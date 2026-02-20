Новини
Жени Калканджиева на 51 г.: Нищо не празнувам. Брат ми почина малко преди Нова година

20 Февруари, 2026 12:16 2 846 15

Това неочаквано откровение направи Калканджиева пред Петя Дикова

Жени Калканджиева на 51 г.: Нищо не празнувам. Брат ми почина малко преди Нова година - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 20 февруари 2026 г., Жени Калканджиева навършва 51 години.

Вижте любопитни факти от биографията й:

Мис България 1995: Жени печели престижната титла и представлява страната ни на конкурса „Мис Свят“, където постига едно от най-добрите класирания за България – сред първите десет.


Международна кариера: След успеха в конкурса тя участва в модни ревюта и работи като модел, дефилирайки за известни модни къщи и дизайнери.

Бизнес дама: Жени е основател и президент на модна агенция „Визаж Моделс Груп“, която работи с млади таланти и популяризира български модели.

Телевизионна и актьорска дейност: Появява се в различни телевизионни формати като „Къртицата“ и „ВИП Брадър“, както и в телевизионни филми.

Жени Калканджиева направи неочаквано откровение по време на гостуването си заедно с Йоко Захариев при Петя Дикова. Двете бяха поканени, за да разкажат повече за предстоящото събитие "Личен ефир: Пътят към себе си и към другите", което се проведе на 19 февруари в столичен клуб и бе посветено на менталното здраве и пътя към себе си, пише bgdnes.bg.

Разговорът обаче пое в лична посока, след като водещата на "COOLt" ги поздрави за Свети Валентин и Трифон Зарезан и ги попита кое предпочитат да празнуват.

„И двете", отговори с усмивка Йоко Захариев.

Жени Калканджиева обаче направи откровено признание:

„Аз по принцип нищо не празнувам. За голямо съжаление, брат ми почина малко преди Нова година и в момента съм в такава фаза."


  • 1 разследване

    42 0 Отговор
    Тия модни агенции доставят, всеки знае какво.

    Коментиран от #7

    12:19 20.02.2026

  • 2 Не разбрах

    32 0 Отговор
    Прявилно ли прочетох - Йоко Захариев? Що е това. от кой пол е?
    " Двете бяха поканени..."

    12:21 20.02.2026

  • 3 честен ционист

    17 1 Отговор
    А можеше да е на мястото на Мелания сега.

    Коментиран от #6

    12:21 20.02.2026

  • 4 Нищо не празнувам

    13 0 Отговор
    нищо
    писарката ще празнува вместо теб
    кат се развихри

    12:29 20.02.2026

  • 5 бушприт

    2 7 Отговор
    работи ,като моделка... Жени е основателка и президентка на модна агенция „Визаж Моделс Груп“,

    12:34 20.02.2026

  • 6 Атина Паднала

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Добре си е на магистралата,изкарва повече от Мелания която нищо не Мели.

    Коментиран от #8

    12:41 20.02.2026

  • 7 Трицицахубавица

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "разследване":

    Да, ама с фактура!

    12:46 20.02.2026

  • 8 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Паднала":

    Бат Митьо Пищова, лека му пръст, можеше да я запознае с Бай Дончо навремето, ама така и не иска да научи някакъв уличен английски поне да може да разбере, какво му харесва на Донча.

    12:47 20.02.2026

  • 9 Сталин

    20 1 Отговор
    Идеалното СV на проститутка

    Коментиран от #11

    12:59 20.02.2026

  • 10 Алкохолизирана и амортизирана

    19 1 Отговор
    дърта наложница на мутрите. Навремето мутрагените, дето си я поръчваха, я бяха смазали от бой, жалко че оцеля.

    13:01 20.02.2026

  • 11 айдеде

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    - Скъпи, кат ма гледаш, ква татуировка ша ми ходи?
    - Месарски печат. само за жалост.

    13:16 20.02.2026

  • 13 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Имах две клиентки от Визаж, които признаха в общ разговор,че са практикували с наркотици и група бандити,които на няколко пъти са палели агенцията. Това изтече и в СМИ. Честито на Жени,която сега вече може да бъде повишена само като маман.

    14:56 20.02.2026

  • 14 ИВАН

    1 0 Отговор
    Зодия риби ли е, или водолей, ама с тая фамилия по и подхожда да е риби .... бива, има финес и красота.

    16:24 20.02.2026

  • 15 хмм

    0 0 Отговор
    Съмнявам се, че е на 51 г.

    17:19 20.02.2026