Новият министър на земеделието Иван Христанов: Българската земя не е актив, не е схема – тя е памет, хляб и корен

Новият министър на земеделието Иван Христанов: Българската земя не е актив, не е схема – тя е памет, хляб и корен

19 Февруари, 2026 15:28 16 477 62

Министерството няма да бъде повече наблюдател. Под мое ръководство ще пренапишем дефиницията за работещо министерство в действие. Ще осветим всяка схема, която е изземвала от труда на честните хора, каза още Христанов

Снимка: МЗХ
Ани Ефремова

Иван Христанов пое ръководството на Министерството на земеделието и храните с ясно заявени приоритети – адекватна грижа за сектора, осигуряване на адекватни условия за честни избори, борба с корупцията и кражбите, затваряне на всички канали за източване на обществени ресурси и изграждане на устойчиви политики, които да гарантират сигурност и предвидимост за българските земеделски производители и за обществото. При предаването на властта се подчерта важността на приемствеността в работата с браншовите организации и административната готовност за предстоящите плащания към земеделските производители и старта на кампанията по директни плащания. На церемонията г-н Георги Тахов пожела успех на министър Христанов, съобщават от пресцентъра на ведомството.
При встъпването си в длъжност Иван Христанов заяви: „България няма време за губене. Министерството ще работи така, както никога досега.
Министерството ще бъде реален инструмент, който ще пренапише значението на една работеща държава – инструмент за ред, инструмент за справедливост, инструмент за защита на българската земя и инструмент за спиране на кражбите. Българската земя не е актив. Тя не е парцел. Тя не е схема – тя е памет, хляб и корен. Без земята си България няма народ. Без грижа за земята си България не е държава. Дълги години безстопанственост и корупционни практики подкопаваха доверието в институциите и превръщаха държавата от гарант в наблюдател. Това приключва днес.
Министерството няма да бъде повече наблюдател. Под мое ръководство ще пренапишем дефиницията за работещо министерство в действие. Ще осветим всяка схема, която е изземвала от труда на честните хора. Ще има истински държавен контрол, истинска прозрачност и нулев толеранс към злоупотребите.
Ще работим рамо до рамо със земеделците, с производителите и с всички, които искат да развиват, а не да усвояват. Всеки, който работи честно, ще има подкрепата на институцията. Държавният ресурс ще се управлява отговорно, прозрачно и в интерес на гражданите. Контролът ще бъде ясен и последователен, а институциите ще действат уверено и с грижа към обществото. Ще има резултати, които се виждат и усещат.
Истински работещо министерство означава присъствие на терен, превенция вместо реакция и решения в обществен интерес, а не в политически комфорт. Ще бъда сред хората всеки ден.
България няма повече време за губене. Започваме!
Министерството ще служи на сектора и българския народ, за да осигури достойнството на производителите и гордостта на хората и българската земя."
С поемането на поста Иван Христанов заяви готовност за последователни действия, насочени към стабилизиране на системата, възстановяване на доверието и утвърждаване на държавността в един от стратегическите за страната сектори.


  • 1 честен ционист

    7 20 Отговор
    Българската земя е концлагер.

    15:40 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво

    71 16 Отговор
    Направо им разкажи играта, на всички Зулуси, Боковци и Свинчовци

    15:41 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А бе

    21 28 Отговор
    Вече и белетристи в министерството? И какво ще земеделства,след като още месец и половина е зима?

    Коментиран от #47

    15:43 19.02.2026

  • 6 Промяна

    17 40 Отговор
    ГНУСЕН НАЗНАЧЕН П.ЕВЕНСКИ НИЩОПРАВЕЩ СИ ВЪН

    15:48 19.02.2026

  • 7 Иначе , на думи

    24 11 Отговор
    Го докарва ама земята иска мотика а козата си иска пърча👋

    Коментиран от #62

    15:49 19.02.2026

  • 8 И огромна

    52 3 Отговор
    част от земята , вече е в ръцете на мутрите , на Мафията , използващи я за субсидии , измами и грабене на милиарди европейски средства !

    15:49 19.02.2026

  • 9 Анонимни

    9 26 Отговор
    ПЛЕВЕНСКИСИ НИКОЙ СИ ВЪН НАЗНАЧЕН СИ НА КОГО СЕ ЗАКАНВАШ БЕЕЕЕЕ НЕЗНАЧИТЕЛЕН

    15:50 19.02.2026

  • 10 Достатъчно наблюдавахте

    41 3 Отговор
    То който трябваше се уреди със заменки - сечище в "диар бекир" срещу земя до морето или ски курорти. И сега ни лук яли ни лук мирисали !?
    Раззвалете сделките и ще ви повярваме ! Иначе сте поредните популисти !

    15:53 19.02.2026

  • 11 Дедо Рангел

    19 10 Отговор
    Ела да ти дам една мотика....

    16:05 19.02.2026

  • 12 Байрактар"70

    21 11 Отговор
    Недей! И тоя от много високо се изхвърля, а дали знае нещо за земеделие!? Просто просто просто, наистина, всякакви приказки са излишни. Няма ли поне един истински мъж, жена в тая извратена държава?

    Коментиран от #49

    16:06 19.02.2026

  • 13 123456

    31 3 Отговор
    Ако до 1 седмица не "оздрави" чумавите овце на бай Рибан, ( които родиха 4 пъти за две години ), - не ми го хвали повече !

    16:11 19.02.2026

  • 14 ТАКА Е ХЛЯБ КОРЕНИ

    9 12 Отговор
    ЧИСТА ВКУСНА ПРОДУКЦИЯ. НО ДА ОТ ВСИЧКО ТОВА ОСТАНА САМО СПОМЕН. НАГЪВАМЕ ВНОСНО САМО. ХУБАВО ЧЕ ГО КАЗВАШ И ДА СЕ ЧУЕШ КОЛКО СИ ТРЪП.

    16:11 19.02.2026

  • 15 Българче

    37 11 Отговор
    Явно доста хора имат къса памет и са забравили че това бе човека, който в качеството си на зам.министър на земеделието изгони Таки от златния гьол и го върна на държавата КПП то на българо-турската граница.А тези които не са забравили и го плюят са от кобината ТИКВА-СВИНЯ-ЧАЛГАР.

    16:15 19.02.2026

  • 16 хаха

    16 21 Отговор
    "Новият министър на земеделието Иван Христанов: Българската земя не е актив, не е схема – тя е памет, хляб и корен"

    Още не са седнали на стола и започнаха с тъпите заучени фрази и лозунги байганьовците. ХАХАХА!
    КамунизЪмЪ ви е бил виновен а? Я се вижте че сте същите тъпаци бе тъпаци.

    Всъщност още по-големи тъпаци сте станали.

    16:15 19.02.2026

  • 17 Немо

    20 9 Отговор
    Вярвам на Иван Христанов. Изключителен професионалист и честен човек.
    Работил съм с него. Вярвам му.
    Не обичам да работя с него и не бих общувал в неформална среда - труден характер.

    16:19 19.02.2026

  • 18 Сатана Z

    11 18 Отговор
    Същият този жълтопаветен ППдофил пропагандираше свободната любов между възрастни мъже и младежи ,както и за смяна на името на храм-паметник Александър Невски.
    Господ да обади Българите с такъв министър на земеделието.Ще умъртви всички домашни животни на хората.

    16:19 19.02.2026

  • 19 Хмм

    4 18 Отговор
    Нов смешник на сцената. Кво ще направи пъчейки се? единственото полезно нещо за народа е да си стиска 3-те букви и да не бута никаде. Иначе милиметър да бутне на Мафията или на непеотата и веднага ще му натиснат оставката и ще му се свие стола.

    16:27 19.02.2026

  • 20 Сектанти

    18 2 Отговор
    Малцина знаят, че на Иван Христанов не му е нужно да влиза в политиката, за да стане богат. Той е натрупал милионите си преди 15-16 години. Още в далечната 2001 г. със свои неслучайни приятели, като съпруга на царската депутатка Ралица Агайн – Елвин Гури, създават една от първите компании за бързи кредити в България – „Джетфинанс”.

    По това време Христанов вече има сериозен бизнес опит. След като завършва аграрна икономика, а също и счетоводство и контрол в УНСС, започва работа в българско представителство на международна финансова компания.

    По-късно става управител на големия консервен комбинат „Сторко” в родния си Плевен.

    Натрупал солиден опит, бързо развива и собствената си компания за бързи кредити. Само за 6 години тя има над 2800 служители в цялата страна, а през 2007 г. „Джетфинанс” е продадена на френската „БНП Париба”.

    Цената не е обявена, но според запознати е над 120 млн. евро. Делът на Христанов, казват, че е бил над 30 млн. евро.

    16:28 19.02.2026

  • 21 Достоен за ПП—ДБ

    18 8 Отговор
    баща му Маркос Христанов е бил служител на Държавна сигурност в Плевен. Досието му, впрочем, е публикувано на сайта на Комисията по досиетата и всеки, който се интересува, може да го прочете.

    16:29 19.02.2026

  • 22 май май

    12 8 Отговор
    Затова ли я раздадохте на батките с жипките, да я напояват с химикали и да я експлоатират до отравяне?

    16:31 19.02.2026

  • 23 рйдсбйре

    11 4 Отговор
    То тука май ни готвят за танкове и кораби би , какви домати и краставици , Христанов не виждаш ли около какви хора си ??? След тях нищо не никне.

    16:39 19.02.2026

  • 24 А стига , бе ?!

    13 6 Отговор
    То затова ли евроатлантиците я раздавате да я покриват със слънчеви панели ?.

    Коментиран от #28

    16:43 19.02.2026

  • 25 Мурка

    9 4 Отговор
    Тя БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ е БИВША ТРАКИИСКА БИВША ВИЗАНТИИСКА БИВША ОТОМАНСКА БИВША ФАШИСТКА БИВША СССЕРСКА- ДРУГОТО Е АЛЛА БАЛЛА

    16:44 19.02.2026

  • 26 Шарлатаните на Радев

    8 11 Отговор
    пак почнаха с лукумите!
    Ако изпълняваха една стотна от обещанията си, щяха да са добре!

    А то- само лукуми и кражби?

    Всичко това дължим на Бойко Методиев!

    Коментиран от #48

    16:45 19.02.2026

  • 27 Шпек

    9 12 Отговор
    Тоя разбира от земеделие ,колкото Асен от жени.

    16:48 19.02.2026

  • 28 Те закопаха България

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "А стига , бе ?!":

    Евроатлантическият кървав и мракобесен режим ще бъде обявен за престъпен! А пропагандаторите му ще се третират както сега разните му там фашисти.

    16:53 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тити на Кака

    9 13 Отговор
    Изказването звучи бая будистки...
    Тоя като нищо е бил в Петрохан! Именно там земя от защитения горски фонд е продадена на свети Калуш Лама не като актив, а като памет за едни 5000 лева. И после ламата е трансформирал тази памет в една хубава схема, увенчана с кемпер , украсен с трупове!

    16:59 19.02.2026

  • 31 служител

    6 4 Отговор
    Кой ще ти работи за 600 евра

    17:04 19.02.2026

  • 32 Наката

    10 5 Отговор
    Българската земя родна бащица на фотоволтаичните централи и майка най-скъпият ток в Еевропа! Остава само:
    „...понеже няма олио
    и хлябът е от мъката по-чер,
    един е лозунга:
    Терора долу!
    Съюз със СССР!“

    17:16 19.02.2026

  • 33 Наката

    7 3 Отговор
    Българската земя родна бащица на фотоволтаичните централи и майка на най-скъпият ток в Еевропа! Остава само:
    „...понеже няма олио
    и хлябът е от мъката по-чер,
    един е лозунга:
    Терора долу!
    Съюз със СССР!“

    17:17 19.02.2026

  • 34 Дид

    14 3 Отговор
    Христанов е честен човек, дано свърши нещо полезно в тази безкрупулна среда на корупция и полицейщина.

    17:22 19.02.2026

  • 35 А дано

    12 0 Отговор
    ма надали , те всички така говорят ,че работят за хората ама не казват ,че за избрани хора .

    17:26 19.02.2026

  • 36 Първо изчистете калинките

    18 2 Отговор
    От това министерство
    Второ, сложете ред при алчните арендатори
    Трето, спрете продажбата на българска земя и имоти на чежденци

    17:39 19.02.2026

  • 37 Дзак

    5 1 Отговор
    Зимата е ценност от много време. Няма безстопанственост! Не е ясно какво заявява!

    18:20 19.02.2026

  • 38 максим

    8 1 Отговор
    ванка,гледам те в очите.
    да ти кажа,не си -ти човека......
    няма ,респект и доверие..

    18:24 19.02.2026

  • 39 Вярно ли,

    5 6 Отговор
    че този одобрявал педофилията?!

    Ако е така, за каква чест и морал говори той?

    19:18 19.02.2026

  • 40 От лаик

    5 1 Отговор
    За 2 месеца назначение, с администрация която не може да замени-просто защото няма с кого, с едри аграри, които ако не им играе по свирката ще му изскочат с тракторите по магистралите, със неспособност за органиране и средства по ПВУ, с меркосур споразумението, с украинските носове на мед, зърнени и тн, с внос на мляко 20% намалели производства в БГ... Аз бих го карал по-полако(както казват в Сърбия) със смелите изявления...

    21:11 19.02.2026

  • 41 Запознат

    8 2 Отговор
    Човека е читав ,мислещ.......на подобен тип хора , дай му полето и можеш да очакваш приоритет . Ако успее да възроди Българското земеделие ще се върнем на картата в хранителната промишленост. Ще му е трудно но имаме даденостите да направим земеделието успешно в средносрочен план. Този бизнес и правилната политика е по добър от това за правим снаряди и патрони.

    Коментиран от #46, #61

    22:13 19.02.2026

  • 42 Пенсионер

    8 0 Отговор
    Са ще махне ли ФОТОВОЛТАИЦИТЕ, насадени върху хиляди декари плодороден чернозем. Тоя бълва празни обещания.

    00:40 20.02.2026

  • 43 Казваш го

    5 2 Отговор
    Но също като предните ще подаряваш плодородни земи за ветро паркове и фотоволтаици,въпреки несъгласието на хората !!!И ТОВА Е СЪГЛАСНО ЕВРЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НИ,ДОРИ МИНИСТРИТЕ НИ СА НЕПОСИЛНИ СРЕЩУ НПО НА СОРОС САЩ И ЕС!!!

    01:04 20.02.2026

  • 44 Айде, бе!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "Този" направи т.н. "Златен гьол" публично достояние на цялата българска общественост!!! Личното ми мнение, че тогавашното правителство падна заради вота на недоверие, който бе (очевАдно) подкрепен от ИТН!!! Много елементарен въпрос оттогава витае из главата ми: Що ИТН подкрепиха вота??? Хм, има ли нЕква връзка между гьола и вота? Никога няма да получим отговор на който и да е въпрос за гьола!!! Кочина!

    01:06 20.02.2026

  • 45 Знаем

    3 2 Отговор
    Че са празни приказки,НЯМА МЕДИЯ,ИНСТИТУЦИЯ И ПОЛТИК КОЙТО ДА НЕ ЛЪЖЕ НАРОДА ПОСТОЯННО,ДЕЛА ТРЯБВАТ НЕ ДУМИ!!!А ВИЕ СТЕ НИКОЙ ПРЕД УРСУЛИТЕ КОИТО ВИ НАРЕЖДАТ КАКВО ДА ПРАВИТЕ,КАКВОТО И ПРАВИТЕЛСТВО ДА МИНЕ ПРЕЗ ПАРЛАМЕНТА ПРАВИ ЕДНО И СЪЩО,КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ, ЧЕ НЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ БЪЛГАЛИТЕ !

    01:07 20.02.2026

  • 46 Да, но мислиш ли, че пасмината,

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Запознат":

    която смуче кръвта на народа НАД 35 години преход, ще позволи това да стане??? Та, списващите тук, още не седнали зад екрана и вече бълват помия. Но аз помня Христанов и действията му по повод златния гоьл. Това ми стига за да уважавам този мъж, дръзнал да даде показ на една върхушка, нямаща срам, наяждане и крадене!!! Всичко ще живне и лека полека ще влезе в нормално състояние АКО успеем да спрем ПАСМИНАТА да бъде ФАКТОР!!! Двуглавата ламя трябва да бъде окована и пратена в историята!!!

    01:16 20.02.2026

  • 47 Идете си в хралупите и се наспете добре.

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "А бе":

    Нека си направим революцията, пък после ще ви събудим от дълбокия продължителен мечешки сън! Няма да познаете България.

    01:19 20.02.2026

  • 48 Христанов нито

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Шарлатаните на Радев":

    е шарлатан, нито е на Радев. Човекът е сам себе си. И чуя ли името му, асоциацията е "разкритията при Златен гьол"!!! Ей, такива хора като него са нужни на България.

    01:23 20.02.2026

  • 49 Има! Ти!

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Байрактар"70":

    Легитимирай се за да те изберем теб начело на министерство, държава, партия да оглавиш... Надяваме се да се справиш добре и да покажеш КАКЪВ трябва достойният управленец!

    01:27 20.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Карък

    0 2 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ Я ПРОДАВАТЕ , НЕ СЕ НАЯДОХТЕ,НЕ СЕ НАСИТИХТЕ НА ПАРИ И ОЩЕ ИМАТ ОЧИ ДА ГОВОРЯТ. МАЙКОПРОДАВЦИ БЕЗ СРАМ!

    10:42 20.02.2026

  • 52 Баба ти

    5 1 Отговор
    Предложете и приемете закон да се забрани в обработваема земя да се правят електропаркове, автосалони, автоморги и тем подобни безобразия, заводи-заводи..... Елджамлъци вече само на покриви.
    Преборете се с урдзурлите в Брюксел да не ни ощетяват като второ качество с по-малки субсиидии.

    12:02 20.02.2026

  • 53 защото

    2 1 Отговор
    Българската земя вече е фотоволтаични паркове , и чужда собственост , същото като в Украйна , само че за нас няма кой да се жертва !

    13:03 20.02.2026

  • 54 Средство за производство се нарича бре!

    0 0 Отговор
    Ти къде си учил?

    13:07 20.02.2026

  • 55 Иван

    1 0 Отговор
    Симпатизирам му, но не разбирам как лидер на партия явяваща се на озбори става министър в кабонет подготвящ изборите.
    Ако дори тази елементарба етичност не се спазва, как да вярвам?!

    13:55 20.02.2026

  • 56 Бат Жоро

    1 1 Отговор
    Махнете НАТУРА 2000. Това е зелен грабеж

    14:04 20.02.2026

  • 57 Ангел Гаджев

    3 0 Отговор
    Христанов с връщането на държавата на "златния гьол" на границата показа, че има необходимите качества за управленец. Малко държавни мъже биха се осмелили на негово място. Има експертиза и ще се изправи срещу сериозни интереси на влиятелни групировки в сектора.Трябва хората да застанат до него, за да промени модела. Достоен!

    14:07 20.02.2026

  • 58 Тошо

    3 1 Отговор
    Вярвам на Христанов,че е честен и ще постигне всичко,което е начертал.Въпроса е ,ще му стигне ли времето.Надявам се,че и след изборите,ще продължи да е министър на земеделието.Г-н Христанов,напред и нагоре.Ти си истински родолюбец!

    14:23 20.02.2026

  • 59 Тиквата+Шиши =💩

    1 1 Отговор
    Този боклук да освободи стадото на бай Рибан, да не приказва глупости

    14:47 20.02.2026

  • 60 Порно

    0 1 Отговор
    Работата е ясна, ще подкрепят щенията на едрите арендатори да сложат таван, и то нисък , на арендните вноски. И това под прикритието на "да подкрепим честния труд" на безумно богатите зърнари. Щото ферари , ламбо и други вече са им под нивото, трябват частни хеликоптери и самолети.

    14:47 20.02.2026

  • 61 За три месеца

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Запознат":

    това е абсурд. А и той основа партия Единение, преди да влезе в ПП. Пълен ренегат или къртица в ПП. Сега са антикорупционен блок с Единение, зелено движение и Бабикян. Нещо не се връзва участието му в служебен кабинет и в избори. Нелепо е!!!

    15:18 20.02.2026

  • 62 Българист

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иначе , на думи":

    Я, бързо в първи клас, да се дообразоваш...

    15:26 20.02.2026

