Новини
Любопитно »
Крал Чарлз III с първи коментар за ареста на брат си Андрю

Крал Чарлз III с първи коментар за ареста на брат си Андрю

20 Февруари, 2026 12:58 1 150 6

  • крал чарлз трети-
  • кралско семейство-
  • арест-
  • принц андрю

"Законът трябва да си свърши работата", категоричен е кралят

Крал Чарлз III с първи коментар за ареста на брат си Андрю - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз Трети направи първо публично изявление след ареста на по-малкия си брат Андрю Маунтбатън-Уиндзор, задържан на 19 февруари – деня, в който навърши 66 години – по подозрения за злоупотреба с обществена длъжност. Изявлението бе разпространено от Би Би Си и идва на фона на засилен обществен и медиен интерес към случая.

„С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за злоупотреба с обществена длъжност. Следва пълният, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи. В този процес, както вече съм казвал, те имат нашата пълна и безрезервна подкрепа и сътрудничество. Нека заявя ясно: законът трябва да си свърши работата. Докато този процес продължава, не би било правилно да коментирам този въпрос. Междувременно, моето семейство и аз ще продължим да изпълняваме нашия дълг и служба към всички вас“, се посочва в позицията на монарха.

Според източници от двореца, принцът на Уелс Уилям и съпругата му Катрин напълно подкрепят позицията на краля и поддържат линията на институционална дистанция по време на разследването.

Арестът е извършен в имението Сандрингам в Норфолк, където Андрю пребиваваше. По данни на очевидци, малко след 8:00 ч. сутринта на място са пристигнали шест необозначени полицейски автомобила. Осем души в цивилно облекло, за които се предполага, че са служители на реда, са влезли в имота. Официалните власти към момента не разкриват подробности по обвиненията, позовавайки се на текущо разследване.

Случаят допълнително натоварва публичния образ на херцога на Йорк, който през последните години бе в центъра на международен скандал заради връзките си с Джефри Епстийн. През 2022 г. той постигна извънсъдебно споразумение по гражданско дело в САЩ, свързано с обвинения на Вирджиния Джуфре, без да признава вина. Впоследствие Андрю бе лишен от военните си титли и от правото да използва обръщението „Негово кралско височество“ в официален контекст.

По-рано крал Чарлз Трети предприе и стъпки за ограничаване на публичната роля на брат си, включително освобождаването му от резиденцията „Роял Лодж“ в Уиндзор. Новите обвинения – свързани според медийни публикации със злоупотреба със служебно положение и евентуален достъп до чувствителна информация – допълнително усложняват ситуацията. Андрю категорично отрича да е извършвал неправомерни действия.

Бъкингамският дворец засега поддържа позиция на сдържаност, подчертавайки независимостта на съдебния процес. Разследването продължава, а кралското семейство демонстрира намерение да ограничи коментарите до официалните институционални рамки.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майстор

    1 0 Отговор
    Андрю Цицелков Цоциранов.

    13:03 20.02.2026

  • 2 Оги

    4 0 Отговор
    Поне не е толкова грозен като оня клепоух шморц Чарлз. Изглежда нормално. Сигурно затова му завижда.

    13:35 20.02.2026

  • 3 Чичо Али Хаменей

    3 0 Отговор
    Дъртата се обръща в гроба.

    13:41 20.02.2026

  • 4 ОнЯ

    1 0 Отговор
    Какво е крал Чарлз трети?

    Коментиран от #5

    13:41 20.02.2026

  • 5 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ОнЯ":

    какво - каквото може, но кралските особи по принцип са с много по големи възможности в тази насока. Колкото до: "Следва пълният, справедлив и надлежен процес" - да разбира се че ще има такъв, но всеки знае че справедливостта е относително понятие, което зависи от много променливи - обществено положение, власт, пари, политическо влияние, имидж и много други, а "... този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи" - никой не се съмнява че начина ще бъде подходящ за кралска особа - важното сега е да се наде някаква надежда за справедливост на простолюдието, а след това ще видим.

    15:39 20.02.2026

  • 6 Зъл пес

    0 0 Отговор
    А Чарлз въртеше любов с Камила докато беше женен за Даяна.На това как му се казва

    17:38 20.02.2026