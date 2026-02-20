Жени Калканджиева на 51 г.: Нищо не празнувам. Брат ми почина малко преди Нова година

Днес, 20 февруари 2026 г., Жени Калканджиева навършва 51 години.

Вижте любопитни факти от биографията й:

Мис България 1995: Жени печели престижната титла и представлява страната ни на конкурса „Мис Свят“, където постига едно от най-добрите класирания за България – сред първите десет.

Международна кариера: След успеха в конкурса тя участва в модни ревюта и работи като модел, дефилирайки за известни модни къщи и дизайнери.

Бизнес дама: Жени е основател и президент на модна агенция „Визаж Моделс Груп“, която работи с млади таланти и популяризира български модели.

Телевизионна и актьорска дейност: Появява се в различни телевизионни формати като „Къртицата“ и „ВИП Брадър“, както и в телевизионни филми.

Жени Калканджиева направи неочаквано откровение по време на гостуването си заедно с Йоко Захариев при Петя Дикова. Двете бяха поканени, за да разкажат повече за предстоящото събитие "Личен ефир: Пътят към себе си и към другите", което се проведе на 19 февруари в столичен клуб и бе посветено на менталното здраве и пътя към себе си, пише bgdnes.bg.

Разговорът обаче пое в лична посока, след като водещата на "COOLt" ги поздрави за Свети Валентин и Трифон Зарезан и ги попита кое предпочитат да празнуват.

„И двете", отговори с усмивка Йоко Захариев.

Жени Калканджиева обаче направи откровено признание:

„Аз по принцип нищо не празнувам. За голямо съжаление, брат ми почина малко преди Нова година и в момента съм в такава фаза."