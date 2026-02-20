Ревност тресе 76-годишната Алла Пугачова, идва с Галкин в България

Руската суперзвезда Максим Галкин пристига в България за концерта си на 7 март в зала „България“. Шоуто е част от европейското му турне и отбелязва неговата 50-годишнина. София ще бъде последната спирка от обиколката му, включваща 34 концерта. Галкин ще бъде придружаван от съпругата си - легендарната Алла Пугачова. Според запознати причината за това е доста пикантна - 76-годишната прима на съветската естрада била обладана от луда ревност към 27-години по-младия си съпруг, пише "Ретро".

През последните месеци Галкин е претърпял видима трансформация и е направо неузнаваем. Според негови фенове от артист с по-скоро комедиен имидж се е превърнал в истински секссимвол. Социалните мрежи преливат от негови нови снимки — с променен по-мъжкарски имидж, с брада, със стилна визия и ново самочувствие. Под кадрите му почитателките му не пестят суперлативи. „Най-добрата инвестиция на Пугачова!“, гласи един от коментарите. „Взе го като грозното патенце, а сега е ослепителен красавец“, пише друга фенка.

Според близки до двойката именно засиленият интерес към 49-годишния Галкин е накарал примата да вземе решение да го придружава неотлъчно на турнето му. „Тя няма намерение да стои у дома, докато хиляди жени го обсипват с комплименти“, коментират източници от обкръжението им.

Двамата са заедно вече четвърт век, но разликата във възрастта им винаги е била повод за коментари. В началото мнозина смятаха, че Галкин е привлечен от славата и богатството на Алла. Според други обаче подобни твърдения звучат несериозно. Кариерата му отдавна е на върха - бил е водещ на руската версия на „Стани богат“, а руското издание на „Форбс“ го поставя сред най- богатите звезди, изпреварвайки както самата Пугачова, така и Киркоров.

Галкин в момента е в отлична форма, а интересът към него расте. Според запознати Алла не криела, че ревнува. „Тя е силна жена, но си е жена. Вижда какво се пише, вижда как го гледат. Нормално е да е притеснена“, коментират близки до двойката.

Поради тази причина певицата също вляла средства във външния си вид - от последно споделените видеа в социалните мрежи личи, че се е подложила на редица интервенции, за да стои адекватно до младия си любим.

Преди няколко години Пугачова и Галкин се преместиха да живеят извън Русия, първо в Израел, а после в Кипър, след като бяха обявени за „чуждестранни агенти“ заради позицията си срещу войната в Украйна. Оттогава двамата се появяват рядко на обществени места, но продължават да поддържат контакт с феновете си и да пътуват по концерти и турнета.

Преди няколко месеца се появи новината, че Алла си е купила дом в строящ се затворен комплекс във Владая, на 10-ина километра от София. Там цените започват от близо 500 000 евро за имот и вървят нагоре. Засега обаче няма никакво потвърждение дали това са само слухове, или в тях има нещо вярно.

Алла Пугачова през годините е имала бурен личен живот. Преди него тя беше омъжена за Фипип Киркоров. След 11 години заедно през 2005 г. те се развеждат. Въпреки раздялата двамата остават в добри отношения.

След това Пугачова започва нова глава в живота си, като среща младия и талантлив Галкин. През 2011 г. те сключват брак, а през 2013 г., когато Пугачова е на 64 години, а Максим на 37, стават родители на близнаците Лиза и Хари, родени чрез сурогатна майка. Лиза вече демонстрира артистични наклонности, а Хари впечатлява с интелекта си и любовта към книгите.