"

    13:36 20.02.2026

  • 168 Ако това е

    0 0 Отговор
    Критерии дали си благонадежден или не тогава са я закъсали много. А много държави в Европа и други континенти ще останат без парламенти и кабинети. Просто сте уникални

    15:31 20.02.2026

  • 169 Диктатура

    0 0 Отговор
    Съдейки по политиците последните 36 години - управляващи и опозиционери,, съдейки по журналисти, коментатори, анализатори, съдейки по нивото на образование, здравеопазване и сигурност, съдейки по коментарите тук и във всякакви форуми убеждавам се на 100 % че на това диво и просто племе е необходим диктатор - нещо средно между Ким Чен Ун и Сталин за поне 10 години за да може да дръпнем малко нагоре! При тази слободия, уж демокрация, даже Левски, Ботев и Господ да слезе ( да ме прости, че го споменавам напразно) ...та даже всички светци да слезат от небето да ни управляват и тях ще омажем и оклепем, защото сме сбирщина от некадърници и мрънкачи, а те освен да плюят и мрънкат, друго не знаят и не могат! И гласувайки за крадци, корумпета и неможачи, все чакат да дойде някой ги оправи и освободи!

    15:37 20.02.2026

  • 170 Ще гласувам

    1 0 Отговор
    Фал старт на гюровщницата,ще излезе келяв политик....

    15:53 20.02.2026

  • 171 Е-е-е-

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    хехе
    11615ОТГОВОР
    вчера клетва днеска оставка тоя направо си е за Гинес.
    -;-
    Ама дано да осъди ЧАЛГАТА!

    16:26 20.02.2026

  • 172 Вихрогон

    0 0 Отговор
    Така и трябва да бъде,без морал няма и неможе да има честни избори!Жалко,че повечето от служебния са за затвора!Омазани,намазани и просмукани от корупцията в родна България!Съратници на Апостола са,за чиста и свята
    Република!

    17:24 20.02.2026

