"Новият министър на земеделието Иван Христанов: Българската земя не е актив, не е схема – тя е памет, хляб и корен"

Иван Христанов пое ръководството на Министерството на земеделието и храните с ясно заявени приоритети – адекватна грижа за сектора, осигуряване на адекватни условия за честни избори, борба с корупцията и кражбите, затваряне на всички канали за източване на обществени ресурси и изграждане на устойчиви политики, които да гарантират сигурност и предвидимост за българските земеделски производители и за обществото. При предаването на властта се подчерта важността на приемствеността в работата с браншовите организации и административната готовност за предстоящите плащания към земеделските производители и старта на кампанията по директни плащания. На церемонията г-н Георги Тахов пожела успех на министър Христанов, съобщават от пресцентъра на ведомството.
При встъпването си в длъжност Иван Христанов заяви: „България няма време за губене. Министерството ще работи така, както никога досега.
Министерството ще бъде реален инструмент, който ще пренапише значението на една работеща държава – инструмент за ред, инструмент за справедливост, инструмент за защита на българската земя и инструмент за спиране на кражбите. Българската земя не е актив. Тя не е парцел. Тя не е схема – тя е памет, хляб и корен. Без земята си България няма народ. Без грижа за земята си България не е държава. Дълги години безстопанственост и корупционни практики подкопаваха доверието в институциите и превръщаха държавата от гарант в наблюдател. Това приключва днес.
Министерството няма да бъде повече наблюдател. Под мое ръководство ще пренапишем дефиницията за работещо министерство в действие. Ще осветим всяка схема, която е изземвала от труда на честните хора. Ще има истински държавен контрол, истинска прозрачност и нулев толеранс към злоупотребите.
Ще работим рамо до рамо със земеделците, с производителите и с всички, които искат да развиват, а не да усвояват. Всеки, който работи честно, ще има подкрепата на институцията. Държавният ресурс ще се управлява отговорно, прозрачно и в интерес на гражданите. Контролът ще бъде ясен и последователен, а институциите ще действат уверено и с грижа към обществото. Ще има резултати, които се виждат и усещат.
Истински работещо министерство означава присъствие на терен, превенция вместо реакция и решения в обществен интерес, а не в политически комфорт. Ще бъда сред хората всеки ден.
България няма повече време за губене. Започваме!
Министерството ще служи на сектора и българския народ, за да осигури достойнството на производителите и гордостта на хората и българската земя."
С поемането на поста Иван Христанов заяви готовност за последователни действия, насочени към стабилизиране на системата, възстановяване на доверието и утвърждаване на държавността в един от стратегическите за страната сектори.
Новият министър на земеделието Иван Христанов: Българската земя не е актив, не е схема – тя е памет, хляб и корен
19 Февруари, 2026 15:28 16 477 62
Министерството няма да бъде повече наблюдател. Под мое ръководство ще пренапишем дефиницията за работещо министерство в действие. Ще осветим всяка схема, която е изземвала от труда на честните хора, каза още Христанов
Иван Христанов пое ръководството на Министерството на земеделието и храните с ясно заявени приоритети – адекватна грижа за сектора, осигуряване на адекватни условия за честни избори, борба с корупцията и кражбите, затваряне на всички канали за източване на обществени ресурси и изграждане на устойчиви политики, които да гарантират сигурност и предвидимост за българските земеделски производители и за обществото. При предаването на властта се подчерта важността на приемствеността в работата с браншовите организации и административната готовност за предстоящите плащания към земеделските производители и старта на кампанията по директни плащания. На церемонията г-н Георги Тахов пожела успех на министър Христанов, съобщават от пресцентъра на ведомството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:40 19.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браво
15:41 19.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А бе
Коментиран от #47
15:43 19.02.2026
6 Промяна
15:48 19.02.2026
7 Иначе , на думи
Коментиран от #62
15:49 19.02.2026
8 И огромна
15:49 19.02.2026
9 Анонимни
15:50 19.02.2026
10 Достатъчно наблюдавахте
Раззвалете сделките и ще ви повярваме ! Иначе сте поредните популисти !
15:53 19.02.2026
11 Дедо Рангел
16:05 19.02.2026
12 Байрактар"70
Коментиран от #49
16:06 19.02.2026
13 123456
16:11 19.02.2026
14 ТАКА Е ХЛЯБ КОРЕНИ
16:11 19.02.2026
15 Българче
16:15 19.02.2026
16 хаха
Още не са седнали на стола и започнаха с тъпите заучени фрази и лозунги байганьовците. ХАХАХА!
КамунизЪмЪ ви е бил виновен а? Я се вижте че сте същите тъпаци бе тъпаци.
Всъщност още по-големи тъпаци сте станали.
16:15 19.02.2026
17 Немо
Работил съм с него. Вярвам му.
Не обичам да работя с него и не бих общувал в неформална среда - труден характер.
16:19 19.02.2026
18 Сатана Z
Господ да обади Българите с такъв министър на земеделието.Ще умъртви всички домашни животни на хората.
16:19 19.02.2026
19 Хмм
16:27 19.02.2026
20 Сектанти
По това време Христанов вече има сериозен бизнес опит. След като завършва аграрна икономика, а също и счетоводство и контрол в УНСС, започва работа в българско представителство на международна финансова компания.
По-късно става управител на големия консервен комбинат „Сторко” в родния си Плевен.
Натрупал солиден опит, бързо развива и собствената си компания за бързи кредити. Само за 6 години тя има над 2800 служители в цялата страна, а през 2007 г. „Джетфинанс” е продадена на френската „БНП Париба”.
Цената не е обявена, но според запознати е над 120 млн. евро. Делът на Христанов, казват, че е бил над 30 млн. евро.
16:28 19.02.2026
21 Достоен за ПП—ДБ
16:29 19.02.2026
22 май май
16:31 19.02.2026
23 рйдсбйре
16:39 19.02.2026
24 А стига , бе ?!
Коментиран от #28
16:43 19.02.2026
25 Мурка
16:44 19.02.2026
26 Шарлатаните на Радев
Ако изпълняваха една стотна от обещанията си, щяха да са добре!
А то- само лукуми и кражби?
Всичко това дължим на Бойко Методиев!
Коментиран от #48
16:45 19.02.2026
27 Шпек
16:48 19.02.2026
28 Те закопаха България
До коментар #24 от "А стига , бе ?!":Евроатлантическият кървав и мракобесен режим ще бъде обявен за престъпен! А пропагандаторите му ще се третират както сега разните му там фашисти.
16:53 19.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тити на Кака
Тоя като нищо е бил в Петрохан! Именно там земя от защитения горски фонд е продадена на свети Калуш Лама не като актив, а като памет за едни 5000 лева. И после ламата е трансформирал тази памет в една хубава схема, увенчана с кемпер , украсен с трупове!
16:59 19.02.2026
31 служител
17:04 19.02.2026
32 Наката
„...понеже няма олио
и хлябът е от мъката по-чер,
един е лозунга:
Терора долу!
Съюз със СССР!“
17:16 19.02.2026
33 Наката
„...понеже няма олио
и хлябът е от мъката по-чер,
един е лозунга:
Терора долу!
Съюз със СССР!“
17:17 19.02.2026
34 Дид
17:22 19.02.2026
35 А дано
17:26 19.02.2026
36 Първо изчистете калинките
Второ, сложете ред при алчните арендатори
Трето, спрете продажбата на българска земя и имоти на чежденци
17:39 19.02.2026
37 Дзак
18:20 19.02.2026
38 максим
да ти кажа,не си -ти човека......
няма ,респект и доверие..
18:24 19.02.2026
39 Вярно ли,
Ако е така, за каква чест и морал говори той?
19:18 19.02.2026
40 От лаик
21:11 19.02.2026
41 Запознат
Коментиран от #46, #61
22:13 19.02.2026
42 Пенсионер
00:40 20.02.2026
43 Казваш го
01:04 20.02.2026
44 Айде, бе!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"Този" направи т.н. "Златен гьол" публично достояние на цялата българска общественост!!! Личното ми мнение, че тогавашното правителство падна заради вота на недоверие, който бе (очевАдно) подкрепен от ИТН!!! Много елементарен въпрос оттогава витае из главата ми: Що ИТН подкрепиха вота??? Хм, има ли нЕква връзка между гьола и вота? Никога няма да получим отговор на който и да е въпрос за гьола!!! Кочина!
01:06 20.02.2026
45 Знаем
01:07 20.02.2026
46 Да, но мислиш ли, че пасмината,
До коментар #41 от "Запознат":която смуче кръвта на народа НАД 35 години преход, ще позволи това да стане??? Та, списващите тук, още не седнали зад екрана и вече бълват помия. Но аз помня Христанов и действията му по повод златния гоьл. Това ми стига за да уважавам този мъж, дръзнал да даде показ на една върхушка, нямаща срам, наяждане и крадене!!! Всичко ще живне и лека полека ще влезе в нормално състояние АКО успеем да спрем ПАСМИНАТА да бъде ФАКТОР!!! Двуглавата ламя трябва да бъде окована и пратена в историята!!!
01:16 20.02.2026
47 Идете си в хралупите и се наспете добре.
До коментар #5 от "А бе":Нека си направим революцията, пък после ще ви събудим от дълбокия продължителен мечешки сън! Няма да познаете България.
01:19 20.02.2026
48 Христанов нито
До коментар #26 от "Шарлатаните на Радев":е шарлатан, нито е на Радев. Човекът е сам себе си. И чуя ли името му, асоциацията е "разкритията при Златен гьол"!!! Ей, такива хора като него са нужни на България.
01:23 20.02.2026
49 Има! Ти!
До коментар #12 от "Байрактар"70":Легитимирай се за да те изберем теб начело на министерство, държава, партия да оглавиш... Надяваме се да се справиш добре и да покажеш КАКЪВ трябва достойният управленец!
01:27 20.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Карък
10:42 20.02.2026
52 Баба ти
Преборете се с урдзурлите в Брюксел да не ни ощетяват като второ качество с по-малки субсиидии.
12:02 20.02.2026
53 защото
13:03 20.02.2026
54 Средство за производство се нарича бре!
13:07 20.02.2026
55 Иван
Ако дори тази елементарба етичност не се спазва, как да вярвам?!
13:55 20.02.2026
56 Бат Жоро
14:04 20.02.2026
57 Ангел Гаджев
14:07 20.02.2026
58 Тошо
14:23 20.02.2026
59 Тиквата+Шиши =💩
14:47 20.02.2026
60 Порно
14:47 20.02.2026
61 За три месеца
До коментар #41 от "Запознат":това е абсурд. А и той основа партия Единение, преди да влезе в ПП. Пълен ренегат или къртица в ПП. Сега са антикорупционен блок с Единение, зелено движение и Бабикян. Нещо не се връзва участието му в служебен кабинет и в избори. Нелепо е!!!
15:18 20.02.2026
62 Българист
До коментар #7 от "Иначе , на думи":Я, бързо в първи клас, да се дообразоваш...
15:26 20.02.2026