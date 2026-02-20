Крал Чарлз III с първи коментар за ареста на брат си Андрю

Крал Чарлз Трети направи първо публично изявление след ареста на по-малкия си брат Андрю Маунтбатън-Уиндзор, задържан на 19 февруари – деня, в който навърши 66 години – по подозрения за злоупотреба с обществена длъжност. Изявлението бе разпространено от Би Би Си и идва на фона на засилен обществен и медиен интерес към случая.
„С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за злоупотреба с обществена длъжност. Следва пълният, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи. В този процес, както вече съм казвал, те имат нашата пълна и безрезервна подкрепа и сътрудничество. Нека заявя ясно: законът трябва да си свърши работата. Докато този процес продължава, не би било правилно да коментирам този въпрос. Междувременно, моето семейство и аз ще продължим да изпълняваме нашия дълг и служба към всички вас“, се посочва в позицията на монарха.
Според източници от двореца, принцът на Уелс Уилям и съпругата му Катрин напълно подкрепят позицията на краля и поддържат линията на институционална дистанция по време на разследването.
Арестът е извършен в имението Сандрингам в Норфолк, където Андрю пребиваваше. По данни на очевидци, малко след 8:00 ч. сутринта на място са пристигнали шест необозначени полицейски автомобила. Осем души в цивилно облекло, за които се предполага, че са служители на реда, са влезли в имота. Официалните власти към момента не разкриват подробности по обвиненията, позовавайки се на текущо разследване.
Случаят допълнително натоварва публичния образ на херцога на Йорк, който през последните години бе в центъра на международен скандал заради връзките си с Джефри Епстийн. През 2022 г. той постигна извънсъдебно споразумение по гражданско дело в САЩ, свързано с обвинения на Вирджиния Джуфре, без да признава вина. Впоследствие Андрю бе лишен от военните си титли и от правото да използва обръщението „Негово кралско височество“ в официален контекст.
По-рано крал Чарлз Трети предприе и стъпки за ограничаване на публичната роля на брат си, включително освобождаването му от резиденцията „Роял Лодж“ в Уиндзор. Новите обвинения – свързани според медийни публикации със злоупотреба със служебно положение и евентуален достъп до чувствителна информация – допълнително усложняват ситуацията. Андрю категорично отрича да е извършвал неправомерни действия.
Бъкингамският дворец засега поддържа позиция на сдържаност, подчертавайки независимостта на съдебния процес. Разследването продължава, а кралското семейство демонстрира намерение да ограничи коментарите до официалните институционални рамки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 майстор
13:03 20.02.2026
2 Оги
13:35 20.02.2026
3 Чичо Али Хаменей
13:41 20.02.2026
4 ОнЯ
Коментиран от #5
13:41 20.02.2026
5 Как
До коментар #4 от "ОнЯ":какво - каквото може, но кралските особи по принцип са с много по големи възможности в тази насока. Колкото до: "Следва пълният, справедлив и надлежен процес" - да разбира се че ще има такъв, но всеки знае че справедливостта е относително понятие, което зависи от много променливи - обществено положение, власт, пари, политическо влияние, имидж и много други, а "... този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи" - никой не се съмнява че начина ще бъде подходящ за кралска особа - важното сега е да се наде някаква надежда за справедливост на простолюдието, а след това ще видим.
15:39 20.02.2026
6 Зъл пес
17:38 20.02.2026