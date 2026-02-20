Новини
Любопитно »
Ревност тресе 76-годишната Алла Пугачова, идва с Галкин в България

Ревност тресе 76-годишната Алла Пугачова, идва с Галкин в България

20 Февруари, 2026 10:41 2 224 15

  • алла пугачова-
  • максим галкин-
  • ревност-
  • концерт-
  • българия

„Тя няма намерение да стои у дома, докато хиляди жени го обсипват с комплименти“, коментират източници от обкръжението им

Ревност тресе 76-годишната Алла Пугачова, идва с Галкин в България - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руската суперзвезда Максим Галкин пристига в България за концерта си на 7 март в зала „България“. Шоуто е част от европейското му турне и отбелязва неговата 50-годишнина. София ще бъде последната спирка от обиколката му, включваща 34 концерта. Галкин ще бъде придружаван от съпругата си - легендарната Алла Пугачова. Според запознати причината за това е доста пикантна - 76-годишната прима на съветската естрада била обладана от луда ревност към 27-години по-младия си съпруг, пише "Ретро".

През последните месеци Галкин е претърпял видима трансформация и е направо неузнаваем. Според негови фенове от артист с по-скоро комедиен имидж се е превърнал в истински секссимвол. Социалните мрежи преливат от негови нови снимки — с променен по-мъжкарски имидж, с брада, със стилна визия и ново самочувствие. Под кадрите му почитателките му не пестят суперлативи. „Най-добрата инвестиция на Пугачова!“, гласи един от коментарите. „Взе го като грозното патенце, а сега е ослепителен красавец“, пише друга фенка.

Според близки до двойката именно засиленият интерес към 49-годишния Галкин е накарал примата да вземе решение да го придружава неотлъчно на турнето му. „Тя няма намерение да стои у дома, докато хиляди жени го обсипват с комплименти“, коментират източници от обкръжението им.

Двамата са заедно вече четвърт век, но разликата във възрастта им винаги е била повод за коментари. В началото мнозина смятаха, че Галкин е привлечен от славата и богатството на Алла. Според други обаче подобни твърдения звучат несериозно. Кариерата му отдавна е на върха - бил е водещ на руската версия на „Стани богат“, а руското издание на „Форбс“ го поставя сред най- богатите звезди, изпреварвайки както самата Пугачова, така и Киркоров.

Галкин в момента е в отлична форма, а интересът към него расте. Според запознати Алла не криела, че ревнува. „Тя е силна жена, но си е жена. Вижда какво се пише, вижда как го гледат. Нормално е да е притеснена“, коментират близки до двойката.

Поради тази причина певицата също вляла средства във външния си вид - от последно споделените видеа в социалните мрежи личи, че се е подложила на редица интервенции, за да стои адекватно до младия си любим.

Преди няколко години Пугачова и Галкин се преместиха да живеят извън Русия, първо в Израел, а после в Кипър, след като бяха обявени за „чуждестранни агенти“ заради позицията си срещу войната в Украйна. Оттогава двамата се появяват рядко на обществени места, но продължават да поддържат контакт с феновете си и да пътуват по концерти и турнета.

Преди няколко месеца се появи новината, че Алла си е купила дом в строящ се затворен комплекс във Владая, на 10-ина километра от София. Там цените започват от близо 500 000 евро за имот и вървят нагоре. Засега обаче няма никакво потвърждение дали това са само слухове, или в тях има нещо вярно.

Алла Пугачова през годините е имала бурен личен живот. Преди него тя беше омъжена за Фипип Киркоров. След 11 години заедно през 2005 г. те се развеждат. Въпреки раздялата двамата остават в добри отношения.

След това Пугачова започва нова глава в живота си, като среща младия и талантлив Галкин. През 2011 г. те сключват брак, а през 2013 г., когато Пугачова е на 64 години, а Максим на 37, стават родители на близнаците Лиза и Хари, родени чрез сурогатна майка. Лиза вече демонстрира артистични наклонности, а Хари впечатлява с интелекта си и любовта към книгите.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    25 3 Отговор
    Микроня води баба си, а Галкин води прабаба си.

    10:46 20.02.2026

  • 2 Трол

    11 0 Отговор
    Тази ако го ревнува, много груба грешка е да се пресели в България.

    10:49 20.02.2026

  • 3 ГИЛФ Ловър

    6 1 Отговор
    Алла да звъни на бате без притеснения! Така ще я измлескам, че ще и слагат нови стави!

    10:50 20.02.2026

  • 4 хахаха

    6 0 Отговор
    а украинска супер звезда кога

    11:02 20.02.2026

  • 5 Интерсно

    17 0 Отговор
    Кой ли ще ходи на концертите им в България? Май само украинските бежанци.

    11:17 20.02.2026

  • 6 Глупости.

    15 0 Отговор
    Бракът им е просто формалност, Галкин е на левия бряг.

    11:31 20.02.2026

  • 7 пешо

    12 1 Отговор
    да иде в МОСКВА да направи концерт

    11:41 20.02.2026

  • 8 Федката

    16 1 Отговор
    Стига с тази реклама на един бездарен клоун....

    11:43 20.02.2026

  • 9 Помните ли това!

    5 0 Отговор
    Видео,от погребението на Горбачов...!
    Пугачова се навежда над него,нещо му нашепва ,като размахва назидателно с пръста на ръката си,над лицето му...

    11:49 20.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Два лева

    4 2 Отговор
    Максим е гей, затова мумуята го е взела за съпруг.Децата ою са от биологичен материал, не я е чифтосвал.

    Коментиран от #14

    12:04 20.02.2026

  • 12 Цвете

    4 2 Отговор
    И КАКВО ЩЕ ПРЕДСТАВИ ТОЗИ ЧОВЕК? НОВА ВЕРСИЯ НА " СТАНИ БОГАТ " ЛИ? КОЛКО РУСНАЦИ ИМАТ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ? ПОЛОВИНАТА ЧЕРНОМОРИЕ Е ЗАВЛАДЯНО ОТ МИЛИОНЕРИ.С КАКВО ДОПРИНАСЯТ ЗА СВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ В СТРАНАТА НИ? НЕЗАБРАВЯЙТЕ ,ЧЕ СКОРО ЩЕ ИМА ИЗБОРИ, А ТЕ СА МАНИПУЛАТОРИ ОТ КЛАСА. ОТДЕЛНО ОТ ГОДИНИ, КОЛКО СА ВНЕДРЕНИ ? 🙄☹️🤔

    12:21 20.02.2026

  • 13 Щерев

    2 0 Отговор
    "Двамата са заедно вече четвърт век" и ако е така те са се оженили 2000та година.

    12:50 20.02.2026

  • 14 Атина Паднала

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Два лева":

    То и Григор е гей но не е намерил бабичката си още.

    12:53 20.02.2026

  • 15 плевен

    0 0 Отговор
    Максим е суперзвезда, колкото Венелина- журналистка.

    13:19 20.02.2026